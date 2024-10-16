Как отражать существенные события после отчетной даты

Определение этого понятия можно найти в п. 3 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. приказом Минфина от 25.11.1998 № 56н).

К событиями после отчетной даты относят факты хозяйственной деятельности, например, сделки или операции, которые наступили на временном отрезке 31 декабря — день, когда подписали бухотчетность по итогам года.

Это событие должно быть существенным — то есть, если не учесть его, то финансовые результаты деятельности будут некорректными (п. 3, 6 ПБУ 7/98).

Чаще всего на практике можно встретить такие СПОД:

объявление годовых дивидендов;

формирование резервного фонда;

получение после отчетной даты информации о невозможности взыскания оплаты с контрагента.

Бизнес должен оценивать все события, которые наступают после отчетной даты. Это могут быть события с благоприятным и неблагоприятным характером влияния на финансовую оценку компании.

Пример. Если процесс банкротства по состоянию на 31 декабря стартовал, то признание дебитора банкротом в феврале нынешнего года — это неблагоприятное СПОД. Компания-кредитор не знала о финансовых проблемах своего крупного контрагента и не создала резерв по сомнительным долгам. В дальнейшем это привело к некорректным показателям дебиторской задолженности в годовом балансе.

Показывайте такие события в отчетности, если они являются существенными, независимо от их положительного или негативного характера.

Какие события являются существенными, бизнес определяет сам. Для этого нужно придерживаться правил, которые зафиксированы в учетной политике компании. Уровень существенности выражается в процентных или суммовых показателях.

Пример. В учетной политике компании прописан уровень существенности — 5% от показателя по соответствующей строке в бухгалтерском балансе. Задолженность организации-дебитора на 31 декабря составила 200 000 руб. — это 8% от общей дебиторской задолженности по отчету.

Организацию-дебитора ликвидировали в феврале следующего года — до того, как наступила дата подписания отчетности. Превышение уровня существенности позволяет компании-кредитору трактовать ликвидацию как существенное действие после отчетной даты. На этом основании можно списать долг на 31 декабря отчетного года.

Если важное для компании действие наступило в период между подписанием бухотчетности и ее утверждением, отнести его к СПОД нельзя, даже при существенном влиянии на финансовые показатели отчетного периода.