УСН 2025: новые лимиты, требования и НДС

С нового года налогоплательщики, желающие перейти на УСН, должны будут соблюдать новые условия, ограничения, а также станут плательщикам НДС. Рассказываем детали.

Повышены пороговые значения доходов

Для ИП и только что зарегистрированных юридических лиц пороговое значение не действует. Однако впоследствии, чтобы не «слететь» с УСН, надо следить, чтобы в течение года не заработать больше позволенного. А именно — свыше 450 млн руб. (подп. б) п. 74 ст. 2 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ.

Если на УСН собирается переходить уже действующая организация, то ей необходимо соблюдать лимит дохода.

За девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на «упрощенку», он не должен перевалить за определенный порог, который ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор. Ранее предельный доход составлял 112,5 млн руб., точнее, 149,5 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,329). Это зафиксировано в приказе Минэкономразвития от 23.10.23 № 730.

С 2025 г. на дефлятор надо будет увеличивать сумму в 337,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК).

При расчете порогового значения учитываются доходы, которые учитываются при расчете налога на прибыль. Не включаются в расчет положительные курсовые разницы и субсидии (п. 2 ст. 346.12 НК). Сумма дохода за девять месяцев указывается в уведомлении о переходе на «упрощенку» (п. 1 ст. 346.13 НК).

Вообще, с 2025 г. снижается риск «слететь» с УСН из-за превышения того или иного лимита, поскольку, помимо предела дохода повышен лимит бухгалтерской остаточной стоимости ОС — до 200 млн руб. (с индексацией). Максимальная средняя численность работников осталась прежней, до 130 персон, но повышенные ставки по УСН 8% и 20% отменены.

УСН по-прежнему недоступна организациям, имеющим филиалы, а также фирмам, в уставном капитале которых доля других организаций превышает 25%. Если у фирмы есть представительства, то применять УСН можно. Запрещено применять упрощенку учреждениям (казенным, бюджетным), ломбардам, банкам и ряду других организаций.

Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах» повышает квалификацию бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов, а также дает ценные знания, необходимые в работе собственникам бизнеса, директорам, предпринимателям.

Оформите Библиотеку лучших вебинаров 2024 «Великолепная семерка» с 99,9% скидкой за 12 рублей Подарок действует до 23:59 МСК 31.08.2024 Оформить

Когда и при каких условиях надо будет платить НДС

Также по-своему революционным изменением можно считать введение новой обязанности для упрощенцев: тем из них, которые заработают за год более 60 млн руб. в год, придется платить НДС. Правда, при этом у них будет право, которого нет у налогоплательщиков на других режимах — выбирать налоговую ставку. Упрощенцы смогут применять обычные показатели — 10% и 20% и при этом применять налоговые вычеты. Или же применять спецставки для УСН:

5% — при годовом доходе от 60 до 250 млн руб.;

7% — при доходах свыше 60 млн руб. в год.

Тогда прав на налоговые вычеты уже не будет.

К тому же выбранную ставку придется использовать не менее 12 кварталов подряд, т.е. трех лет, так что надо подсчитать, что выгоднее — использование общих ставок НДС с применением вычетов или пониженные ставки без таковых.

Если «упрощенец» заработал менее 60 млн руб. в год, то он по умолчанию освобожден от уплаты НДС (уведомлять ИФНС об этом нет необходимости). Только надо помнить, что в НК описаны случаи, когда и освобожденным от уплаты этого налога придется его платить. Например, когда налогоплательщик (п. 3 ст. 145, ст. 161, подп. 1 п. 5 ст. 173, ст. 174.1 НК):

выставил счет-фактуру с выделенным НДС;

выступает налоговым агентом по НДС;

ввез товар в Россию;

участник товарищества (инвестиционного, простого), который ведет общие дела;

является концессионером;

выступает доверительным управляющим.

С 2026 г. упрощенцы ведут книги продаж. Если же налогоплательщики не освобождены от НДС, то надо вести и книгу покупок, независимо от применяемой ставки.

Впрочем, и упрощенцам, которые освобождены от НДС, имеет смысл вести эту книгу, ведь не исключено, что придется платить налог (при смене налогового режима, при превышении дохода в 60 млн руб.). Плательщики НДС, в том числе и на УСН, должны представлять декларации не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в противном случае может последовать штраф.

Подготовили для вас таблицу УСН 2025, из которой вы получите информаций: какие ставки действуют на УСН в 2025 и как их можно сменить, в каких случаях надо оформлять на УСН счета-фактуры, книгу продаж, книгу покупок. Подпишитесь и скачайте таблицу в Telegram.

Таблица УСН 2025 Узнайте какие ставки действуют на УСН в 2025 и как их можно сменить, в каких случаях надо оформлять на УСН счета-фактуры, книгу продаж, книгу покупок Скачать

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8KAmmF