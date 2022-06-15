Ведение бизнеса

Можно ли выплачивать дивиденды в период моратория на банкротство?

Текущий год щедр на всевозможные новеллы и динамика изменений не оставляет юристов без работы. Напомним, с 1 апреля по 1 октября действует мораторий на банкротство граждан, а также юридических лиц, за исключением застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, которые не позже 28.03.2022 были включены в единый реестр проблемных объектов.

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Можно ли выплачивать дивиденды в период моратория на банкротство?

Это нововведение повлекло немало финансовых преград. Так, в связи с мораторием приостановлено взыскание по исполнительным производствам по долговым обязательствам должников, возникшим до его введения.

Еще одной трудностью стала невозможность выплаты дивидендов, опять же по причине моратория — в период действия ограничения нельзя производить выплаты дивидендов, распределять прибыль между учредителями, возмещать действительную стоимость доли. Такие управленческие решения будут оспоримы в суде.

Как получить возможность выплатить дивиденды?

Потребуется отказаться от моратория путем подачи сообщения через официальный сайт Федресурса. В сообщении указываются данные компании: наименование, ОГРН, и ИНН.

По факту публикации такого сообщения мораторий не будет распространять свое действие на компанию и дивиденды выплачивать можно.

Также аннулируются иные ограничения, предусмотренные мораторием, к примеру, возможность возмещения действительной стоимости доли вышедшему участнику.

Внимание! Отслеживайте новости, ведь при пролонгации моратория, в случае необходимости, потребуется повторно оформить отказ.

К слову, мораторий не только препятствует бизнесу, но и предоставляет преимущество в виде освобождения от уплаты неустойки для ряда предпринимателей.

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Ведение бизнеса

Можно ли выплачивать дивиденды в период моратория на банкротство?

Текущий год щедр на всевозможные новеллы и динамика изменений не оставляет юристов без работы. Напомним, с 1 апреля по 1 октября действует мораторий на банкротство граждан, а также юридических лиц, за исключением застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, которые не позже 28.03.2022 были включены в единый реестр проблемных объектов.

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