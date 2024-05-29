Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки

Решение налоговой инспекции
Согласно ст. 101 НК, по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель / заместитель руководителя ИФНС выносит одно из решений:
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе от привлечения к такой ответственности;
о проведении дополнительных контрольных мероприятий.
Если вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности, это еще не говорит о том, что к вам нет претензий. Точные обстоятельства отказа указывают в резолютивной части решения.
В тексте решения о привлечении к ответственности налоговики должны четко и подробно описать все обстоятельства правонарушения, дать ссылки на документы, которые подтверждают их позицию.
В итоговой (резолютивной) части такого решения указывается размер выявленной недоимки, а также штраф к уплате:
Ниже, после резолютивной части, налоговики описывают — как, в каком порядке и в какие сроки можно обжаловать решение:
Разберем подробнее порядок обжалования.
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Как подать жалобу в вышестоящий налоговый орган
Если с решением налоговиков по проверке вы не согласны, сразу обращаться в суд нельзя — обязателен досудебный порядок обжалования в вышестоящую налоговую инстанцию (п. 2 ст. 138 НК).
Для этого подготовьте апелляционную жалобу на решение инспекции. Адресуется она в Управление ФНС по региону, а для крупнейших налогоплательщиков — в ФНС. Но подавайте такую жалобу именно в ту инспекцию, которая вынесла обжалуемое решение.
Приняв жалобу, налоговый орган собирает все материалы проверки, возражения, и т.д., и направляет полным комплектом в вышестоящую инстанцию. Сделать это налоговики должны оперативно — им дается всего 3 рабочих дня (ст. 139.1 НК).
Сроки обжалования
После получения на руки решения налогового органа у налогоплательщика есть ровно один месяц, чтобы оспорить решение, не вступившее в силу, и подать апелляционную жалобу (п. 9 ст. 101, п. 2 ст. 139.1 НК).
Если апелляционную жалобу не подать в течение месяца, решение автоматически вступает в силу.
Если пропустить срок по уважительной причине можно подать ходатайство о его восстановлении.
Если пропустить срок апелляции, обжаловать придется уже вступившие в силу решение. Срок для такой жалобы также ограничен — 1 год со дня вынесения решения, или с даты, когда вы узнали о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК).
Как составить жалобу
Подавать жалобу можно в бумажной или электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика».
В жалобе укажите (п. 2 ст. 139.2 НК):
наименование и адрес своей компании;
наименование УФНС, куда подается жалоба, и ИФНС, через которую она подается;
укажите реквизиты обжалуемого решения и ИФНС, принявшую его;
перечислите основания, по которым считаете, что ваши права нарушены;
назовите свои требования — например, признать решение недействительным;
укажите способ получения решения по жалобе — на бумаге или электронно по ТКС либо в «Личный кабинет налогоплательщика».
Показываем, как может выглядеть апелляционная жалоба:
Жалобу должен подписать представитель компании — руководитель или представитель, который действует по доверенности (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 27, п. п. 1, 3 ст. 29, п. 1 ст. 139.2 НК).
Будьте очень внимательны, когда составляете и подаете жалобу, так как в случае обнаружения процедурных ошибок, ее оставят без рассмотрения (ст. 139.3 НК).
Результат рассмотрения жалобы
Получив жалобу, в течение одного месяца вышестоящий орган обязан ее рассмотреть и вынести решение (ст. 140 НК):
об оставлении жалобы без удовлетворения;
об отмене решения налогового органа полностью или в части.
Также проверяющие могут отменить решение нижестоящей инспекции и принять свое.
Срок рассмотрения жалобы могут продлить — максимум на месяц. Если налогоплательщик предоставит дополнительные документы, срок рассмотрения начнет исчисляться заново с даты их получения.
Обжалуемое решение ИФНС, считается вступившим в силу в его неотмененной (необжалованной) части с даты принятия решения по жалобе.
После вынесения решения по жалобе есть три дня на отправку этого решения налогоплательщику.
Судебное обжалование решения ИФНС
Если результаты обжалования решения в вышестоящем налоговом органе не устраивают налогоплательщика, то следующий этап — оспаривание решения в суде. Это возможно, когда (п. 2 ст. 138 НК):
получен отрицательный ответ на жалобу;
решение по жалобе не принято в срок;
вы решили обжаловать решение по жалобе.
Срок для обращения в суд — 3 месяца:
с даты принятия решения по жалобе;
с даты истечения срока для принятия решения по жалобе.
Получив окончательное решение (ответ) из УФНС необходимо оперативно подготовить исковое заявление.
Помимо изложения всех фактов, нарушений и своей позиции, подкрепленной нормативно-правовой базой, к исковому заявлению в обязательном порядке приложите подтверждающие документы. Также необходимо уплатить госпошлину.
После приема судом искового заявления, судья назначит дату рассмотрения. Далее начнется судебная процедура со всеми вытекающими заседаниями, перерывами, дополнениями, ходатайствами и т.п. Вести процесс должен очень грамотный юрист, но важно, чтобы он разбирался не только в судопроизводстве, но и в налоговом праве. Хорошим подспорьем юристу в такой ситуации будет присутствие на суде представителя бухгалтерских и / или налоговых служб предприятия.
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В дальнейшем суд вынесет свое решение, которое в случае несогласия можно оспорить в апелляционном суде. Решение последнего можно обжаловать в кассационной инстанции. И если даже федеральный арбитражный суд вынес постановление, которое не соответствует интересам компании, то остается только одно — обратиться в Высший арбитражный суд РФ.
Для удобства, все сроки обжалования представим в таблице:
Максимальный срок (м – месяц, д – рабочий день, г – год)
Действие
Норма закона
А
-
Получение решения о проведении налоговой проверки
—-
С
А+2м (max 1 год, включая 6 м. приостановки)
Получение справки об окончании налоговой проверки
п. 6, 8, 9, 15 ст. 89 НК
D
C+2м
Получение акта выездной налоговой проверки
Е
D+1м
Представление письменных возражений
F
(D+1м) + 10д (срок может быть продлен max на 1 месяц)
Вынесение решения ИФНС
G
-
Получение решения ИФНС
—
H
G+1м
Вступление решения ИФНС в законную силу
I
G+1м
Подача апелляционной жалобы
J
F+1г
Подача жалобы на вступившее в силу решение
K
-
Получение ИФНС апелляционной жалобы
—
L
K+3д
Передача апелляционной жалобы из ИФНС в УФНС
M
-
Получение УФНС жалобы/апелляционной жалобы
—
O
M+1м (срок может быть продлен max на 1 месяц)
Принятие решения УФНС по жалобе/апелляционной жалобе
P
O+3д
Сообщение о решении УФНС налогоплательщику
Q
-
Получение решения УФНС
—
R
Q+3м
Подача заявления в суд первой инстанции
п. 2, 5 ст.101.2 НК
S
-
Принятие судом первой инстанции решения
—
T
S+1м
Подача жалобы в апелляционный суд
U
-
Принятие апелляционным судом постановления
—
V
S+1м
(U)
Вступление решения суда первой инстанции в законную силу
W
V+2м
Подача жалобы в суд кассационной инстанции
X
-
Принятие судом кассационной инстанции постановления
—
Y
X + 2 м
Подача кассационной жалобы в Верховный суд
Z
Y + 3 м
Подача заявления о пересмотре в порядке надзора в Верховный суд
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