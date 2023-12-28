Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год

Одна из важных декабрьских задач бухгалтера — это обновление учетной политики организации на следующий год. До наступления дедлайна осталось не так много дней. Расскажем, какие изменения необходимо зафиксировать в учетной политике организации на 2024 год.

Как вносить изменения в учетную политику

Напомним, что учетная политика организации — это основной документ, в котором прописаны правила, как вести в ней учет.

Если у вас вновь созданная организация, вы должны утвердить учетную политику приказом руководителя не позднее 90 дней с момента регистрации.

Если же продлеваете действующую учетную политику, то для этого отдельный приказ издавать не нужно. Однако если вы решили внести изменения в учетную политику, то приказ обязателен (п. 8 ПБУ 1/2008). Для изменения учетной политики нужны основания, например, в организации появились новые операции или новые виды деятельности, а также поправки в законах. Причиной изменения учетной политики в целях бухучета может стать разработка или выбор более эффективного способа ведения учета.

Применять измененные способы бухгалтерского и налогового учета можно только с начала нового года (п. 10, 12 ПБУ 1/2008, ст. 313 НК).

В учетной политике нужно указывать только те способы учета, которые вы реально используете, и только те операции, которые проводите в организации. Нет необходимости переписывать все правила из законов и нормативных документов, которые вы не применяете.

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Что изменится в учетной политике с 2024 года

Раздел «Нематериальные активы»

С отчетности за 2024 год организации должны применять новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина от 30.05.2022 № 86н). Соответственно с 2024 года ряду организаций нужно внести в учетную политику следующие изменения.

1. Включите положения по вопросам принятия к учету и первоначальной оценки НМА.

Для этого в учетной политике нужно:

Утвердить лимит стоимости объекта НМА в целях единовременного списания затрат на его покупку (п. 7 ФСБУ 14/2022). Ограничений для определения суммы лимита нет, кроме того, что его использование не должно значительно влиять на показатели отчетности. Для целей бухгалтерского учета можно установить тот же лимит, по которому в налоговом учете относите НМА к амортизируемому имуществу — 100 тыс. руб.

Зафиксировать порядок учета для следующих объектов: активов, у которых есть все характеристики НМА, но стоимость ниже установленного лимита (п. 7 ФСБУ 14/2022); РИД, на которые оформлены права, но есть несоответствие хотя бы одному признаку НМА (п. 9 ФСБУ 14/2022).



Укажите забалансовый счет для учета объектов стоимостью ниже лимита.

Исключите положения об учете лицензионного ПО на счете 97 и скорректируйте положения об учете НИОКР.

Классифицируйте НМА по видам (например, базы данных, промышленные образцы, полезные модели, программы ЭВМ) и группам (п. 12 ФСБУ 14/2022). В группы НМА объединяются объекты одного вида, если у них схожий характер использования.

Если ваша организация ведет упрощенный бухгалтерский учет:

Нужно указать порядок учета затрат на нематериальные активы — они признаются отдельным объектом или списываются в расходы (пп. «б» п. 4 ФСБУ 26/2020).

Если вы решили отражать НМА в учете, можно выбрать упрощенные способы учета. Например, включать в первоначальную стоимость НМА только затраты на их приобретение, а остальные затраты учитывать в расходах текущего периода, не проверять на обесценение капвложения в НМА.

2. Включите положения о последующей переоценке НМА.

Для этого в учетной политике определите:

Группы НМА, объекты которых после признания в бухгалтерском учете вы будете учитывать по переоцененной стоимости (п.15 ФСБУ 14/2022).

Частоту переоценки для каждой группы НМА. Можно проводить переоценку НМА ежегодно — на конец отчетного года, если этого количества достаточно для вашей организации (п. 19 ФСБУ 14/2022). Также переоценка может проводиться раз в несколько лет — на конец отчетного года (п. 21 ФСБУ 14/2022).

Способ пересчета стоимости НМА (п. 22 ФСБУ 14/2022).

Способ списания сумм накопленной дооценки (п. 26 ФСБУ 14/2022). Дооценку можно списывать единовременно со списанием объекта НМА или по мере начисления амортизации.

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3. Включите положения об амортизации НМА.

Для этого в учетной политике зафиксируйте:

Момент начала и прекращения начисления амортизации.

Периодичность начисления амортизации.

Способ начисления амортизации.

Порядок проверки элементов амортизации.

4. Утвердить документы в составе учетной политики.

Первичные документы по учету НМА тоже придется доработать и добавить в приложение к учетной политике. Рекомендуем утвердить следующие формы документов:

акт о принятии к учету объекта НМА;

акт ввода в эксплуатацию объекта НМА;

акт о модернизации (доработке) объекта НМА;

акт о списании объекта НМА.

Раздел «Капитальные вложения»

С 1 января 2024 года начнет действовать новая редакция ФСБУ 26/2020.

По новым положениям понятие капвложений будет распространяться не только на формирование объектов ОС, но и на формирование объектов НМА. Капитальные вложения в НМА — это определяемые в соответствии с ФСБУ 26/2020 затраты организации на приобретение, создание и улучшение объектов НМА.

В связи с обновлением этого ФСБУ, в учетной политике нужно зафиксировать:

Порядок перехода на новый ФСБУ в части капитальных вложений в НМА. Можно выбрать один из способов — ретроспективно или перспективно.

Счет для учета материальных ценностей, которые использовали в процессе создания объекта НМА.

Обоснованный способ для распределения фактических затрат, которые связаны с осуществлением капвложений в несколько объектов НМА.

Раздел «Инвентаризация»

С 1 апреля 2025 года станет обязательным ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация», однако вы вправе начать применять его раньше.

При досрочном переходе на ФСБУ 28/2023 в учетной политике для целей бухучета нужно закрепить дату перехода и переутвердить формы документов.

Раздел по ЭДО

Если вы решили перейти на электронный документооборот (ЭДО), не забывайте, что эта информация также должна присутствовать в учетной политике вашей организации.

Нужно регламентировать способ обмена по ЭДО, перечень документов, которые будут передаваться в электронном виде, виды подписи, список ответственных лиц.

Если вы уже работаете с ЭДО и с 2024 года планируете перейти на электронные перевозочные документы, это нужно закрепить в учетной политике.

Не забудьте обновить форму путевого листа, так как состав сведений в нем менялся в 2023 году дважды — в марте и сентябре.

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