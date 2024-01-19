Создание и учет резерва под обесценение запасов 2024 

Завершается отчетный год. На предприятиях в разгаре инвентаризация активов. По ее итогам оформляется протокол, в котором, в том числе фиксируются суммы оценочных резервов или указывается, что фактов обесценения не выявлено. Расскажем, что это и зачем нужно.

Резерв под обесценение запасов в бухгалтерском учете в настоящее время регулируется положениями ФСБУ 5/19 «Запасы», который обязателен для применения с 2021 года. Но до сих пор многие не создают этот резерв. Как создать и как учитывать резерв под обесценение материально производственных запасов (МПЗ).

Создание резервов «дело вкуса» или прямая обязанность?

Создание резервов — это не добровольное дело. Еще с 2011 года, приняв ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», Минфин сформулировал, что в бухучете создание резервов — не дело вкуса. Организации или должны создавать бухгалтерский резерв, или не должны. И только у малых предприятий некоторые из резервов могут создаваться по желанию.

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Когда нужно создавать резерв на обесценение МПЗ

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 организация должна на каждую отчетную дату, то есть на 31 декабрякаждого года переоценивать свои запасы по наименьшей из следующих величин (если иное не установлено пунктами 32–35 Стандарта):

фактическая себестоимость запасов;

чистая стоимость продажи запасов, которая определяется в соответствии с пунктом 29 Стандарта.

Чистая стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, (то есть сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства) — это величина, равная приходящейся на данные запасы доле предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, произведенные с участием этих запасов.

Если определение такой величины будет затруднительным, за чистую стоимость продажи запасов может быть принята цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. По сути это значит по рыночной стоимости.

Ранее в п. 25 ПБУ 5/01, на смену которому пришел новый ФСБУ, как раз использовался термин «текущая рыночная стоимость»

Так вот, если фактическая себестоимость больше чистой стоимости продажи, нужно создавать резерв на обесценение МПЗ. Резерв создается по каждой единице запасов или по их видам.

Снижение чистой стоимости продажи может быть вызвано колебаниями спроса и предложения на рынке, морального устаревания, частичной потери первоначальных свойств активов.

Если организация предоставляет финансовую отчетность акционерам или участникам, чаще чем раз в год, то и переоценивать запасы нужно в соответствии с отчетными периодами, на которые создается эта отчетность.

Как рассчитать сумму резерва

Для расчета величины резерва используется формула:

Резерв под обесценение МПЗ = ФС – ЧС,

где:

ФС — фактическая себестоимость запасов;

ЧС — чистая стоимость продажи запасов.

Чистая стоимость продажи определяется по-разному для различных видов запасов:

Запасы, предназначенные или специально производимые для реализации — товары, готовая продукция, НЗП. Здесь чистая стоимость продажи находится как разница между предполагаемой ценой продажи и расходами, связанными с окончанием производства, подготовкой к продаже и непосредственно с самой продажей.

Запасы, используемые в производстве — сырье, материалы, комплектующие изделия и т.п. В этом случае за чистую стоимость продажи принимают значение, равное приходящейся на эти запасы доле предполагаемой цены, по которой субъект сможет реализовать произведенную продукцию (работы, услуги), в процессе создания которых участвовали указанные запасы. В виде формулы это выглядит так:

ЧСсм = ПЦП х ФСсм / ПЗ,

где:

ЧСсм — чистая стоимость сырья и материалов;

ПЦП — предполагаемая цена продажи произведенной продукции (работ, услуг);

ФСсм – фактическая себестоимость сырья и материалов;

ПЗ — предполагаемые затраты на производство и реализацию продукции, где используются данные сырье и материалы.

Если расчет вызывает затруднения, то в качестве чистой стоимости продажи ФСБУ рекомендует использовать цену, по которой точно такие же материалы можно приобрести по состоянию на отчетную дату, то есть рыночную стоимость.

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Кто вправе отказаться от создания резерва на обесценение МПЗ

Отказаться от создания резерва под снижение стоимости МПЗ вправе:

Малые предприятия могут создавать резерв по желанию. Для них определена возможность учитывать материальные ценности по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019). Но это нужно обязательно отразить в учетной политике. Некоммерческие организации в части тех ценностей, которые используются в уставной деятельности (п. 33 ФСБУ 5/2019). Здесь также предусмотрен учет МПЗ по фактической себестоимости. Компании из отраслей сельского, лесного и рыбного хозяйства, которые приняли решение учитывать МПЗ по справедливой стоимости в части продукции собственного производства. Также по справедливой стоимости можно учитывать товары, реализуемые на организованных торгах (п. 34 ФСБУ 5/2019).

Бухгалтерский учет резерва на обесценение МПЗ

Для отражения операций, связанных с созданием и списанием резерва учете под обесценение, в бухгалтерском учете используется счет 14 в корреспонденции со счетами 91 или 90. Выбор счета будет зависеть от того, какие расходы формирует обесцененный запас: расходы по обычным видам деятельности или прочие.

Дт 90 (91) Кт 14 — создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

При каждом пересмотре стоимости запасов резерв может быть:

увеличен : Дт 90 (91) Кт 14,

восстановлен: (частично восстановлен): Дт 90 (91) Кт 14 СТОРНО.

При выбытии актива сумма созданного по нему резерва относится на уменьшение фактической себестоимости: Дт 90 (91) Кт 14 СТОРНО.

Если актив отпускается в производство, отразите это внутренней проводкой по счету 14 со сменой вида резерва в аналитике.

Например: Дт 14 — резерв под обесценение материалов Дт 14 — резерв под обесценение НЗП.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности стоимость запасов отражается за вычетом резерва под их обесценение. То есть информация о запасах компании будет соответствовать текущей рыночной ситуации.

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Резерв на обесценение МПЗ в налоговом учете

НК не рассматривает возможность учета резервов под обесценение МПЗ в расходах по налогу на прибыль. Значит, налоговый учет резерва предусмотрен. Поэтому при создании резерва возникает отложенный налоговый актив в размере:

ОНА = Сумма резерва × Ставка налога, отражается проводкой

Дт 09 Кт 68/Налог на прибыль.

По мере того как резерв будет увеличиваться или уменьшаться, величина ОНА также будет расти или снижаться, и в учете должны появиться записи:

Дт 09 Кт 99 — начислен ОНА при создании или увеличении резерва под обесценение;

Дт 99 Кт 09 — погашен ОНА при списании или снижении резервной величины.

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И зачем нам этот резерв

Какая необходимость в создании резерва под обесценение МПЗ? Налоги не уменьшает, расчеты сложные, пользы для компании, на первый взгляд, нет. Тем более в условиях растущей инфляции вряд ли стоимость запасов на складе снизится.

Но современные промышленные технологии быстро меняются. Та же цифровая техника, телефоны, ноутбуки постоянно совершенствуются и предыдущие модели устаревают буквально в течение года.

Так вот, наличие данных об обесценении запасов дает инструмент анализа и контроля эффективности процесса снабжения, производства и реализации. Какие МПЗ стоит приобретать впрок, а какие, несмотря на хорошую стоимость на момент закупки — только на короткую перспективу.

Плюс к этому — информация по обесценению запасов и начисленному резерву позволит дать руководству аргументированный ответ на вечный вопрос: «А где деньги?».

Например: в середине прошлого года для производства продукции по заявке производственников закупили материалы на 2 млн руб. На всякий случай приобрели с запасом. Фактически израсходовали на 1,5 млн руб. Остаток в размере 500 тыс. руб. на конец текущего года остался на складе, и его продажей своевременно не озадачились. Сейчас, исходя из рыночной стоимости, за него можно получить 300 тыс. руб. В итоге — излишнее отвлечение из оборота полтора года назад 500 тыс. руб., и потеря минимум 200 тысяч рублей вследствие того, что вовремя не реализовали остаток.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности этот остаток МПЗ бухгалтер отразит за минусом резерва под обесценивание, то есть в размере 300 тысяч рублей. Значит, информация о финансовом положении компании будет достоверной в реальной рыночной ситуации.

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