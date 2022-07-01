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Как внедрить режим коммерческой тайны в компании

Всё больше предпринимателей задумывается о том, как обеспечить сохранность внутренней информации. Ценные сведения дают преимущество в бизнесе, их утечка порой это не просто потеря денег и репутации, но и негативное внимание контролирующих ведомств. Проблема корпоративной безопасности не решается одним документом, это продуманная стратегия.

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Как внедрить режим коммерческой тайны в компании

Сегодня расскажем об одном из способов обеспечения безопасности в вашей компании — режиме коммерческой тайны.

Защитить компанию от утечки информации и незаконного изъятия можно, установив режим к коммерческой тайны (конфиденциальности).

Что дает введение режима коммерческой тайны?

  1. Появляется основание для заключения соглашений о конфиденциальности (NDA) и соблюдения контрагентами установленных в них гарантий и обязательств;
  2. Есть процессуальный инструмент защиты интересов компании при попытке правоохранительных органов произвести изъятие документов;
  3. Защита деловой репутации в части предвосхищения внутренней утечки (со стороны сотрудников), т. е. появляется возможность привлечь к ответственности за разглашение информации.

Также, введение режима коммерческой тайны (конфиденциальности) важно для организации работы сотрудниками компании с целью:

  • доведения до сведения сотрудников перечня информации, которая не подлежит разглашению;
  • привлечения виновных сотрудников к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

Для внедрения в компании режима коммерческой тайны:

  • оформляется положение о коммерческой тайне;
  • утверждается перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
  • до сведения сотрудников доводятся новые изменения по работе с информацией;
  • вносятся также изменения в трудовые договоры и должностные инструкции.

Хотите узнать, как правильно внедрить в компании режим конфиденциальности? Регистрируйтесь на вебинар: «Как защитить бизнес от утечки информации: расскажем все об эффективности NDA». Ждем вас 6 июля в 10.00 по Мск.

Подробно расскажем, в каких случаях NDA может быть просто формальной бумагой без юридической силы, и когда при определении ценности информации нужно руководствоваться не субъективными критериями ее владельца, а юридической обоснованностью. Какая информация может быть защищена в компании, а какая никогда не станет коммерческой тайной, узнаете на вебинаре.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.

 

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