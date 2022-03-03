Налоговики отказали в регистрации ООО? Оспариваем решение правильно

Случай из практики: как юристы Бридж Групп оспорили отказ в регистрации общества с ограниченной ответственностью.

Ситуация

Клиент решил заняться новым бизнесом в связи с чем начал процедуру регистрации нового ООО. Однако решением МИФНС № 46 в регистрации было отказано по причине того, что сведения об адресе компании, заявленные при регистрации, недостоверны.

С чем клиент пришел в Бридж Групп

Клиент обратился за помощью в обжаловании полученного отказа ФНС, поскольку не понимал, на каком основании регистратором было принято такое решение. Из-за этой ситуации сорвались все запланированные сделки, поставив под угрозу реализацию новой бизнес-модели клиента.

Что было сделано

Юридический отдел компании Бридж Групп составил жалобу на отказ в осуществлении регистрационных действий. Жалоба содержала подробные обоснования незаконности отказа налоговой, в том числе:

обнаружено, что фактически проверка достоверности адреса со стороны ФНС не была произведена, выход сотрудника ФНС к месту нахождения офиса не производился;

при составлении жалобы подчеркивалось, что адрес соответствует данным, зарегистрированным в Росреестре.

Результат

По итогу рассмотрения жалобы, решением Управления ФНС по г. Москве, оспариваемое решение отменено, а МИФНС № 46 по г. Москве поручено зарегистрировать организацию клиента. В решении по жалобе Управлением ФНС по г. Москве предоставлены подробные разъяснения о том, при каких обстоятельствах можно считать сведения об адресе недостоверными, а также что указывает на незаконные действия налоговой инспекции:

С целью обеспечения достоверности сведений об адресе юридического лица (при учреждении новой организации или смене места нахождения) важно обеспечить физическое нахождение по заявленному на регистрацию адресу. Учитывается наличие вывески, нахождение по указанному адресу сотрудников или собственника помещения, которые смогли бы дать соответствующие пояснения. Важно получать всю приходящую по адресу почтовую корреспонденцию.