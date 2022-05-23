Особенности импорта и экспорта в рамках ЕАЭС

Основной момент при покупке товаров у стран ЕАЭС — это уплата НДС. Платит любой российский покупатель (импортер) без исключений, при любой применяемой системе налогообложения, даже при упрощенной.

Причем уплачивать налог на добавленную стоимость необходимо не в ФТС, как при стандартном импорте, а сразу в бюджет ИФНС. Ввозя товары этих стран, необходимо подать налоговую декларацию по косвенным налогам, с документами, которые подтвердят ввоз и уплату НДС. Крайний срок двадцатое число следующего месяца, отсчет идет от даты постановки импорта на учет.

Главный отличительный признак от прочего импорта — НДС рассчитывают не таможенники, а покупатель. Товары, ввезенные из стран-партнеров, облагаются по обычным ставкам 20% или 10%, если не освобождены льготами от налога.

Экспорт в страны ЕАЭС почти не отличается от вывоза в другие государства. Применяется ставка НДС 0%, а подтвердить ее необходимо в срок до 180 дней, предоставив в ИФНС документы. Можно подать заявление и отказаться от нулевой ставки, но если товар вывозится за пределы ЕАЭС.

Следующий немаловажный момент — это сдача статформы учета перемещения товаров. (крайний срок — десятый рабочий день следующего месяца, считается от момента получения товаров или их отгрузки). Сдается и отправляется с помощью личного кабинета.

В эпоху санкций и ограничений наши соседи из стран ЕАЭС могут продавать российскому покупателю товары, которые производятся как в одной из стран ЕАЭС, так и в США и странах Евросоюза.

В этом случае у российских импортеров возникает вопрос: как принять на учет такие товары?

НДС ввозной также необходимо уплатить, а вот декларировать на таможне РФ не требуется, поэтому в книге покупок регистрируется заявление о ввозе, а не таможенная декларация.

Соответственно, при их продаже на территории РФ в счет-фактуре страна происхождения и реквизиты первоначальной декларации не указываются и ставятся прочерки в графах 10, 10а и 11. Ошибки тут не будет, эту информацию можно узнать в письмах Минфина от 23.08.2017 № 03-07-13/1/53878 и от 15.09.2016 № 03-07-13/1/53940.

И всегда необходимо помнить: любые взаимоотношения с лицами иностранных стран требуют соблюдения валютного законодательства РФ. И контрагенты из стран ЕАЭС не являются исключением. Правила и процедуры едины для всех участников внешнеэкономической деятельности: регистрация заключенных контрактов на поставку товаров, ведение ведомостей банковского контроля, предоставление справок на валютный контроль и иных документов и т. п.

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