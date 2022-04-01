Бизнес в условиях санкций: ФНС отменяет проверки, государство дает льготные кредиты и субсидии. Как их получить с первого раза

Продажа имущества банкротов — это пилотный проект, в котором участвует Федеральная налоговая служба. Пилот проводится на платформе партнёра проекта.

Налоговики могут накладывать обременительные меры на физические активы юридических (нежилые помещения, коммерческие автомобили, оборудование, товарно-материальные ценности и т. д.) и физических (квартиры, автомобили) лиц.

Сначала имущество проходит инвентаризацию арбитражным управляющим. Налоговая предлагает приобрести такой актив на ранней стадии, пока он не выставлен на торги.

В текущих условиях новых санкционных ограничений с использованием программ льготного кредитования, предоставляется возможность найти активы для развития на выгодных условиях. Об этом писали на сайте налоговой.

Послабления от налоговой будут?

Налоговики признают, что санкции негативно скорректируют деятельность некоторых юридических лиц и существенно повлияют на экономические условия сделок. Возникнут ситуации, когда реализация продукта на экспорт будет производиться с дисконтом. Что, в свою очередь, приведет к убыточным сделкам. Служба обещает учитывать эти обстоятельства при осуществлении налогового контроля.

Но расслабляться не стоит. Несмотря на то, что налоговым органам запрещено вмешиваться в предпринимательскую деятельность компании, мы не рекомендуем злоупотреблять такими послаблениями.

Если есть опасение относительно применения санкций к компании при проверке убыточных сделок в будущем, мы рекомендуем сохранять все неформализованные документы и информацию относительно сделки (переписки с контрагентами, в том числе фиксация саммари очных встреч в виде протоколов договоренностей также в форме писем, скрины с ценовой аналитикой из интернет-ресурсов). Об этом раньше напоминала ФНС