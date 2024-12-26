5 красных флагов: как понять, что ваша учетная система не вывозит и пора переходить на другую 

Знаки, на которые стоит обратить внимание:

Пользователи программы вынуждены работать по вечерам и в выходные, чтобы выполнить основные рабочие задачи.

Большая часть времени тратится на ввод данных.

Основные учетные задачи (выставление счетов, печать документов, расчет зарплаты и др.) уводят предпринимателя от развития своего бизнеса.

Почему это становится проблемой: бухгалтерское ПО (да и любые учетные системы для бизнеса) должны быть спроектированы для экономии времени пользователей. Поэтому если ваша программа не дает вам дополнительное время, которое можно использовать для развития бизнеса, значит она не выполняет свою работу.

Чем может облегчить жизнь современная система для ведения бухгалтерского учета, например — «1С:Бухгалтерия предприятия 8»:

есть автоматическое сканирование первичных документов — замена ручного ввода;

можно выставлять и печатать счета, накладные, счета-фактуры и др.;

автоматизирован расчет заработной платы;

есть процедуры по закрытию месяца — автоматический расчет себестоимости, налогов, сумм списания расходов будущих периодов за конкретный месяц и многое другое.

Если мы говорим о ERP системах текущего поколения, например, программе «1С:ERP Управление предприятием», то их возможности гораздо шире. Такие системы позволяют использовать не только функционал для ведения регламентированного учета, но и CRM, модули по управлению закупками, продажами, доставкой, производственными процессами.