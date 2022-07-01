Как внедрить режим коммерческой тайны в компании

Сегодня расскажем об одном из способов обеспечения безопасности в вашей компании — режиме коммерческой тайны.
Защитить компанию от утечки информации и незаконного изъятия можно, установив режим к коммерческой тайны (конфиденциальности).
Что дает введение режима коммерческой тайны?
- Появляется основание для заключения соглашений о конфиденциальности (NDA) и соблюдения контрагентами установленных в них гарантий и обязательств;
- Есть процессуальный инструмент защиты интересов компании при попытке правоохранительных органов произвести изъятие документов;
- Защита деловой репутации в части предвосхищения внутренней утечки (со стороны сотрудников), т. е. появляется возможность привлечь к ответственности за разглашение информации.
Также, введение режима коммерческой тайны (конфиденциальности) важно для организации работы сотрудниками компании с целью:
- доведения до сведения сотрудников перечня информации, которая не подлежит разглашению;
- привлечения виновных сотрудников к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.
Для внедрения в компании режима коммерческой тайны:
- оформляется положение о коммерческой тайне;
- утверждается перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- до сведения сотрудников доводятся новые изменения по работе с информацией;
- вносятся также изменения в трудовые договоры и должностные инструкции.
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Подробно расскажем, в каких случаях NDA может быть просто формальной бумагой без юридической силы, и когда при определении ценности информации нужно руководствоваться не субъективными критериями ее владельца, а юридической обоснованностью. Какая информация может быть защищена в компании, а какая никогда не станет коммерческой тайной, узнаете на вебинаре.
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