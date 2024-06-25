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МСФО

Нововведения в МСФО в 2024 году

Несмотря на сложную обстановку в мире, услуги МСФО не потеряли своей актуальности. Компании, работающие на рынке ценных бумаг, продолжают готовить отчетность по этим стандартам МСФО. Разберем, какие нововведения стоит учесть при подготовке отчетов в 2024 году.
Нововведения в МСФО в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отчетность по МСФО

Важная задача формирования отчетности по МСФО — дать возможность сравнить финансовые результаты работы организаций в разных странах. Сам состав отчетности определен в стандарте (IAS) 1. В 2024 году в число документов, предоставляемых по МСФО, включают:

  1. Отчет о финансовом положении на дату окончания периода.

  2. Отчет о прибыли и убытках, а также о совокупном доходе.

  3. Отчет об изменениях в капитале.

  4. Отчет о движении денежных средств.

  5. Примечания организации к отчетности.

  6. Сравнительная информация по первым четырем видам отчетов.

  7. Отчет о финансовом состоянии организации на начало самого раннего сравнительного периода.

Несмотря на то, что почти у всех видов отчетов по МСФО есть российские аналоги, например, бухгалтерский баланс или отчет о финансовых результатах, отчетность по МСФО требует более тщательного подхода к аналитической части.

Большинство стандартов МСФО базируется на том, что экономический смысл находится в приоритете над формальными требованиями. Тем не менее ряд требований к составлению отчетов все же есть:

  • полнота;

  • своевременность;

  • рациональность;

  • приоритет содержания над формой;

  • приоритет в признании расходов.

В России нет жесткого регламента по предоставлению отчетности по МСФО, однако существует форма, которая сложилась исторически, не противоречит существующим мировым стандартам и пользуется популярностью среди организаций. После формирования отчетности она должна пройти аудиторскую проверку и быть опубликована на сайте компании.

С начала 2025 года начнет действовать новый стандарт МСФО (IFRS) 17, который касается учета страховых договоров. В соответствии с новыми нормами, финансовая отчетность за 2025 год должна включать данные за 2024 год, скорректированные по новому стандарту. МСФО (IFRS) 17, который заменяет текущий стандарт МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», был принят для использования на территории Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н.

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Что изменилось в МСФО в 2024 году

В конце 2023 были анонсированы и приняты некоторые изменения в стандарты, как по российскому, так и международному направлению. 

1. Поправка к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Добавлено определение, которое ранее не звучало в данном стандарте: «Бухгалтерские оценки — это денежные суммы финансовой отчетности, подтвержденные неопределенности оценки».

К тому же в новой версии стандарта появились и перекрестные ссылки на другие стандарты, характеризующие примеры бухгалтерских оценок, такие как чистая возможная цена продажи единицы запасов при применении МСФО (IAS) 2 «Запасы» или расход по амортизации объекта основных средств при применении МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и другие.

2. Поправка в стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», где появилось руководство по обратной аренде. Все сделки, заключенные с 2019 года, необходимо пересмотреть и переоценить по принятой модели.

3. Поправка в (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Изменения затронули краткосрочные и долгосрочные обязательства организации. Если можно отсрочить расчет по обязательству на год, то оно признается долгосрочным, если нет, то краткосрочным. Поправка действует с января 2024, но применять ее можно и ретроспективно.

4. Поправки в (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». По внесенным изменениям компаниям придется раскрывать балансовую стоимость финансовых обязательств перед поставщиками, как указанную в соглашениях, так и уже выполненных, а также сроки уплаты по финансовым обязательствам. Такая поправка делает процессы движения денег в организации понятнее и прозрачнее.

5. Поправка в (IAS) 21: «Влияние изменений валютных курсов — Ограничения конвертируемости валют». Эта поправка дает возможность понять, как действовать организации, если существует несколько обменных курсов, но обменять одну валюту на другую временно нельзя. Поправка дает возможность учитывать текущий курс обмена валюты, а не курс на первую доступную для обмена дату. 

Еще одним важным изменением стало вступление в силу двух новых стандартов: МСФО (IFRS) S1 «Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием» и МСФО (IFRS) S2 «Раскрытие информации, связанной с изменением климата». Эти стандарты уже приняты странами G7 и G20.

Главной целью принятых стандартов является формирование базы для отчетности в области устойчивого развития, ориентированную на инвесторов. А сами инвесторы, благодаря введению новых стандартов МСФО, смогут с большей точностью оценить риски и принять решение об инвестировании. 

Также с 1 января 2025 года каждая страховая компания должна использовать новый МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». 

Подробнее о том, что это за стандарт, мы рассказывали в этой статье.

Из-за большого объема и сложности работ страховые компании часто прибегают к помощи сторонних экспертов для реализации МСФО (IFRS) 17. К примеру, компания BRG, обладающая 20-летним опытом в области автоматизации и консультирования страховщиков, предлагает комплексные решения на базе «1С:Предприятие 8.3». Специалисты компании предоставляют услуги по диагностике, разработке методических подходов, настройке систем, обучению сотрудников и тестированию систем в соответствии с МСФО (IFRS) 17.

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