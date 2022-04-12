ВЭД в эпоху санкций: стоит ли переводить действующие контракты на китайские юани

Поставки российских энергоресурсов в Европейский союз имеют тенденцию к снижению, что в дальнейшем приведет к переориентации экспорта на продовольственные товары и строительные материалы.

Со стороны Европейского союза и США ограничения коснулись некоторых товарных групп, которые могут способствовать улучшению военной мощи и развития обороноспособности РФ, вне зависимости от их происхождения и даже использования физическими или юридическими лицами в частных целях на территории России.

Официальных ограничений поставок в Россию потребительских товаров, например, продукции компании Apple и других известных брендов не наблюдается. Компании, которые приостановили или закрыли деятельность в России — это вынужденная солидарность с внешней политикой их стран, но коммерческие интересы всегда будут искать возможности расширения рынка сбыта, тем более на Россию и в обход своих же санкций.

Бизнесу, в любом случае необходимо будет адаптироваться к существующим реалиям, искать пути выхода из сложнейшей ситуации и таких жестких недружественных мер коллективного Запада, направленных на развал экономики России и подогрева негативных общественных настроений внутри страны.

Несмотря на предпринятые президентом и правительством меры по стабилизации экономики, укреплению курса рубля и постепенному переходу на расчеты за экспортируемые товары в недружественные страны на рубли, при импорте товаров участникам ВЭД следует задуматься о возможности декларировать груз предварительно и, соответственно, таможенные платежи уплачивать по курсу валют, действующему на эту дату.

При этом следует иметь ввиду, что декларировать груз нужно начинать не ранее, чем за 30 дней до даты прихода его на таможню.

В случае невыгодного курса, таможенную очистку груза можно и не производить, отозвав ранее поданную декларацию с одновременной подачей новой, уже по действующему более выгодному курсу. Деньги будут возвращены на счет в установленные сроки. Но в этом случае придут только таможенные платежи. Сам таможенный сбор, который варьируется от 775 рублей до 30 000 рублей (сумма зависит от оценки груза) не возвращается, а груз может быть задержан для дополнительного контроля, с соответствующими финансовыми издержками и временными затратами. При значительных колебаниях валютного курса как в одну, так и в другую сторону, такой подход поможет сократить траты на таможенные платежи.

Санкции вынуждают и наших партнеров, в т. ч. китайских коллег, переводить расчеты по действующим валютным контрактам в нац валюту. В этой ситуации поможет допсоглашение, которое сделает возможным расплачиваться в нужной валюте с перерасчетом цены контракта по действующему курсу ЦБ на соответствующую дату проведения авансового платежа.

Все эти изменения могут быть согласованы и подписаны электронно, но их сканы обязательно передаются на регистрацию в банк.

Следует также отметить, что валютный контроль никуда не делся, несмотря на отмену Центробанком паспорта сделки. С 02.03.22 в серверы таможенной службы можно войти исключительно с IP-адресов, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза. Нельзя использовать личные кабинеты участника ВЭД для декларирования грузов удаленно из прочих стран, даже для проверки статуса таможенных платежей.

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