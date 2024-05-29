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Налоговые проверки

Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки

Завершилась налоговая проверка, и по ее итогам компания получила решение. Расскажем, что делать, если вы не согласны с претензиями проверяющих.
Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Решение налоговой инспекции

Согласно ст. 101 НК, по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель / заместитель руководителя ИФНС выносит одно из решений:

  • о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

  • об отказе от привлечения к такой ответственности;

  • о проведении дополнительных контрольных мероприятий.

Если вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности, это еще не говорит о том, что к вам нет претензий. Точные обстоятельства отказа указывают в резолютивной части решения.

В тексте решения о привлечении к ответственности налоговики должны четко и подробно описать все обстоятельства правонарушения, дать ссылки на документы, которые подтверждают их позицию. 

В итоговой (резолютивной) части такого решения указывается размер выявленной недоимки, а также штраф к уплате:

Ниже, после резолютивной части, налоговики описывают — как, в каком порядке и в какие сроки можно обжаловать решение:

Разберем подробнее порядок обжалования.

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Как подать жалобу в вышестоящий налоговый орган

Если с решением налоговиков по проверке вы не согласны, сразу обращаться в суд нельзя — обязателен досудебный порядок обжалования в вышестоящую налоговую инстанцию (п. 2 ст. 138 НК).

Для этого подготовьте апелляционную жалобу на решение инспекции. Адресуется она в Управление ФНС по региону, а для крупнейших налогоплательщиков — в ФНС. Но подавайте такую жалобу именно в ту инспекцию, которая вынесла обжалуемое решение. 

Приняв жалобу, налоговый орган собирает все материалы проверки, возражения, и т.д., и направляет полным комплектом в вышестоящую инстанцию. Сделать это налоговики должны оперативно — им дается всего 3 рабочих дня (ст. 139.1 НК).

Сроки обжалования

После получения на руки решения налогового органа у налогоплательщика есть ровно один месяц, чтобы оспорить решение, не вступившее в силу, и подать апелляционную жалобу (п. 9 ст. 101, п. 2 ст. 139.1 НК). 

Если апелляционную жалобу не подать в течение месяца, решение автоматически вступает в силу. 

Если пропустить срок по уважительной причине можно подать ходатайство о его восстановлении.

Если пропустить срок апелляции, обжаловать придется уже вступившие в силу решение. Срок для такой жалобы также ограничен — 1 год со дня вынесения решения, или с даты, когда вы узнали о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК).

Как составить жалобу

Подавать жалобу можно в бумажной или электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». 

В жалобе укажите (п. 2 ст. 139.2 НК):

  • наименование и адрес своей компании;

  • наименование УФНС, куда подается жалоба, и ИФНС, через которую она подается;

  • укажите реквизиты обжалуемого решения и ИФНС, принявшую его;

  • перечислите основания, по которым считаете, что ваши права нарушены;

  • назовите свои требования — например, признать решение недействительным;

  • укажите способ получения решения по жалобе — на бумаге или электронно по ТКС либо в «Личный кабинет налогоплательщика».

Показываем, как может выглядеть апелляционная жалоба:

Жалобу должен подписать представитель компании — руководитель или представитель, который действует по доверенности (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 27, п. п. 1, 3 ст. 29, п. 1 ст. 139.2 НК).

Будьте очень внимательны, когда составляете и подаете жалобу, так как в случае обнаружения процедурных ошибок, ее оставят без рассмотрения (ст. 139.3 НК).

Результат рассмотрения жалобы

Получив жалобу, в течение одного месяца вышестоящий орган обязан ее рассмотреть и вынести решение (ст. 140 НК):

  • об оставлении жалобы без удовлетворения;

  • об отмене решения налогового органа полностью или в части.

Также проверяющие могут отменить решение нижестоящей инспекции и принять свое.

Срок рассмотрения жалобы могут продлить — максимум на месяц. Если налогоплательщик предоставит дополнительные документы, срок рассмотрения начнет исчисляться заново с даты их получения.

Обжалуемое решение ИФНС, считается вступившим в силу в его неотмененной (необжалованной) части с даты принятия решения по жалобе.

После вынесения решения по жалобе есть три дня на отправку этого решения налогоплательщику.

Судебное обжалование решения ИФНС

Если результаты обжалования решения в вышестоящем налоговом органе не устраивают налогоплательщика, то следующий этап — оспаривание решения в суде. Это возможно, когда (п. 2 ст. 138 НК):

  • получен отрицательный ответ на жалобу;

  • решение по жалобе не принято в срок;

  • вы решили обжаловать решение по жалобе.

Срок для обращения в суд — 3 месяца:

  • с даты принятия решения по жалобе;

  • с даты истечения срока для принятия решения по жалобе.

Получив окончательное решение (ответ) из УФНС необходимо оперативно подготовить исковое заявление

Помимо изложения всех фактов, нарушений и своей позиции, подкрепленной нормативно-правовой базой, к исковому заявлению в обязательном порядке приложите подтверждающие документы. Также необходимо уплатить госпошлину.

После приема судом искового заявления, судья назначит дату рассмотрения. Далее начнется судебная процедура со всеми вытекающими заседаниями, перерывами, дополнениями, ходатайствами и т.п. Вести процесс должен очень грамотный юрист, но важно, чтобы он разбирался не только в судопроизводстве, но и в налоговом праве. Хорошим подспорьем юристу в такой ситуации будет присутствие на суде представителя бухгалтерских и / или налоговых служб предприятия. 

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В дальнейшем суд вынесет свое решение, которое в случае несогласия можно оспорить в апелляционном суде. Решение последнего можно обжаловать в кассационной инстанции. И если даже федеральный арбитражный суд вынес постановление, которое не соответствует интересам компании, то остается только одно — обратиться в Высший арбитражный суд РФ.

Для удобства, все сроки обжалования представим в таблице:

Максимальный срок (м – месяц, д – рабочий день, г – год)

Действие

Норма закона

А

-

Получение решения о проведении налоговой проверки

—-

С

А+2м (max 1 год, включая 6 м. приостановки)

Получение справки об окончании налоговой проверки

п. 6, 8, 9, 15 ст. 89 НК

D

C+2м

Получение акта выездной налоговой проверки

п. 1, 2 ст. 100 НК

Е

D+1м

Представление письменных возражений

п. 6 ст. 100 НК

F

(D+1м) + 10д (срок может быть продлен max на 1 месяц)

Вынесение решения ИФНС

п. 1 ст. 101 НК

G

-

Получение решения ИФНС

H

G+1м

Вступление решения ИФНС в законную силу

п. 9 ст. 101 НК

I

G+1м

Подача апелляционной жалобы 

п. 2 ст. 101.2 НК

J

F+1г

Подача жалобы на вступившее в силу решение

п. 3 ст. 139 НК

K

-

Получение ИФНС апелляционной жалобы

L

K+3д

Передача апелляционной жалобы из ИФНС в УФНС

п. 1 ст. 139.1 НК

M

-

Получение УФНС жалобы/апелляционной жалобы

O

M+1м (срок может быть продлен max на 1 месяц)

Принятие решения УФНС по жалобе/апелляционной жалобе

п.6 ст. 140 НК

P

O+3д

Сообщение о решении УФНС налогоплательщику

п.6 ст.140 НК

Q

-

Получение решения УФНС

R

Q+3м

Подача заявления в суд первой инстанции

п. 2, 5 ст.101.2 НК

п. 4 ст.198 АПК

S

-

Принятие судом первой инстанции решения

T

S+1м

Подача жалобы в апелляционный суд

п. 1 ст. 259 НК

U

-

Принятие апелляционным судом постановления

V

S+1м

(U)

Вступление решения суда первой инстанции в законную силу

п.1 ст.180 АПК

W

V+2м

Подача жалобы в суд кассационной инстанции

п.1 ст.276 АПК

X

-

Принятие судом кассационной инстанции постановления

Y

X + 2 м

Подача кассационной жалобы в Верховный суд

п. 2 ст. 291.1 АПК

Z

Y + 3 м

Подача заявления о пересмотре в порядке надзора в Верховный суд

п. 3 ст. 308.1 АПК

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