Как провести аудит и восстановить базы в 1С

Аудит 1С — это комплекс мер, направленных на выявление и ликвидацию ошибок ПО. С помощью аудита определяют текущее состояние программы, правильность настройки и доработки автоматизированной системы.

Цель аудита — обеспечение безошибочной, бесперебойной и эффективной работы информационной системы «1С:Предприятие 8».

В результате аудита удаётся минимизировать риск ошибок налогового и бухгалтерского учёта, повысить уровень контроля, ускорить и упростить подготовку отчётных документов, что улучшает эффективность работы как отдельных подразделений, так и предприятия в целом.

Проведение аудита 1С

Компания «BRG» — официальный партнёр «1С». Мы работаем с 1999 года и предлагаем аудит программных продуктов на платформе 1С. Высокое качество наших услуг подтверждено прохождением сертификации в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.

В ходе аудита «1С:Предприятие 8» мы проверим, обеспечивает ли автоматизированная система корректное ведение бухгалтерского и налогового учёта. В случае необходимости, мы восстановим или заново организуем учёт, а также грамотно настроим ПО в соответствии со спецификой предприятия.

Для чего нужен аудит 1С?

Аудит информационной базы «1С:Предприятие 8» направлен на проверку правильности и полноты отображения программным обеспечением хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учёте, а также выявление причин расхождения между аналитическими и фактическими данными. В ходе аудита специалисты компании BRG проверят:

корректность формирования бухгалтерских проводок;

правильность использования аналитики (субконто) для организации учета;

соответствие данных бухгалтерского и налогового учёта фактическим показателям;

полноту использования возможностей ПО сотрудниками предприятия.

Для каждой выявленной ошибки будет установлена и устранена причина её возникновения.

Сотрудникам предприятия будут даны практические рекомендации, как самостоятельно исправлять ошибки, возникающие при работе с ПО или на что обращать внимание ещё на этапе внедрения. Также будет определен уровень грамотности пользователей 1С и при необходимости проведен инструктаж.

Как исправляют ошибки, возникшие при работе с программой

Исправление ошибок, возникших при работе с программой, предполагает следующие шаги:

Проверка настроек 1С системы на предмет соответствия их учёту. В каждом разделе проводится анализ настроек, при необходимости убирают лишние и добавляют новые. Проверка учётной политики и налогов в 1С на соответствие действующей на предприятии. Формирование отчета «Сверка данных оперативного и бухгалтерского учёта». Отчётная форма показывает расхождения между данными регистров и оборотно-сальдовой ведомостью. Чаще всего ошибки являются следствием операций, проведенных вручную, когда бухгалтер откорректировал проводки, а регистры оставил без изменений. Проверка и настойка прав пользователей. Установка даты запрета редактирования, которая может быть предусмотрена как для отдельных пользователей 1С, так и для определённых разделов учета.

Данные ошибки являются наиболее распространенными, однако причин, вызвавших «косяки» в работе программного продукта, может быть множество. Специалисты компании BRG выявят все ошибки в работе «1С:Предприятие 8», установят их причины и предотвратят их появление в будущем.

Виды аудита 1С

Аудит «1С:Предприятие 8» проводится в плановом и внеплановом порядке. Плановый аудит — это проверка, которая проводится согласно установленного графика с целью поддержания автоматизированной системы в оптимальном состоянии.

Внеплановый аудит — это оперативная проверка, необходимость которой обусловлена каким-либо ЧП. Это может быть резкое снижение работоспособности или полня остановка системы, заражение вирусом, риск кражи информации, поломки серверного оборудования, сбой в электроснабжении, ошибки или преднамеренные действия со стороны недобросовестных сотрудников и прочее.

Также внеплановый аудит рекомендован при смене главного бухгалтера предприятия.

Восстановление учета в базе 1С

Часто следствием ЧП, причиной которого является человеческий фактор, программный или аппаратный сбой, становится нарушение целостности базы данных.

Повреждение, изменение или утрата баз данных 1С может спровоцировать серьёзный кризис и даже остановить работу предприятия.

Для возобновления нормальной работы и недопущения финансовых потерь, к которым могут привести ошибки в налоговом и бухгалтерском учёте, проводят восстановление учёта в базе 1С.

Как проводится восстановление учета в 1С

Чтобы восстановить на предприятии учёт и обеспечить корректную работу «1С:Предприятие 8», специалисты BRG:

Проводят внеплановый аудит 1С и определяют план действий. Проверяют состояние документации на предприятии, достоверность и актуальность информации в базе данных. Первой аналитической обработке подвергают доходную и расходную документацию, а затем анализируют все остальные разделы учёта. Восстанавливают (повторно заносят в базу данных 1С) первичные документы, включая: накладные, счета-фактуры, приходные и расходные ордера, банковские выписки и прочее. Формируют отчётность за исследуемый отрезок времени. Предоставляют заказчику данные о выявленных отклонениях с данными, указанными в имеющейся отчетности. Если отчётность уже сдана, производится подача уточненных деклараций.

Скорость выполнения работ зависит от степени повреждения базы, наличия резервной копии, состояния первичной документации на предприятии и прочих факторов.

Учитывая индивидуальную специфику каждого предприятия и уникальность ситуации, восстановление учёта в 1С требует различных решений и исключает использование стандартного алгоритма действий.

Наиболее сложными являются ситуации, когда ведение учета в 1С осуществлялось некомпетентным бухгалтером или против предприятия была совершена преднамеренная диверсия — недобросовестный сотрудник специально вносил в базу данных путаницу или уничтожил документы. Чтобы разобраться в произошедшем, наведя порядок в первичных документах и электронной базе, необходима слаженная работа команды бухгалтеров и IT-специалистов.

Наши преимущества

Компания «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP» восстановит бухгалтерский и налоговый учёт в 1С, обеспечив грамотное занесение в базу данных первичной документации с учетом всех особенностей работы предприятия. Также мы настроим документы, отчеты, справочники в 1С под индивидуальные нужды компании.

Мы сотрудничаем с предприятиями и организациями всех форм собственности, которые относятся к любым сферам деятельности. Обращайтесь к нам, если базы данных вашего предприятия были повреждены или утрачены. Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы работоспособность «1С: Предприятие 8» была восстановлена как можно быстрее.

Также мы открыты к сотрудничеству с компаниями, которые ранее не использовали автоматизированную систему учёта и хотят внести данные в 1С за прошлые периоды.