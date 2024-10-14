Налоговый мониторинг: что это и как на него перейти

Налоговый мониторинг — дело добровольное
Первым делом развеем популярный фейк — нет, налоговый мониторинг (НМ) необязателен для всех с 2025 года. На него обязаны перейти только участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, ст. 105.26 НК, ст. 10 закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ).
Другие налогоплательщики вправе сами решить:
откроют ли они налоговикам доступ к своему учету;
устроит ли их, по сути, перманентная камеральная проверка;
интересует ли их возможность запрашивать мотивированные мнения налоговиков (в этом суть налогового мониторинга, ст. 105.26 НК).
При этом одного желания налогоплательщика недостаточно. Нужно еще пройти по финансовым показателям. Они становятся все более демократичными, но по-прежнему весьма серьезны.
Так, подключиться к налоговому мониторингу могут юридические лица, которые:
Уплатили за год не менее 80 млн руб. налогов. В расчет принимаются суммы НДС, налога на прибыль, акцизов, НДФЛ, НДПИ, страховых взносов за предыдущий год, налоги, уплачиваемые и перечисляемые в статусе налогового агента.
Имеют доход от 800 млн руб. и выше, который определяется по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Обладают внушительными активами — не менее 800 млн руб. по балансовой стоимости по состоянию на 31 декабря минувшего года.
Причем должны быть выполнены все три условия. Есть ограниченный круг лиц, для которых они не применяются (п. 3.1 ст. 105.26 НК):
налогоплательщики, уже подключенные к налоговому мониторингу;
резиденты ОЭЗ, ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны России;
участники промышленных кластеров;
бывшие участники консолидированной группы;
организации, из которых одна прямо и / или косвенно участвует в другой с долей участия 50 и более процентов (причем организации отвечают критериям, указанным в подп. 7 п. 3.1 ст. 105.26 НК).
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Есть ли преимущества у налогового мониторинга
Можно назвать такие плюсы, как:
Повышенная степень доверия со стороны контролеров, государства, крупных контрагентов.
Можно не опасаться налоговых проверок, хотя они все равно возможны при весомых на то основаниях.
Быстрая реакция на недочеты в работе. Можно сразу узнать, какие ошибки обнаружены и исправить огрехи без уплаты штрафов, пени.
ИФНС по запросу организации высказывает мотивированное мнение на интересующую его тему, причем выполнение этого мнения работает как индульгенция, то есть освобождает от ответственности.
Минусы тоже есть:
Технически реализация взаимодействия с налоговиками довольно сложная.
Чисто психологически непросто привыкнуть к мысли, что все документы доступны налоговикам — хотя можно открывать доступ не ко всему массиву данных, а только к тому, что выставлен на налоговой витрине (об этом ниже).
Не исключены также и риски утечек — это бич цифрового взаимодействия.
Как подключаются к налоговому мониторингу
Налогоплательщик, который хочет участвовать в налоговом мониторинге и отвечает установленным требованиям, подает заявление в свою ИФНС (по форме, утв. приказом ФНС от 11.05.21 № EД-7-23/476@). Срок — до 1 сентября года, предшествующему тому, в течение которого включится налоговый мониторинг. Вместе с заявлением подают:
регламент информационного взаимодействия;
данные о взаимозависимых лицах;
налоговую учетную политику;
информацию относительно системы внутреннего контроля.
Изучив документы, ИФНС примет решение до 1 ноября того же года (ст. 105.27 НК).
Налоговый мониторинг проводится за календарный год (п. 4 ст. 105.26 НК). Но сам НМ стартует с 1 января и завершается 1 октября следующего года — то есть он длится год и девять месяцев (п. 5 ст. 105.26 НК).
В каких формах проводится налоговый мониторинг
Можно взаимодействовать с налоговиками одним из трех способов:
Через налоговую витрину — это специально организованное пространство, в котором налоговики имеют доступ лишь к той информации, которую «выставил» налогоплательщик.
До 1 января 2026 года — через ТКС оператора ЭДО (ст. 6 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).
Предоставив доступ к своим информационным системам.
Концепция последнего пункта напоминает ночной кошмар бухгалтера, но налоговый мониторинг предполагает практически полную информационную открытость.
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Как открывается доступ при налоговом мониторинге
Налогоплательщик подает заявку на настройку (п. 5, 7 Порядка, утв. приказом ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@, далее — Порядок, ф. по КНД 1110313).
Одобрив ее, ИФНС направляет соответствующее уведомление (ф. по КНД 1110313), в котором будут указаны криптографические ключи и IP-адрес (п. 8 Порядка).
Налогоплательщик подает еще одну заявку, на подключение к информационной системе организации (п. 9 Порядка, ф. по КНД 1111656). В ней описываются используемые средства криптографии, указывается полученный по первой заявке IP, соответствующее DNS-имя.
Налоговая инспекция рассмотрит заявку и уведомит о возможности подключения, или укажет на недочеты. Исправив их, можно подать исправленную заявку (п. 10–12 Порядка).
Что такое регламент информационного взаимодействия
Это формализированный документ (ф. по КНД 1110304), требования к которому утверждены приказом ФНС от 11.05.21 № EД-7-23/476@.
Разрабатывая его, налогоплательщик указывает порядок представления налоговикам документов и информации, раскрытия показателей налоговой отчетности, описывает систему внутреннего контроля.
Чем дольше налогоплательщик применяет налоговый мониториг, тем меньше документов ему придется представлять. Есть целая шкала:
на начальном (первом) этапе потребуется до 50% документов;
на пятом (совершенствуемом) уровне — уже не более 5% (п. 6 ст. 105.26 НК, приложение № 13 к Требованиям…, утв. приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518).
Правда ли, что налоговый мониторинг исключает проверки
Формально да, в период НМ налоговые проверки не проводятся (п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК). Но уже сказанного достаточно, чтобы понять, что налоговый мониторинг — это практически непрерывная камералка. К тому же налоговая инспекция при НМ по-прежнему вправе (п. 3 ст. 105.29 НК):
истребовать документы и пояснения;
допрашивать свидетелей, осматривать территории (ст. 92 НК).
Если ИФНС выявит противоречие, несоответствие, то сообщит об этом, требуя или представить пояснения, или не позднее пяти дней внести исправления. Нарушение при расчете или уплате налогов повлечет за собой следующую цепочку:
направление уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (ст. 105.30 НК).
налогоплательщик представляет пояснения или сообщает о внесении исправлений;
если налоговики снова выявят нарушение, то составят и направят мотивированное мнение.
Далее возможны варианты:
налогоплательщик соглашается и выполняет требования ИФНС;
если налогоплательщик не согласен — проходит взаимосогласительная процедура, в которой арбитром выступает ФНС (п. 8 ст. 105.30, ст. 105.31 НК, подробности — ниже).
В период налогового мониторинга возможны и камералки, и выездные проверки, но должны быть веские причины для них.
Камеральная проверка возможна:
В отношении деклараций / расчетов, представленных за налоговые (отчетные) периоды до 1 июля 2021 года.
Если декларация / расчет за период налогового мониторинга подана после 1 июля следующего года.
Если в декларациях по НДС или акцизам заявлено возмещение.
Если подана уточненка / расчет с уменьшенной суммой налога (страхового взноса) к уплате или увеличенным убытком.
Если налоговый мониторинг досрочно прекратился.
Выездная проверка возможна, если:
Ее проводит вышестоящий налоговый орган, контролируя нижестоящий;
Налогоплательщик не выполнил мотивированное мнение до 1 декабря года, следующего за периодом, покрываемым НМ.
В году, за который налоговый мониторинг не проводится, подана уточненка / расчет за проверяемый (проверенный) НМ период, и уменьшена сумма налога (сбора, взноса) к уплате, увеличен убыток, сумма НДС или акциза к возмещению.
Налоговый мониторинг досрочно прекратился.
Что такое мотивированное мнение
Мотивированное мнение — это инструмент, с помощью которого можно получить от ИФНС полноценную консультацию по интересующему вас вопросу. Или, если оно направлено по инициативе налоговиков, сразу становится ясна суть претензии и можно сразу оценить перспективы — подчиниться или судиться.
По сути же мотивированное мнение высказывается ИФНС по вопросам расчета и уплаты налогов, сборов или взносов (п. 1 ст. 105.30 НК).
Внимание: мотивированное мнение — не решение о привлечении к ответственности! Оно не может быть основанием для штрафов и прочих санкций.
Если мотивированное мнение запрашивает налогоплательщик, то ИФНС должна его направить не позднее месяца со дня получения запроса (п. 5 ст. 105.30 НК, срок может быть продлен или приостановлен). Мотивированное решение по своей инициативе ИФНС направляет куда быстрее — не позднее пяти рабочих дней с даты формирования (п. 3 ст. 105.30, п. 4, 5 ст. 105.26 НК).
Если налогоплательщик согласен с мотивированным мнением, то следует не позднее месяца с даты получения мотивированного мнения сообщить в ИНФС о выполнении требований и документально подтвердить это.
Если налогоплательщик не согласен с мотивированным мнением, то в течение месяца нужно предоставить в ИФНС свои возражения для проведения взаимосогласительной процедуры (п. 8 ст. 105.30 НК).
Нас рассудит ФНС
Взаимосогласительная процедура — аналог апелляции. Несогласный налогоплательщик подает возражения через ИФНС, та не позднее трех рабочих дней направляет материалы в ФНС (п. 8 ст. 105.30 НК).
В течение месяца ФНС проводит взаимосогласительную процедуру с участием обеих сторон (п. 1, 2 ст. 105.31 НК), по итогам которой мотивированное мнение будет оставлено без изменения или изменено (п. 3 ст. 105.31 НК).
Может ли налоговый мониторинг прекратиться досрочно
Однажды подключившись к налоговому мониторингу, можно участвовать сколько угодно, а для отказа на следующий год — подать заявление до 1 декабря текущего года (п. 7 ст. 105.27 НК).
Но если налогоплательщик:
не исполняет регламент информационного взаимодействия, препятствуя проведению НМ;
два и более раза (то есть систематически) не представляет или представляет несвоевременно документы, информацию, пояснения;
а также если ИФНС выяснит, что представлена недостоверная информация, то налоговый мониторинг прекращается досрочно. Также налоговый мониторинг прекращается досрочно в связи с ликвидацией, реорганизацией, исключением организации из ЕГРЮЛ (это условие включится с 08.09.2024, п. 33 ст. 1 закона от 08.08.24 № 259-ФЗ).
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