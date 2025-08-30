Как получить бесплатно новую книгу Светланы Беляевой «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день»?

Стартовала Всероссийская премия [аттестация] АФИНА 2025 — масштабный профессиональный конкурс для бухгалтеров, аудиторов, налоговых и финансовых специалистов. Примите участие и Вы. Откройте для себя новые возможности. Бесплатная регистрация на участие открыта до 23:59 мск 13.09.2025.

Все данные об участниках и результатах конкурса строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы, результаты будут доступны только Вам. Список финалистов и победителей Премии [при условии их письменного согласия] будет опубликован в виде Официального публичного реестра на сайте организатора Премии и распространен в деловых СМИ.

Принять бесплатное участие

Каждый участник конкурса [вне зависимости от результатов] получит бесплатно новую книгу Светланы Беляевой «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день», обучение на популярных курсах, подтверждающий сертификат, подарки от организатора и партнеров конкурса, а победители дополнительно – денежные призы, дипломы и предложения о работе от крупных корпоративных партнеров Премии.

Зарегистрироваться и получить бесплатно книгу и другие подарки Зарегистрироваться

Реклама: ООО «БЛТ ПАРТНЕРС», ИНН: 9710092683, erid: 2W5zFHR45Va