Перечень всех отчетов в военкомат в 2024 году

Многие организации должны не только отчитываться в военкомат о работниках, которые подлежат воинскому учету, но и направлять туда другие сведения. О чем должен знать военкомат и в какие сроки представлять информацию, рассказываем в статье.

Отчетность по сотрудникам

Всем юрлицам–работодателям, у которых трудятся военнообязанные и призывники, необходимо отчитываться о таких сотрудниках. Отчеты направляют в двух случаях:

если появились или изменились сведения, необходимые для воинского учета;

если военкомат направил соответствующий запрос.

Отчеты, которые подают без запроса военкомата

Перечень событий, о которых необходимо сообщать всегда, независимо от того, направил военкомат запрос или нет, привели в таблице.

Событие, о котором нужно отчитаться Форма отчета Срок, в который сдают отчет Компания приняла на работу сотрудника, который является военнообязанным или призывником Приложение № 2 к Положению о воинском учете 5 дней со дня трудоустройства Компания приняла на работу сотрудника, который по каким-то причинам не предоставил документы воинского учета, но по внешним признакам является военнообязанным или призывником Приложение № 10 к Методическим рекомендациям 3 рабочих дня со дня трудоустройства У сотрудника изменилось семейное положение или состояние здоровья Приложение № 2 к Порядку (Приложение № 13 к Методическим рекомендациям) 5 дней со дня произошедших изменений Сотрудника перевели в другое структурное подразделение или он сменил должность Сотрудник получил образование Сотрудник переехал В документах воинского учета сотрудника есть неоговоренные исправления или неточности, документы подделаны или содержат неполное количество листов Форму сообщения необходимо уточнить в военкомате 5 рабочих дней со дня выявления Сотрудник не исполняет обязанности в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации Сотрудник, который является военнообязанным или призывником, уволился Приложение № 2 к Положению о воинском учете 5 дней со дня увольнения

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Отчеты, которые подают по запросу военкомата

Перечень сведений, которые работодатели представляют в военкомат, только если он направил соответствующий запрос, в таблице.

В каком случае подавать отчет Форма отчета Срок, в который представляют отчет Работодатель проводит сверку сведений воинского учета с военкоматом по месту своей регистрации, но некоторые сотрудники стоят на учете в других военкоматах Приложение № 23 к Инструкции Раз в год в период сверки учетных данных, конкретный срок необходимо уточнить в военкомате Военкомат запросил сведения о сотрудниках, которые состоят на воинском учете или не состоят, хотя обязаны Приложение № 10 к Методическим рекомендациям 2 недели со дня получения запроса Военкомат запросил список сотрудников-мужчин 15- и 16-летнего возраста Приложение № 11 к Методическим рекомендациям До 15 сентября текущего года Военкомат запросил список сотрудников-мужчин, которые подлежат первоначальной постановке не воинский учет Приложения № 6 и 7 к Положению о воинском учете До 1 ноября текущего года

Обратите внимание: работодатели обязаны ежегодно согласовывать с военкоматом план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе (Приложение № 17 к Методическим рекомендациям). Конкретный срок, в который это необходимо делать, не установлен, поэтому его нужно уточнить в военкомате.

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Специфическая отчетность по организации и сотрудникам

В эту группу отчетов попадают все те, о которых не сказано в официально опубликованных НПА. Это значит, что организации обязаны самостоятельно получить в военкомате такую информацию:

нужно ли им подавать эти отчеты;

по какой форме их сдавать;

в какие сроки отчитываться.

К таким отчетам относят:

карточку учета организации (форма № 18);

сведения о количестве «запасников» в организации и о том, какие из них забронированы (форма № 6);

информацию о том, насколько организация обеспечена сотрудниками в период мобилизации и на военное время (форма № 19).

Отчетность по транспорту

Организации, у которых есть транспортные средства или которые обеспечивают их работу (например, собственники заправок), должны исполнять военно-транспортную обязанность.

В частности, необходимо предоставлять информацию о транспорте, обеспечивать его работу и предоставлять его войскам, формированиям и органам, если это потребуется.

В большинстве случаев информацию о транспорте в уполномоченные органы передает ГАИ после его постановки на учет. Но военкомат может сам обратиться в организацию и уточнить, какие транспортные средства у нее есть и в каком они состоянии. На запрос обязательно нужно ответить, иначе организацию могут оштрафовать (ст. 19.25 КоАП).

НПА не устанавливают, в каком виде и в какие сроки нужно отчитываться в военкомат в такой ситуации. Эту информацию лучше уточнить непосредственно в военкомате, который направил запрос.

Как подавать отчеты

На сегодняшний день всю отчетность нужно сдавать в бумажном виде. Закон разрешает делать это через федеральные и региональные порталы госуслуг, но технически это сделать невозможно. Поэтому организации могут выбрать один из способов:

привезти отчеты лично, при этом желательно иметь их копии, чтобы военкомат поставил отметку о принятии;

отправить отчеты по почте, при этом лучше направлять ценное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении.

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