Налоговый мониторинг: что это и как на него перейти

Первым делом развеем популярный фейк — нет, налоговый мониторинг (НМ) необязателен для всех с 2025 года. На него обязаны перейти только участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, ст. 105.26 НК, ст. 10 закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ).

Другие налогоплательщики вправе сами решить:

откроют ли они налоговикам доступ к своему учету;

устроит ли их, по сути, перманентная камеральная проверка;

интересует ли их возможность запрашивать мотивированные мнения налоговиков (в этом суть налогового мониторинга, ст. 105.26 НК).

При этом одного желания налогоплательщика недостаточно. Нужно еще пройти по финансовым показателям. Они становятся все более демократичными, но по-прежнему весьма серьезны.

Так, подключиться к налоговому мониторингу могут юридические лица, которые:

Уплатили за год не менее 80 млн руб. налогов. В расчет принимаются суммы НДС, налога на прибыль, акцизов, НДФЛ, НДПИ, страховых взносов за предыдущий год, налоги, уплачиваемые и перечисляемые в статусе налогового агента.

Имеют доход от 800 млн руб. и выше, который определяется по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обладают внушительными активами — не менее 800 млн руб. по балансовой стоимости по состоянию на 31 декабря минувшего года.

Причем должны быть выполнены все три условия. Есть ограниченный круг лиц, для которых они не применяются (п. 3.1 ст. 105.26 НК):

налогоплательщики, уже подключенные к налоговому мониторингу;

резиденты ОЭЗ, ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны России;

участники промышленных кластеров;

бывшие участники консолидированной группы;

организации, из которых одна прямо и / или косвенно участвует в другой с долей участия 50 и более процентов (причем организации отвечают критериям, указанным в подп. 7 п. 3.1 ст. 105.26 НК).