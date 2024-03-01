Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести

Реформацию бухгалтерского баланса проводят каждый год по состоянию на 31 декабря. Процедура реформации в программах для ведения бухучета выполняется автоматически. Но бухгалтеру все равно нужно знать, что это за процесс — чтобы проверить расчеты и, если требуется, — скорректировать.

Для каких целей проводят реформацию баланса

Финансовый результат деятельности каждой компании определяют ежемесячно на протяжении всего отчетного года. Это делают не только в интересах лиц, которым данные бухучета нужны в работе, но и по правилам закрытия затратных счетов.

Актуальный финансовый результат считается нарастающим итогом путем добавления к нему информации за последний закрытый месяц текущего года. В бухгалтерском учете финансовый результат отражают обособленно на счете плана счетов, отличном от счета с финансовым результатом компании за предшествующие годы. Что это дает:

оперативный контроль за процессом формирования финансового результата;

возможность анализа соотношений его составляющих;

возможность следить за величиной финансового результата без учета влияния на нее сумм предыдущих лет.

Когда отчетный год завершается, финансовый результат за него присоединяют к общему финансовому результату деятельности организации за все время ее существования.

Учет в новом отчетном году начинают с нулевыми суммами на счетах текущего финансового результата — это итог реформации баланса прошлого года.

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В какие сроки реформируют баланс

Эта операция по своему смыслу — завершающая в текущем году. Поэтому ее выполняют последними проводками 31 декабря.

Из этого правила есть одно исключение — для случая ликвидации организации в середине календарного года. Процедура ликвидации включает в себя составление ликвидационного баланса, который формируется по общим правилам, только в другие сроки.

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Как выполняют процедуру

Реформацию баланса проводят поэтапно.

Шаг № 1.

На подготовительном этапе закрывают счета 90 (продажи) и 91 (прочие доходы и расходы). Это счета, на которых в течение месяца происходит накопление доходов и расходов организации. При реформации суммы списывают соответственно на субсчета 90.9 и 91.9 путем внутренних проводок с других субсчетов.

Шаг № 2.

Далее полученную прибыль или убыток со счетов 90.9 и 91.9 переносят на счет 99. По правилам ведения бухучета, 90 и 91 — это счета с нулевым итоговым сальдо.

Шаг № 3.

На заключительном этапе закрывается счет 99. Его используют для накопления финансового результата текущего года.

На субсчетах счета 99 также учитывают:

начисленные налоговые санкции;

перерасчеты по налогу на прибыль;

суммы начисленного налога (для организаций, не применяющих ПБУ 18/02) или значения условного расхода (дохода) и постоянных налоговых обязательств (для компаний, применяющих ПБУ 18/02).

При реформации баланса суммы с субсчетов счета 99 сначала списывают на субсчет 99.9. Затем, если получено кредитовое сальдо (прибыль), его относят проводкой в кредит счета 84. Если сальдо дебетовое (убыток) — в дебет счета 84.

Примеры проводок

В 2023 году ООО «Альтернатива» получило доход от оказания услуг по рекламной деятельности в сумме 230 000 руб. (в том числе НДС — 38 333 руб.). Расходы, связанные с ведением бизнеса, составили 205 000 руб. Услуги по рекламе являются для ООО «Альтернатива» обычной деятельностью.

Бухгалтер ООО «Альтернатива» сделала проводки:

Дт 62 Кт 90.1 230 000 руб. — отражено оказание услуг за отчетный период;

Дт 90.2 Кт 68 38 333 руб. — начислен НДС с услуг;

Дт 90.2 Кт 02 (70, 69 и др.) 205 000 руб. — отражены расходы, связанные с рекламной деятельностью;

Дт 99 Кт 90.9 13 333 руб.= (230 000 руб. — 38 333 руб. — 205 000 руб.)— отражен убыток от основной деятельности.

31 декабря 2023 года бухгалтер ООО «Альтернатива» закрывает внутренними проводками все субсчета к счету 90:

Дт 90.1 Кт 90.9 230 000 руб . — закрыт субсчет 90.1 по окончании года;

Дт 90.9 Кт 90.2 243 333 руб. = (38 333 руб. + 205 000 руб.) — закрыт субсчет 90.2 по окончании года.

Дт 84 Кт 99 13 333 руб. — чистый убыток за 2023 год.

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Нюансы из-за различий в признании расходов по БУ и НУ

Бывает, при реформации баланса по данным БУ за год компания получила прибыль, а по данным НУ — деятельность убыточна. Причина ситуации — различия в признании доходов и расходов по этим двум видам учета.

По правилам НК РФ, сумма налога на прибыль не может быть со знаком минус. Отсутствует прибыль — нет и налога.

Но нужно помнить, что статья 283 НК РФ разрешает учитывать налоговый убыток в течение следующих десяти лет. В подобном ситуации бухгалтер на 31 декабря отразит в БУ отложенный налоговый актив. Для его расчета сумму убытка по НУ умножают на ставку налога на прибыль. Проводка имеет вид: Дт 09 Кт 68.

В итоге начисленный налог на прибыль становится равным нулю, расхождений между бухгалтерской отчетностью и налоговым учетом больше нет.

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