ПСН 2024: кто может использовать, стоимость, порядок уплаты

Патентная система налогообложения (ПСН) по-прежнему пользуется немалой популярностью. Рассмотрим, каким условиям должен отвечать налогоплательщик, который хочет перейти на ПСН, каковы ставки налога, как оформляется и сколько стоит патент.

Условия для применения

Для перехода на ПСН необходимо (ст. 346.43, 346.45 НК) быть ИП, который не зарабатывает в год более 60 млн руб. и не превышает лимиты по:

численности трудящихся — не более 15 человек;

количеству транспорта — до 20 шт. по всем видам деятельности, связанным с перевозками;

площади магазина или кафе — не более 150 кв. м.

Кроме того ИП должен осуществлять разрешенный на ПСН вид деятельности с учетом положений НК и региональных нормативных актов. В НК указаны совершенно запрещенные для ПСН виды деятельности (подп. 1 п. 3 и п. 6 ст. 346.43 НК) и приведены примеры разрешенных (п. 2 ст. 346.43 НК). Однако в каждом регионе России власти могут установить свои виды деятельности, а также дополнительные ограничения (подп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК) – например, уменьшить допустимое количество квадратных метров или транспорта. Поэтому нужно проштудировать нормативно-правовую базу региона, в котором вы собираетесь работать.

Юридические лица не вправе применять спецрежим.

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Как получить патент

Убедившись, что все требования соблюдены, нужно заполнить и направить в свою налоговую инспекцию ф. 26.5-1 (утв. приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891). Если вы уже работаете как ИП, то заявление подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала деятельности (п. 3 ст. 346.45 НК). Если только собираетесь регистрироваться, то подайте заявление в едином пакете документов.

Если нет никаких препятствий, вы получите патент в течение пяти рабочих дней. В противном случае налоговики отправят уведомление, в котором обязательно будет указана причина отказа.

Когда право на ПСН прекращается

От применения этого режима можно отказаться добровольно. Для этого нужно в течение 10 календарных дней направить в ИФНС ф. КНД 1150026. А если превысить установленные лимиты, ИП утратит право на применение патента. В этом случае в тот же срок отправляется ф. КНД 1122025 (п. 8 ст. 346.45 НК).

Важно: получить патент на ту же деятельность ИП сможет только в следующем году, причем неважно, «слетел» он с ПСН или прекратил на нем работать добровольно.

Также действие патента прекращается автоматом, если ИП снялся с регистрации. Отдельно уведомлять об этом не нужно (разъяснения Минфина от 01.03.2019 № 03-11-09/13546). При этом если вы снова решили зарегистрироваться как ИП, то сможете снова работать на ПСН по тому же виду деятельности, ограничения п. 8 ст. 346.45 НК вас не касаются (разъяснения Минфина от 23.05.2013 № 03-11-12/18502).

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Сколько стоит патент

Как правило, патент стоит 6% от величины потенциально возможного годового дохода (ПВГД), который определяют власти того или иного субъекта РФ по каждому виду деятельности, доступному для ПСН. Алгоритм расчета ПВГД также зависит от вида деятельности.

Патент оформляется на любой срок в пределах календарного года, хоть на один месяц (п. 5 ст. 346.45 НК). Причем если срок патента менее года, то и величина ПВГД должна быть пересчитана, исходя из фактического количества дней, на которые получен патент (п. 1 ст. 346.51 НК).

Пример: ИП лично, не привлекая наемных работников, осуществляет ремонт и пошив одежды. Патент взят с 1 января 2023 года на 200 дней. Региональные власти для этого вида деятельности установили ПВГД в 150 000 руб./в год. Для ИП на период действия патента потенциальный доход составит 4 931 руб. (82 191 руб. (150 000 руб. : 365 дн. х 200 дн.) х 6%)

Установлены вычеты на следующие суммы (п. 1.2 ст. 346.51 НК):

Обязательные страховые взносы за работников. Оплата больничных листов в части, не покрытой за счет средств СФР. Платежи по договорам личного страхования в пользу работников. Обязательные страховые взносы ИП за себя.

Вычеты, предусмотренные пунктами с 1 по 3, применяются, если указанные суммы уплачены в календарном году в период действия патента. Суммы, составляющие п. 4, можно вычесть из стоимости патента независимо от времени уплаты.

ИП-работодатель вправе уменьшить оплату за патент не более, чем на 50%. ИП, не имеющий сотрудников, вправе вычесть из стоимости патента страховые взносы за себя без ограничений.

Для получения вычета в ИФНС подается уведомление (утв. приказом ФНС от 26.03.21 № ЕД-7-3/218).

Пример: ИП без работников получил патент на 2024 год стоимостью 70 000 руб. В 2024 году для ИП установлена фиксированная величина страховых взносов 49 500 руб. Стоимость патента составит 20 500 руб. (70 000 – 49 500).

Льгота для отдельных сфер деятельности

Если вновь зарегистрированные ИП работают в сфере производства, социальной, научной области или оказывают бытовые услуги, они могут рассчитывать на налоговые каникулы. Это значит, что в течение первых двух налоговых периодов работы в пределах двух календарных лет ИП не нужно платить за патенты по льготируемым видам деятельности.

Конкретные виды деятельности устанавливают региональные власти, принимая соответствующие законы (п. 3 ст. 346.50 НК). В настоящее время срок действия таких каникул ограничен 31.12.2024 (п. 3 ст. 2 закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ). Но с учетом того, что этот срок уже продлевали, можно надеяться на то, что его снова продлят.

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Вопросы оплаты

Если патент получен на период не более 6 месяцев, то полностью рассчитаться нужно до окончания срока его действия. Если патент взят на более длительный период, то 1/3 от стоимости нужно заплатить в течение первых 90 дней его действия, 2/3 — до конца срока действия (п. 2 ст. 346.51 НК).

Если ИП решит досрочно отказаться от патента, то доплатить недостающую сумму нужно в течение 20 дней после прекращения деятельности. Если использовано право на налоговые каникулы, а затем утрачено, то необходимо рассчитаться за патент до окончания срока его действия (п. 3 ст. 346.51 НК). Если образовалась переплата – такое возможно, если ИП оплатил 1/3 от годового патента в начале работы, а через месяц решил отказаться от него, — то ее можно зачесть или вернуть на общих основаниях (ст. 78, 79 НК).

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