Как заключить договор с контрагентом из Китая: проверка компании и секреты правильного договора

Проверить реальность компании

Встречается много мошеннических схем по которым якобы от имени иностранной компании заключается сделка, получается аванс и далее ничего не следует.

В начале сотрудничества следует проверить:

наличие сайта , который, как правило, должен быть создан с версиями на китайском и английских языках;

, который, как правило, должен быть создан с версиями на китайском и английских языках; наличие официальной информации о компании в Китае: проверить наличие офиса с помощью онлайн-карт, позвонить в компанию, а лучше в последующем выехать на место для проверки производства, к примеру;

наличие учредительных документов : устав, свидетельство о ведении деятельности, свидетельство о регистрации декларанта на таможне, лицензии, документы, подтверждающие наличие прав на производство, товар. Документы должны быть при необходимости переведены, легализованы для действия на территории РФ, если сделка заключается или реализовывается в России;

: устав, свидетельство о ведении деятельности, свидетельство о регистрации декларанта на таможне, лицензии, документы, подтверждающие наличие прав на производство, товар. Документы должны быть при необходимости переведены, легализованы для действия на территории РФ, если сделка заключается или реализовывается в России; наличие сведений о китайской компании в реестре.

Один из способов получить такие сведения — обратиться с запросом в Торговое представительство России в Китае. Через Интернет можно получить сведения из реестров: Гонконга, материкового Китая;

сведения в отношении каждой провинции существуют отдельные реестры — официальные адреса можно найти в открытом доступе. При переходе на указанные сайты есть возможность перевести страницу на русский язык, однако данные о компаниях удастся получить на китайском языке. При поиске компаний по реестру Гонконга данные дублируются на английском языке.

наличие подлинных банковских реквизитов с применением всевозможных открытых источников, к примеру: запросить через мессенджеры, e-mail, официальный сайт компании, а также через такие площадки как Alibaba к примеру. Рекомендуется запросить у китайской компании сведения об открытии банковского счета, чтобы проверить, не является ли счет офшорным (что увеличивает риск мошенничества);

при внезапном получении информации о смене платежных реквизитов — удостовериться в подлинности такого сообщения, связаться с уполномоченными лицами компании.

Составление договора

Для организации стабильного долгосрочного сотрудничества альтернативой разовому оформлению инвойса будет составление договора согласно INCOTERMS.

Ключевыми для оформления договора условиями будут:

описание предмета договора, подтверждение качества товара (услуги), сертификации и т. д;

описание порядка его исполнения;

срок исполнения обязательств по договору;

порядок расчетов, цена, а также валюта (не стоит забывать предусмотреть курсовую разницу);

порядок разрешения споров, применимое право и договорную подсудность ;

язык сделки (следует предусмотреть составление двуязычного договора на китайском и русском языках или оформление одновременного перевода договора);

подписание договора со стороны бизнес-партнера из Китая должно быть совершено руководителем компании или представителем по доверенности;

безоговорочное наличие подлинников экземпляров договора и сопутствующей документации.

Особенности к сведению

Применимое право при сотрудничестве с китайскими компаниями, как правило, право КНР. Споры рассматриваются народными судами или арбитражными комиссиями (если спор касается материкового Китая). В противном случае предстоит пройти дорогостоящую процедуру признания спора на материке.

CIETAC (китайская международная экономическая торговая арбитражная комиссия) считается одной из самых квалифицированных комиссий. Данные о ней можно указать в договоре в разделе о выборе подсудности.

Подписанты со стороны китайской компании должны расписываться китайскими иероглифами, составляющими имя и фамилию.

Название китайкой компании при отсутствии в ней участия иностранных учредителей указывается только на китайском языке и не имеет англоязычного аналога;

Оплата китайской компании может производиться исключительно на ее банковский счет, открытый на территории материкового Китая, а не в Гонконге. В противном случае сделка не будет считаться легитимной для контролирующих органов Китая.

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