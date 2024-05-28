К чему готовиться Российским страховым компаниям с 2025 года: новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17

Учет в страховой отрасли в России стоит на пороге больших перемен. С 1 января 2025 года для всех страховых компаний станет обязательным применение нового МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Этот стандарт кардинально меняет подходы к учету страховых контрактов и требует серьезной подготовки со стороны компаний.

Подробно разберем, что принесет МСФО (IFRS) 17 российскому страховому рынку, и как участникам подготовиться к его внедрению.

Почему внедряется новый стандарт

Действующий сейчас стандарт МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» был введен еще в 2004 году и с тех пор не менялся кардинально. За прошедшие годы страховая отрасль сильно изменилась — появилось множество новых видов страховых продуктов, усложнились схемы перестрахования, возросли риски и неопределенность. Стало очевидно, что нужен новый стандарт, который обеспечит более прозрачную, сопоставимую и релевантную информацию о финансовом положении и результатах деятельности страховщиков.

В основу разработки МСФО (IFRS) 17 легли принципы последовательности, прозрачности и отражения экономической сущности страховых договоров. При этом учитывался опыт применения различных национальных и международных стандартов, а также мнения профессионального сообщества.

В результате был создан единый комплексный стандарт, который заменит собой МСФО (IFRS) 4. Он введен в действие приказом Минфина от 04.06.2018 № 125н. Этот документ уже применяется в обязательном порядке в отношении годовых отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2023 года.

Российские страховые компании должны применять этот стандарт с 1 января 2025 года (указание Банка России от 16.08.2022 № 6219-У).

Ключевые нововведения МСФО (IFRS) 17

Новый стандарт вводит целый ряд принципиальных изменений в порядок учета страховых контрактов. Вот наиболее важные из них:

Единая модель оценки с учетом дисконтирования. Расчетные оценки будущих финансовых потоков приводятся к величине в соответствии с текущей рыночной стоимостью. Это позволяет учесть временную стоимость денег и финансовые риски, которые связаны с такими потоками. Рисковая поправка на нефинансовый риск. Корректировка расчетной оценки приведенной стоимости будущих выплат с учетом компенсации за неопределенность, связанную с нефинансовыми рисками. В страховых договорах выделяются все составляющие. Договор страхования может включать одну или несколько составляющих, в отношении которых действовали бы другие стандарты, если бы они были отдельными договорами. Так, договор страхования может содержать инвестиционную составляющую или составляющую, которая связана с оказанием услуг, не относящихся к услугам по договору страхования. Компания должна идентифицировать составляющие договора и определить порядок их учета. Маржа за услуги, которые включает страховой договор. Компания должна оценивать такую маржу при первоначальном признании группы договоров страхования. Она представляет собой компонент актива или обязательства по группе договоров в виде незаработанной прибыли, которую компания будет признавать по мере оказания услуг по договору страхования в будущем. Признаются обременительные договоры. Договор страхования считается обременительным на дату первоначального признания, если денежные потоки по выполнению договоров, отнесенные к данному договору, ранее признанные аквизиционные денежные потоки и денежные потоки, которые возникли по этому договору на дату первоначального признания, в совокупности представляют собой чистый отток денег.

Выгоды и вызовы для страхового рынка

Внедрение МСФО (IFRS) 17, безусловно, несет значительные выгоды для российского страхового рынка. Повышение прозрачности и сопоставимости финансовой информации будет способствовать более эффективной оценке рисков и результатов работы страховщиков. Это важно как для самих компаний с точки зрения управления капиталом и риск-менеджмента, так и для внешних стейкхолдеров — инвесторов, кредиторов, рейтинговых агентств, регуляторов.

Применение МСФО (IFRS) 17 создаст предпосылки для более обоснованного ценообразования на страховые продукты.

Имея четкое понимание экономики договоров, страховщики смогут точнее оценивать свои расходы и закладывать в тарифы адекватную маржу. В конечном счете это должно привести к более справедливым ценам для потребителей и здоровой конкуренции на рынке.

Единые принципы учета и оценки денежных потоков также будут способствовать большей финансовой устойчивости страховых компаний. Формирование достаточных резервов под будущие выплаты с учетом рисков снизит вероятность неожиданных убытков и несостоятельности страховщиков. А это, в свою очередь, повысит доверие клиентов к страхованию как надежному инструменту защиты их интересов.

Вместе с тем переход на МСФО (IFRS) 17 связан и с серьезными вызовами для российских страховщиков. Потребуются существенные инвестиции в обновление или настройку ИТ-систем для сбора и обработки данных в соответствии с новыми требованиями. Многим компаниям придется пересмотреть свои методики расчетов.

Не менее важной задачей станет обучение и подготовка персонала к работе по новым стандартам. Сотрудники финансовых подразделений должны будут освоить новые принципы признания и оценки страховых контрактов, научиться интерпретировать полученные результаты. Это потребует серьезных усилий по переподготовке кадров и изменению сложившихся бизнес-процессов.

Определенные сложности для российских компаний создает неблагоприятная внешняя среда. Экономическая неопределенность и волатильность рынков затрудняют оценку справедливой стоимости финансовых инструментов, которая лежит в основе новой модели учета. Ограничения на взаимодействие с зарубежными партнерами и доступ к международной информации осложняют процесс обмена опытом по внедрению МСФО (IFRS) 17 и привлечение экспертизы со стороны.

Компания BRG, как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать в своих системах новые масштабные требования по внедрению МСФО (IFRS) 17.

Как подготовиться к внедрению МСФО (IFRS) 17

Несмотря на все сложности, российские страховые компании активно готовятся к переходу на новый стандарт.

Процесс подготовки к МСФО (IFRS) 17 включает несколько ключевых этапов:

Анализ разрывов между текущей практикой и новыми требованиями. Прежде всего, нужно детально проанализировать действующие договоры, методы учета и оценки, процессы подготовки отчетности и понять, какие изменения необходимы для соответствия МСФО 17. Разработка методологии и учетной политики. На основе анализа разрывов нужно сформировать новую методологию учета страховых контрактов, включая подходы к оценке, признанию, представлению и раскрытию информации. Она должна быть закреплена в учетной политике по МСФО и детальных регламентах. Обновление ИТ-систем и процессов. Для автоматизации сбора, обработки и контроля данных в новом формате потребуется модернизировать или заменить текущие ИТ-системы. Изменения также необходимы в бизнес-процессах — от андеррайтинга и урегулирования убытков до подготовки отчетности. Обучение и тестирование. Ключевые сотрудники должны пройти подробное обучение новой методологии, системам и процессам. Важно организовать тестовые сессии, параллельные расчеты и сверки, чтобы убедиться в корректности данных и готовности персонала к работе по МСФО 17. Взаимодействие с внешними стейкхолдерами. Нужно заранее информировать о предстоящих изменениях аудиторов, инвесторов, регуляторов. Совместно с ними следует обсудить новые форматы и процедуры подготовки, проверки и представления отчетности по МСФО (IFRS) 17.

Безусловно, переход на МСФО (IFRS) 17 потребует серьезных усилий и затрат со стороны страховых компаний. Необходимы изменения в системах учета, актуарных моделях, бизнес-процессах, подходах к управлению данными. Не менее важно обучение и подготовка персонала к работе по новым правилам. Однако передовые игроки рынка уже активно ведут эту работу при поддержке экспертов и регулятора.

Учитывая масштаб и сложность задачи, многие страховые компании привлекают к внедрению МСФО (IFRS) 17 внешних консультантов. Например, компания BRG, имеющая 20-летний опыт автоматизации и консалтинга для страховых компаний, предлагает готовые решения на базе «1С:Предприятие 8.3». Ее эксперты помогают провести диагностику, разработать методологию, настроить системы, обучить персонал и провести тестирование по МСФО (IFRS) 17.

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