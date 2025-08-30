Как получить бесплатно новую книгу Светланы Беляевой «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день»?
Все данные об участниках и результатах конкурса строго конфиденциальны. Пробуйте свои силы, результаты будут доступны только Вам. Список финалистов и победителей Премии [при условии их письменного согласия] будет опубликован в виде Официального публичного реестра на сайте организатора Премии и распространен в деловых СМИ.
Каждый участник конкурса [вне зависимости от результатов] получит бесплатно новую книгу Светланы Беляевой «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день», обучение на популярных курсах, подтверждающий сертификат, подарки от организатора и партнеров конкурса, а победители дополнительно – денежные призы, дипломы и предложения о работе от крупных корпоративных партнеров Премии.
Зарегистрироваться и получить бесплатно книгу и другие подарки
Реклама: ООО «БЛТ ПАРТНЕРС», ИНН: 9710092683, erid: 2W5zFHR45Va
Начать дискуссию