Именно поэтому разобраться в алгоритме применения нужно тщательно и с осторожностью.

Начиная с 2022 года Стандарт стал обязательным к применению, а игнорирование или неправильное его применение — это преднамеренное искажение бухгалтерской отчетности организации, что повлечет за собой привлечение бухгалтеров к административной и дисциплинарной ответственности, а для руководителей, в некоторых случаях даже уголовной (предоставление искажённой бухгалтерской отчетности в Банк для получения кредита).

Однако, новый Стандарт обязаны применять не все организации. И законодателем предусмотрено несколько способов упрощения учета, правда при выполнении определённых условий.

При этом любое упрощение учета — это право организации. Чтобы им воспользоваться, нужно зафиксировать данное право в учетной политике. Организация может воспользоваться одновременно всеми упрощениями, предусмотренными в стандарте или выборочно, по своему усмотрению.

Таким образом для каждой организации (арендатора) очень важно проанализировать необходимость применения Стандарта по тем или иным договорам аренды, обозначить возможные способы упрощения учета, после чего правильно отразить изменения в учетной политике.

Переход на применение нового Стандарта должен быть планомерным. Но как не допустить ошибок, а с ними и ответственности, предусмотренной законодательством? Мы поможем разобраться. Чтобы внести ясность в этот непростой вопрос, 7 июля мы проведем вебинар: «ФСБУ 25/2018 „Аренда“: особенности применения арендаторами начиная с 2022 года». Ждем вас 7 июля в 10.00 по Мск.

Подробно расскажем о том, с какими сложностями и проблемами учета столкнулись арендаторы и как они были решены. Рассмотрим практические примеры перехода по договорам аренды с особенностями для арендаторов.

Узнаете, какие есть возможности упрощения учета, с конкретными примерами отражения в учетной политике соответствующих изменений, регламентирующих порядок применения или неприменения Стандарта.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.