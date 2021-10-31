Зачем вам настройка 1С и кому ее доверить

Формирование финансовой отчетности является основополагающей задачей для обеспечения нормальной работы любого предприятия малого, среднего или крупного бизнеса. Ведение бухгалтерии с использованием таблиц Excel и других устаревших инструментов давно утратило актуальность. На смену им пришли программы 1С, подходящие торговым, производственным и другим коммерческим компаниям.

Зачем нужна настройка 1С

Настраивать продукты 1С необходимо таким образом, чтобы программы удовлетворяли все требования организации.

Настройка выполняется сразу же после установки, чтобы можно было быстро адаптировать продукты 1С под необходимую конфигурацию. Это сделает рабочие инструменты удобными, производительными, подходящими под рядового пользователя, а также снизит риск выдачи ошибок в ходе эксплуатации.

Заказать качественную настройку 1С вы можете, обратившись к специалистам компании BRG. Мы подберем отраслевое решение 1С, которое будет оптимальным для вашего бизнеса, тем более что первичное обследование ваших потребностей у нас выполняется бесплатно. Настроим обмен между различными системами 1С, в том числе других вендоров.

В дальнейшем можно устанавливать другие компоненты, адаптируя их под нужды бизнеса. Когда еще может потребоваться настройка продуктов 1С:

если программное обеспечение с незавидной регулярностью выдает ошибки;

если вышло серьезное обновление ПО;

при закупке нового торгового оборудования, требующего синхронизации со старой системой для взаимодействия;

если было куплено подержанное оборудование с установленными продуктами 1С, требующими обновления и переустановки;

при смене или расширении сферы деятельности организации;

при оптимизация бизнес-процессов;

при зависании или медленной работе системы (оптимизируется код 1С для ускорения обработки данных), специалисты BRG помогут вам подобрать оптимальную конфигурацию сервера;

при необходимости доработки конфигурации, создании дополнительного функционала, расширенных отчетов, которые не предусмотрены в стандартной поставке ПП 1С;

при изменении законодательства;

Особенно это касается налогового учета, часто бухгалтера не успевают уследить за изменением методик расчетов. Наши специалисты подробно расскажут обо всех изменениях и как они отображаются, и реализуются в программе.

при ведении интернет-магазина требуется настройка обмена между 1С и сайтом, что позволит в автоматическом режиме проводить сверку остатков, цен и пр.

Сотрудники BRG обладают сертификатами 1С, а компания прошла сертификацию ISO 9001:2015. Это гарантирует высокое качество работ даже при разработке сложных систем на больших предприятиях.

Мы предоставляем гарантию на все наши работы сроком на 1 год.

В целом услуга настройки 1С будет интересна руководителям компаний, которые желают достичь успеха в своем бизнесе, а также людям, которым постоянно приходится вести финансовую отчетность (бухгалтерам, техническим специалистам, продавцам и пр.).

Как происходит настройка

Для начала определяются цели и задачи рабочего программного обеспечения, на основании чего подбирается необходимый функционал. Обращаясь к специалистам по настройке, нужно подробно рассказать, какие бизнес-процессы существуют на предприятии, как происходит взаимодействие сотрудников отделов и т. д. Данная информация станет основанием для составления технического задания для настройщика продуктов 1С.

Метод проб и ошибок в таком случае не подходит, ведь это трата не только времени, но и денег.

Настройка программного обеспечения 1С может состоять из следующих шагов:

Внедрение 1С, выполняющееся на предприятиях, которые только начали свою деятельность. Таким образом, настраиваются учетные параметры, происходит регистрация сотрудников, заполнение справочников, введение остатков, загрузка классификаторов и т. д. Отладка серверного оборудования в ходе диагностики портативного компьютера или сервера. На данном этапе исправляются ошибки операционной программы, чистится реестр, удаляются вирусы, настраиваются проводные и беспроводные сети. Под сервер подбирается требуемая конфигурация 1С, выполняется подключение оборудования, настройка регламента, организация копирования данных, формируется кластер отказоустойчивости. Настройка интерфейса пользователя в программе 1С. Данный этап предусматривает создание внешнего облика программного обеспечения: как будут располагаться окна, кнопки, блоки с функционалом. Учитывая деятельность пользовательской группы, интерфейс настраивается в индивидуальном порядке. Настройка права доступа к программным продуктам 1С. Чем больше предприятие, тем большее количество работников на нем. Каждый из них будет иметь доступ к программному обеспечению 1С или нет, решать руководству. В зависимости от должности формируются права и обязанности сотрудников. Кто-то из персонала будет иметь расширенный доступ, а кто-то — минимальный. Например, кладовщику будет доступна информация, касающаяся складской документации и справок, а вот увидеть бухгалтерские отчеты ему не удастся. Настройка синхронизации информации. При наличии нескольких конфигураций бизнеса или подразделений компании, удаленных офисов это поможет организовать обмен информации между ними. Дополнительный плюс синхронизации — предотвращение ручного повторного ввода сведений.

Так, для каждой сферы деятельности существуют отдельные конфигурации 1С. Например, бухгалтерия. Специальные продукты помогают автоматизировать налоговый и бухгалтерский учет, подготавливать отчеты на предприятии.

Бухгалтерия 3.0 считается популярнейшим продуктом 1С. Возможности программного обеспечения используются не всегда в полной мере. Неиспользуемые функции отключаются на этапе настройки, чтобы пользователи не отвлекались на лишние блоки. Во время эксплуатации ПО всегда можно изменить функциональность — добавить или убрать блоки.

Помимо этого, вводится информация и реквизиты организации, что необходимо для заполнения документации. Прописываются такие сведения при запуске информационной базы. Далее производится настройка учетной политики, плана счетов в 1С.

Кому доверить настройку работы 1С

Нужно понимать, что настройка параметров 1С — это трудоемкий и деликатный процесс, требующий знания всех нюансов. Малейшая ошибка, допущенная на каком-либо этапе, приводит к утрате важной информации. Проблемы всплывут в ходе эксплуатации программного обеспечения.

Неправильная настройка также может обернуться медленной работой устройств и ПО, требованием дополнительных действий и прочими неприятностями.

Не нужно пытаться самостоятельно менять конфигурацию 1С. Этим нужно заниматься профессионалам. Обратившись в компанию BRG, вы получите гарантированно качественный результат и программы, удовлетворяющие требования любого вашего бизнеса. Своим клиентам мы гарантируем простоту эксплуатации, удобство конфигурации, комфорт и функциональность, высокую скорость работы ПО.

Для начала сотрудничества и оформления заказа достаточно подать заявку на сайте. Профессиональные настройщики продуктов 1С проанализируют специфику ваших бизнес-процессов и составят грамотный план внедрения программного обеспечения. В ходе настройки нами выполняются следующие работы, необходимые для вашего комфорта:

Перенос информации из графических таблиц, 1С старых организаций без потери важных сведений.

Настройка интерфейса и прав доступа, что гарантирует простоту эксплуатации и упрощение решения задач любой сложности, обучения новых сотрудников.

Добавление функциональных возможностей для формирования нестандартной отчетной документации. Создание активных кнопок, которые всегда будут под рукой.

Настройка сервера, предоставление грамотной конструкции организации сервера, адаптированного под требования бизнеса от «А» до «Я».

После настройки 1С наши специалисты проведут обучение персонала, расскажут об удобных и продуктивных способах работы с программным обеспечением.