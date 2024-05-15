Что же объединяет начинающего бизнесмена, только что открывшего свою компанию, и опытного специалиста, твердо движущегося к своим целям

Конечно же, обоих их желание успешно вести свой бизнес. А как не программные продукты от компании 1С помогают облегчить уже трудоемкий процесс? Бухгалтерский учет, логистика, управление, планирование, документооборот и взаимодействие с клиентами — все эти аспекты больше не будут для вас головной болью.

Кто-то может сказать, что внедрение системы в уже слаженный офисный механизм — это долгий и сложный процесс, с которым не каждый справится. И это правда. Но тут на помощь приходит BRG (BUSINESS RELATIONSHIP GROUP — CONSULTING), настоящие эксперты по внедрению, настройке и консультированию в мире 1С.

Вы наконец-то нашли тех, кто действительно хочет вам помочь.

Наши специалисты связываются с клиентом менее чем за 10 минут после получения запроса для получения полного технического задания. Срок выполнения составляет от двух дней и сопровождается строгим контролем SLA, который обязывает нас выполнять все на должном уровне. Можете не беспокоиться о сроках и слаженности работы — качество и профессионализм для нас в приоритете.

У нас за плечами 20 лет опыта и многочисленные сертификаты о знании 1С. Более 5000 успешных внедрений в различных отраслях промышленности — от малого бизнеса до крупных компаний.

Индивидуальный подход к решению ваших задач поможет настроить структуру максимально удобно для вас. Автоматизация организационных и хозяйственных процессов, аналитика данных, управление персоналом и работа с кадрами — наши специалисты внедрят только то, что вам действительно нужно.

Также стоит отметить, что BRG — прямые партнеры компании 1С, поэтому работая с нами, вы получаете только лицензированное ПО.

Мы гарантируем вам качество и устраним любые неполадки за свой счет в течение 12 месяцев. У нас также есть специалисты экстренного реагирования, которые в считанные часы устроят вашу проблему, будь то дистанционно или на месте. Автоматизация специализированных задач еще никогда не была так проста.

Работа с BRG — верный путь к процветанию вашего бизнеса.

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