Ошибки в договоре с клиентами: как избежать финансовых потерь

Случай из практики: как юристы Бридж Групп нашли для клиента механизм давления на хитрых заказчиков по договорам возмездного оказания услуг.

Ситуация

Клиент заключал с заказчиками договоры возмездного оказания услуг, используя типовую форму. Договор предусматривал систему скидок, завязанную на сроке оказания услуг, и содержал штрафы заказчика за досрочное расторжение. Однако все заказчики без претензий подписывали договор в такой редакции, не опасаясь санкций. Ведь такая мера ответственности не являлась законной, и они это отлично понимали.

Пользуясь предоставленными скидками за заключение договора на конкретный срок, заказчики систематически расторгали договоры досрочно, получив услугу в более короткий, чем было запланировано условиями сделки, период, однако по достаточно выгодной цене.

Такой отток заказчиков солидно ударил по карману клиента.

С чем клиент пришел в Бридж Групп

Клиент обратился за помощью в проверке его типовой формы договора возмездного оказания услуг. Он искал решение, которое позволило бы нивелировать упущенную выгоду и прекратить злоупотребление заказчиками своим правом на досрочный выход из сделки.

Что было сделано

Юристы провели правовую экспертизу типовой формы договора клиента. Чтобы гарантировать финансовую защиту клиента, в договор были внесены следующие изменения:

Исключено незаконное условие о применении штрафа за досрочное расторжение договора. Это условие противоречит нормам Гражданского кодекса, согласно которым, заказчик вправе досрочно расторгнуть сделку, компенсировав исполнителю фактически понесенные расходы. Сформулированы и внесены в договор гарантии исполнителя в альтернативной редакции, в рамках которой был приведен порядок расчета фактически понесенных исполнителем расходов при досрочном расторжении договора по инициативе заказчика (была разработана формула расчета). Внесены в договор правки, которые предусматривают право исполнителя требовать с заказчика понесенные имущественные потери при досрочном расторжении сделки по инициативе заказчика. Приведена была и соответствующая формула расчета потерь. Упущенная выгода в контексте была нерелевантна, ведь заказчик досрочным расторжением не нарушал договор, а использовал свое законное право. А вот истребование имущественных потерь было уместным.

Результат

Работа клиента по новой форме договора снизила количество досрочных расторжений, ведь заказчик вставал перед выбором: что выгоднее – соблюсти достигнутые договоренности или же досрочно расторгнуть договор и выплатить исполнителю обоснованную компенсацию.

В любом случае клиент оставался защищенным финансово.