Как отражать существенные события после отчетной даты

К тому же некоторые события могут повлиять на уже сформированные финансовые показатели и придется вносить корректировки.
Что такое события после отчетной даты
Определение этого понятия можно найти в п. 3 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. приказом Минфина от 25.11.1998 № 56н).
К событиями после отчетной даты относят факты хозяйственной деятельности, например, сделки или операции, которые наступили на временном отрезке 31 декабря — день, когда подписали бухотчетность по итогам года.
Это событие должно быть существенным — то есть, если не учесть его, то финансовые результаты деятельности будут некорректными (п. 3, 6 ПБУ 7/98).
Чаще всего на практике можно встретить такие СПОД:
объявление годовых дивидендов;
формирование резервного фонда;
получение после отчетной даты информации о невозможности взыскания оплаты с контрагента.
Бизнес должен оценивать все события, которые наступают после отчетной даты. Это могут быть события с благоприятным и неблагоприятным характером влияния на финансовую оценку компании.
Пример. Если процесс банкротства по состоянию на 31 декабря стартовал, то признание дебитора банкротом в феврале нынешнего года — это неблагоприятное СПОД. Компания-кредитор не знала о финансовых проблемах своего крупного контрагента и не создала резерв по сомнительным долгам. В дальнейшем это привело к некорректным показателям дебиторской задолженности в годовом балансе.
Показывайте такие события в отчетности, если они являются существенными, независимо от их положительного или негативного характера.
Какие события являются существенными, бизнес определяет сам. Для этого нужно придерживаться правил, которые зафиксированы в учетной политике компании. Уровень существенности выражается в процентных или суммовых показателях.
Пример. В учетной политике компании прописан уровень существенности — 5% от показателя по соответствующей строке в бухгалтерском балансе. Задолженность организации-дебитора на 31 декабря составила 200 000 руб. — это 8% от общей дебиторской задолженности по отчету.
Организацию-дебитора ликвидировали в феврале следующего года — до того, как наступила дата подписания отчетности. Превышение уровня существенности позволяет компании-кредитору трактовать ликвидацию как существенное действие после отчетной даты. На этом основании можно списать долг на 31 декабря отчетного года.
Если важное для компании действие наступило в период между подписанием бухотчетности и ее утверждением, отнести его к СПОД нельзя, даже при существенном влиянии на финансовые показатели отчетного периода.
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Как оценивать и отражать события после отчетной даты
Есть три главных правила, которых нужно придерживаться:
1. СПОД показывают в бухотчетности по итогам года независимо от того, какой оно носит характер для бизнеса — положительный или негативный (п. 6 ПБУ 7/98).
2. Последствия СПОД показывают в бухотчетности (п. 7 ПБУ 7/98):
как уточнение сведений об активах, обязательствах, капитале доходах и расходах;
фиксируют в пояснениях к отчетности.
3. Бизнес должен оценить влияние СПОД в финансовом выражении. Для этого составляют обоснованный расчет (п. 6 ПБУ 7/98).
СПОД учитывают не только коммерческие юридические лица (в том числе субъекты МСП), но и бюджетные учреждения. При этом положения ПБУ 7/98 действую только в отношении «коммерсантов», а для бюджетных государственных и автономных учреждений действует федеральный стандарт бухучета (приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н).
Две группы событий после отчетной даты
События после отчетной даты делят на две основные группы:
Группа 1 — корректирующие СПОД.
Группа 2 — не корректирующие СПОД.
Расскажем подробнее про каждую группу.
Корректирующие СПОД
События этой группы подтверждают условия, которые существовали на отчетную дату. Если возникают корректирующие события, это приводит:
к изменению структуры и стоимости активов на дату формирования отчетности;
к ретроспективным применениям и исправлениям.
То есть это события, которые подтверждают условия, существовавшие на 31 декабря. Они возникли в прошедшем году, но стали известными только между 1 января текущего года и днем подписания отчетности. Например, к таким событиям относят (примерный перечень из приложения к ПБУ 7/98):
выявление существенной ошибки в учете, которая искажает бухотчетность на отчетную дату;
объявление банкротом дебитора, который по состоянию на 31 декабря уже был в процессе банкротства;
проведенную оценку активов, которая подтверждает устойчивое существенное снижение их стоимости на отчетную дату;
получение материалов от страховой компании по уточнению суммы страхового возмещения, о которой на отчетную дату шел процесс переговоров;
объявление дивидендов за прошлые периоды дочерними и зависимыми обществами.
Этот перечень примерный, в него можно включить и другие события, которые способны корректировать финансовые итоги на отчетную дату.
Не корректирующие СПОД
Это события, которые возникли в текущем времени. Они не относятся к отчетному периоду. Но так как такие события считают существенными, без них невозможно достоверно оценить состояние бизнеса и определиться с результатами деятельности.
К этому виду относят:
принятие решения о реорганизации компании;
реконструкция, в том числе планируемая;
решение об эмиссии акций;
чрезвычайная ситуация (пожар, потоп, авария и др.), следствием которой стало уничтожение значительной части активов юрлица;
крупная сделка по продаже или покупке основных средств, финансовых вложений;
существенное снижение стоимости основных средств;
не прогнозируемое резкое падение или рост курсов иностранных валют и т. д.
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Порядок отражения в бухучете события после отчетной даты
Если обнаруженные факты относятся к первой группе СПОД, необходимо скорректировать учет так, будто они были не в текущем, а в отчетном периоде. В бухучете такие события отразите в двух периодах (п. 9 ПБУ 7/98):
В отчетном — итоговыми оборотами на 31 декабря;
В текущем — на дату, когда они фактически возникли. Для этого сделайте:
сторно на сумму заключительных записей декабря;
проводку по отражению события в обычном порядке.
Пример. В компании произошла авария системы водопровода и в офисе пострадало застрахованное имущество. Страховое возмещение выплачено в декабре — 160 000 рублей. В этом же месяце начались переговоры со страховщиком об его увеличении до 300 000 руб. Уточняющие материалы от страховщика поступили в феврале следующего года.
Увеличение возмещения на 140 000 руб. (300 000 — 160 000) считают существенным событием после отчетной даты. Необходимо скорректировать учет:
31 декабря отчетного года:
Дт 76 Кт 91.1 — 140 000 — доначислена сумма страхового возмещения.
Март следующего года:
Дт 76 Кт 91.1 — 140 000 — сторно на сумму доначисления от 31 декабря;
Дт 76 Кт 91.1 — 140 000 — доначислено возмещение на дату получения от страховщика материалов
Если выявляется СПОД в виде обнаружения существенной ошибки, которая искажает показатели, корректируйте учет по правилам ПБУ 22/2010.
События второй группы СПОД прошлогодние показатели не корректируют, дополнительные записи в бухучете делать не нужно, но необходимо их отразить в пояснениях к балансу. Для этого нужно описать событие после отчетной даты и дать оценку его последствий в денежном выражении.
Пример. 1 марта собрание учредителей приняло решение о реорганизации компании с увеличением уставного капитала на 100 000 руб. В учредительные документы внесли соответствующие изменения. Это событие не корректирует прошлогодний учет, но информацию о нем нужно раскрыть в пояснительной записке к балансу за прошлый год. Все бухгалтерские проводки осуществляются на дату события в обычном порядке.
Что будет, если не отражать СПОД
Бухгалтеры-практики редко признают и отражают в отчетности события после отчетной даты, так как каких-либо санкций и налоговых последствий за их неотражение нет. Но такая информация, отражаемая в отчетности, должна влиять на экономические решения пользователей. Она помогает руководству оценить прошлые, настоящие и будущие события, подтвердить или уточнить сделанные ранее оценки.
Например, принимая решение о выплате дивидендов за прошлый год, как можно не учесть СПОД о полученном ущербе от чрезвычайных ситуаций?!
Отражение в учете и отчетности последствий событий после отчетной даты означает, что большее внимание уделяется принципам полезности, уместности и своевременности учетных данных, а также свидетельствует о высоком профессиональном уровне бухгалтерской службы.
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