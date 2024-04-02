Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления 

Суммы налогов, которые излишне уплачены в составе ЕНП, по сути переплата в бюджет, они образуют на ЕНС положительного сальдо. Такую переплату можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущей задолженности, которая будет сформирована.

Как вернуть переплату по налогам и взносам в 2024 году

Чтобы вернуть переплату, подайте в налоговый орган заявление. Согласно п. 1 ст. 79 НК форму заявления и его формат в электронном виде утверждает ФНС.

Переплату инспекция вернет на расчетный счет, который указан в заявлении (п. 1 и 5 ст. 79 НК). А вот излишне взысканные средства вернут без заявления на счет, информация о котором есть у ИФНС (п. 4 ст. 79 НК).

Переплату по налогам и взносам можно вернуть в размере положительного сальдо ЕНС (п. 4 ст. 79 НК), сумму которого ИФНС определит на дату возврата. Переплату можно вернуть в полном объеме или частично.

Если сумма сальдо ЕНС больше, чем та, которая указана в заявлении, разница останется на едином налоговом счете. И, наоборот, если в заявлении указали сумму в большем размере, чем сальдо, тогда возврат будет частичным — вернут столько, сколько числится на ЕНС по данным ИФНС (п. 2 ст. 79 НК).

Вернуть можно как переплату налогов, уплачиваемых в составе ЕНП, так и переплату по платежам, которые не входят в ЕНП.

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Возврат налогов и сборов, которые не входят в ЕНП

С 1 января 2024 года к налогам, которые не входят в ЕНП, добавили налог на сверхприбыль. Поэтому в письме ФНС от 25.12.2023 № СД-4-8/16147@ налоговая служба привела новую рекомендуемую форму и формат заявления для возврата указанных налогов и сборов, которую следует применять с 1 января 2024 года.

Итак, в этом году к налогам, не входящим в ЕНП, по которым можно вернуть переплату, относятся:

НДФЛ, уплачиваемый за иностранцев, которые работают в РФ по патенту (ст. 227.1 НК);

налог на профессиональный доход;

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;

налог на сверхприбыль.

Переплату по этим налогам и сборам вернут по общим правилам статьи 79 НК. По заявлению о возврате излишне уплаченные суммы признают ЕНП (подп. 5 п. 1 ст. 11.3 НК), они попадут на ЕНС и увеличат положительное сальдо (подп. 2 п. 2 ст. 11.3 НК).

Возврат переплаты по налогам, которые платят в составе ЕНП

Форма и формат заявления о возврате денег, которые составляют положительное сальдо ЕНС, утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Распорядиться положительным сальдо ЕНС можно, в том числе через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

В заявлении заполните:

1. На странице 001 (титульный лист):

реквизиты ИНН и КПП (ИП не заполняют графу КПП);

код налоговой инспекции;

сумму возврата.

2. На странице 002 данные:

о счете (БИК и номер счета);

получателе средств;

сведения о физлице не ИП в случае, если в заявлении не указан его ИНН.

Сроки и способ подачи заявления на возврат переплаты

Срок подачи заявлений для возврата, как положительного сальдо ЕНС, так и налогов не на ЕНС налоговым кодексом не установлен. То есть ограничений по сроку обращения с заявлением на возврат нет.

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть в любой момент. Не имеет значения, когда деньги в счет уплаты налогов были перечислены.

Для всех сумм, которые попали в сальдо ЕНС на 01.01.2023 года, трехлетнее ограничение на возврат отменили.

Но, при ликвидации организации переплату можно вернуть только до исключения из ЕГРЮЛ. После того как компания утрачивает свою правоспособность, подать заявление о возврате от её имени невозможно. Согласно разъяснениям из письма Минфина от 12.04.2018 № 03-02-07/1/24222, собственникам организации переплату в бюджет не возвращают.

Если ИП прекратил деятельность и на дату исключения из ЕГРИП у него образовалось положительное сальдо, переплату вернуть можно. Для этого нужно подать заявление в общем порядке.

Итак, чтобы вернуть переплату по налогам, нужно отправить в ФНС заявление:

о возврате излишне уплаченных сумм налога (форма по КНД 1165166) по рекомендуемой ФНС форме (письмо от 25.12.2023 № СД-4-8/16147@) — для налогов, которые не входят в ЕНП;

и/или

о распоряжении положительным сальдо ЕНС (форма по КНД 1112542) по форме из приказа ФНСот 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Заявление нужно подать в ИФНС по месту учета налогоплательщика или допускается подача по месту учета обособленного подразделения. Сделать это можно следующими способами:

В бумажном виде при личном визите в ИФНС или почтовым отправлением. В электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (абз. 3 п. 1 ст. 79 НК). Электронное заявление нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью.

Физические лица, которые возвращают НДФЛ, подают заявление в составе декларации 3-НДФЛ.

Срок возврата

Поручение о возврате суммы денежных средств, которые формируют положительное сальдо ЕНС, согласно п. 3 ст. 79 НК, налоговый орган направляет в Федеральное казначейство не позднее следующего дня после наступления следующих событий:

признания единым налоговым платежом излишне уплаченных сумм налога;

получения заявления о распоряжении путем возврата.

Но не ранее принятия:

решения о возмещении НДС по ст 176.1, суммы акциза по ст. 203.1, о предоставлении вычета по НДФЛ по ст. 221.1 НК;

решения по результатам камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ.

Федеральное казначейство обязано исполнить поручение в течение одного рабочего дня после получения, а затем уведомить об этом инспекцию (п. 6 и 8 ст. 79 НК).

Если переплату не вернули в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления о возврате положительного сальдо ЕНС, налогоплательщику положены проценты (п. 9 ст. 79 НК).

С одинадцатого рабочего дня и по день возврата включительно проценты начисляют по ключевой ставке ЦБ, которая действовала в дни нарушения срока (п. 9 ст. 79 НК). Если средства налогоплательщика неправомерно взыскали по решению ИФНС, проценты начисляются со дня взыскания (п. 4 ст. 79 НК).

Проценты рассчитает сама налоговая инспекция. Чтобы ИФНС выплатила проценты, дополнительное заявление подавать не нужно.

Отказ в возврате

Отказать в возврате при положительном сальдо ЕНС инспекторы не вправе. Когда сумма в заявлении на возврат больше положительного сальдо, возвращают сумму положительного сальдо по данным ИФНС (п. 2 ст. 79 НК).

Инспекция вправе направить налогоплательщику сообщение об отказе в возврате переплаты, если:

На ЕНС нет положительного сальдо. Нет переплаты по налогам, которые не входят в ЕНС. Пытаетесь вернуть переплату по НДФЛ за иностранного сотрудника, который стал налоговым резидентом РФ. Иностранные граждане должны сами возвращать этот налог из бюджета (п. 1.1 ст. 231 НК). Пытаетесь вернуть налоги и взносы, которые уплатили за третье лицо. Возвращать переплату должен контрагент, у которого эти суммы формируют положительное сальдо ЕНС (п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 79 НК). Заявление оформлено ненадлежащим образом. Например, использовали недействующую форму документа. Нарушен порядок и сроки — при возврате средств из бюджета на основании решения о возмещении НДС и акцизов.

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Зачет переплаты в счет будущей задолженности

Налоговую переплату можно не только вернуть, но и зачесть. Рассмотрим правила зачета, как составить заявление, куда подать, в какие сроки, когда возможен отказ и когда зачет можно отменить.

Правила зачета

Переплату по налогам и взносам можно зачесть в размере положительного сальдо ЕНС (п. 1 ст. 78 НК) путем резервирования определенных сумм на покрытие выбранных будущих налоговых обязательств.

По заявлению налогоплательщика переплату можно зачесть в счет:

задолженности третьего лица перед бюджетом;

своих предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам;

обязательств, которые появятся на ЕНС после вступления в силу решений ИФНС;

погашения задолженности, которая не учитывается в совокупной обязанности в соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК.

Если есть обособленные подразделения, зачет производится со счета ЕНС головной организации.

Деление средств на ЕНС для головной организации и обособленных подразделений НК не предусмотрено. И не важно, выделено ли обособленное подразделение на отдельный баланс и есть ли у него свой расчетный счет (п. 2 ст. 11, п. 4, п. 5 ст. 11.3 НК).

Зачет в счет НДФЛ и страховых взносов

При положительном сальдо на ЕНС такой зачет пройдет автоматически на основании сумм, которые отражены в уведомлении, а также в 6-НДФЛ и РСВ не позднее дня, следующего за днем, когда поступят эти документы. То есть сальдо ЕНС уменьшится на сумму НДФЛ и взносов раньше срока уплаты (п. 7, п. 9 ст. 78 НК).

В первую очередь проведут зачет по НДФЛ, а затем по страховым взносам (п. 9 ст. 78 НК).

При этом его отмена по заявлению об отмене зачета не предусмотрена. Ведь отменить можно лишь зачет, который налоговая инспекция проводит по заявлению налогового агента (п. 6 ст. 78 НК).

Если суммы зарезервировали на НДФЛ и страховые взносы, вернуть на ЕНС их нельзя, даже если вы допустили ошибку в уведомлении, например, указали большую сумму по НДФЛ или взносам, или случайно для другого налога прописали КБК по НДФЛ (страховым взносам).

После того как вы подадите корректировочное уведомление, если нет задолженности по другим налогам, эти деньги останутся на резерве и будут зачтены в счет последующей уплаты тех же НДФЛ или взносов.

Если после корректировки возникнет задолженность по другим налогам и взносам, тогда суммы, которые зарезервированы на НДФЛ или взносы, инспекция самостоятельно спишет в счет погашения недоимки.

Учитывайте эти нюансы, когда подаете заявления на зачет по другим основаниям и или видам налогов. Например, если вы подаете заявление на зачет положительного сальдо ЕНС в счет будущих платежей по НДС и налогу на имущество, и одновременно предоставляете уведомление по страховым взносам, тогда ИФНС проведет зачет с учетом уменьшения положительного сальдо на сумму страховых взносов. И если размер сальдо окажется меньше заявленной суммы, зачет по НДС и налогу на имущество пройдет пропорционально в пределах оставшегося положительного сальдо ЕНС.

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Заявление на зачет

Заявление о распоряжении путем зачета положительного сальдо ЕНС подается в ИФНС по месту учета в электронном виде по установленному формату (п. 4 ст. 78 НК). Форма заявления о зачете положительного сальдо ЕНС утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Здесь изменений на 2024 год не было.

Заявление нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Если индивидуальные предприниматели подают заявление о зачете через личный кабинет налогоплательщика, они имеют право заверить его усиленной неквалифицированной подписью.

При формировании электронного заявления организации и ИП выбирают одно из двух заявлений о зачете:

Заявление о распоряжении путем зачета за иное лицо.

Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности.

По каждому коду, которым на титульном листе обозначают вид зачета, нужно заполнить отдельное заявление. Зачеты по одному коду в счет разных налогов и сборов можно указать в одном заявлении. Пояснения по заполнению заявления представлены в памятке ФНС из письма от 12.04.2023 № кч-4-8/4516@.

Положительное сальдо ЕНС можно зачесть по заявлению в любой момент. В статье 78 НК больше нет ограничения на зачет переплаты в течение трех лет с момента, когда она образовалась.

Напоминаем, что все переплаты по налогам со сроком более трех лет на 31.12.2022 года обнулились и в сальдо ЕНС не вошли.

Срок подачи заявления не ограничен, если нужно зачесть положительное сальдо ЕНС в счет предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам, в том числе тех, которые не входят в состав ЕНП, или в счет задолженности третьего лица.

Чтобы зачесть положительное сальдо ЕНС в счет обязательств по решениям ИФНС, заявление нужно подать до дня, когда вступит в силу судебный акт о взыскании задолженности (п. 4 ст. 78 НК).

Отказ в зачете

В зачете переплаты откажут, если на ЕНС нет положительного сальдо.

Если в заявлении на зачет указана сумма больше положительного сальдо, то ИФНС зачтет только сумму в размере положительного сальдо по данным инспекции (п. 2 ст. 78 НК).

Прежде чем подавать заявление о зачете, проверьте свое сальдо ЕНС и при необходимости разберитесь с причинами расхождений.

Отмена зачета

Заявление об отмене зачета полностью или частично подается, если ранее инспекция произвела зачет положительного сальдо ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (п. 6 ст. 78 НК). Отмена зачета может понадобиться, например, если после такого зачета и оплаты текущих обязательств сформировалось отрицательное сальдо ЕНС.

Отмена автоматического зачета положительного сальдо в счет НДФЛ и страховых взносов не предусмотрена (п. 7 ст. 78 НК).

Если отменить зачет, деньги признают в качестве ЕНП и отразят в сальдо ЕНС не позднее дня, который следует за днем представления заявления на отмену зачета (подп. 3 п. 1 ст. 11.3 НК). Соответственно можно их зачесть в счет других платежей или оставить на ЕНС. Если есть задолженность по другим налогам и взносам, которая возникла в результате отмены зачета, положительное сальдо автоматически зачтется в счет ее погашения.

Заявление об отмене зачета в счет исполнения предстоящей обязанности подается по форме, которая утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Пояснения по заполнению заявления есть в самой форме.

При отмене зачета полностью следует указать код 1. А при частичной отмене — код 2, с указанием соответствующей суммы.

Срок для подачи заявления об отмене зачета не установлен, так как это является правом плательщика.

Отменить зачет нельзя, если сумма положительного сальдо ЕНС зачтена в счет уплаты налога за другое лицо или по решению ФНС (суда).

Заключение

Таким образом, введение ЕНП значительно облегчило и ускорило процессы возврата и зачета налоговых переплат. Главное, успевать следить за изменениями в законодательстве и следовать актуальным регламентам.

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