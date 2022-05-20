От чего нужно избавиться, чтобы получить выгоду: рассказываем на примере одной крупной компании

Пока крупнейшие компании России и мира пользуются преимуществами аутсорсинга, остальные, в попытках реализовать задачу собственными силами, могут потерпеть крах. Вновь появившийся функционал такие организации, как правило, пытаются направить на новую штатную единицу без какого-либо анализа ситуации. К работе подключаются сотрудники, не понимающие в полной мере, что от них требуется.

В результате бюджет только получает дополнительную нагрузку в виде зарплат и налогов.

Именно такая ситуация сложилась у одной крупной торговой компании с широкой филиальной сетью розничных магазинов.

Проблема

Каждому бухгалтеру торговой розничной компании известны сложности с соблюдением кассовой дисциплины — z-отчёты, правильность транзакций, сверки остатков по кассе, возвраты и так далее.

Компания безрезультатно пыталась навести порядок силами внутренней бухгалтерии. Документы поступали не вовремя, допускались ошибки. Для персонала компания не вводила каких-либо санкций в случае неуспешной сверки с той или иной торговой точкой, что приводило к массовым отговоркам о причинах отсутствия сверок кассовых операций.

Санкции за несоблюдение кассовой дисциплины могут достигать десятки тысяч рублей. Компания просто не могла отпустить этот вопрос на самотёк и обратилась в Бридж Групп.

На этапе переговоров специалисты Бридж Групп

проанализировали текущий бизнес-процесс проверки кассовых операций — выявили отсутствие ответственных и чёткого алгоритма действий на каждом этапе;

проверки кассовых операций — выявили отсутствие ответственных и чёткого алгоритма действий на каждом этапе; предложили новый вариант взаимодействия бухгалтерия компании-розничные точки-Бридж Групп.

Процесс

Организовав тестовый период работы с несколькими розничными магазинами, компания убедилась в эффективности интеграции аутсорсинга в бизнес-процесс сверки кассовых операций и утвердила расширение данной работы на всю розничную сеть.

За счёт такой оптимизации компания получила:

ответственного за своевременную и полную сверку кассовых операций в виде подрядчика, договорными отношениями с которым обозначены штрафные санкции за невыполнение договорных обязательств

проведение регулярных сверок, оформляемых в соответствии с законодательством, а также внутренними порядками бухгалтерской службы

снизила риски доначисления штрафных санкций практически до 0

снизила затраты на обслуживание данного участка на 21% за счёт экономии на фонде оплаты труда и налогах.

Этот пример наглядно показывает, что инхаус далеко не всегда надежнее и дешевле. Как показывает наша практика, некачественное ведение непрофильных функций (чаще всего бухгалтерский, налоговый, кадровый, управленческий учет, payroll и т. д.) внутренними силами компании часто приводит к проверкам, штрафам, утечкам данных и прочим негативным результатам. И чем крупнее компания, тем выше цена риска и последствия.

С каждым новым кейсом компания Бридж Групп доказывает, что в сложные времена аутсорсинг стал одним из наиболее эффективных инструментов оптимизации бизнес-процессов любого предприятия. Принимая решение передать непрофильные функции и избавиться от рутинных, финансово затратных задач, подойдите к выбору провайдера осознанно. Это должен быть надежный партнер, с которым вам работать долгие годы.

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