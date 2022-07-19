Штрафы госорганов — как быстро оспорить

Что нужно знать

Важна оперативная обратная связь. Протокол или постановление о выявлении нарушения не означает, что вы точно заплатите штраф.

Особенно важно побороться за свои права, когда штраф достигает внушительной суммы.

Наиболее популярные штрафы

нарушение трудового законодательства: средний «чек» — 50 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 200 000 руб.

средний «чек» — 50 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 200 000 руб. нарушение санитарных правил: средний «чек» — 20 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 1 000 000 руб., также предусматривается приостановка деятельности до 90 суток;

средний «чек» — 20 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 1 000 000 руб., также предусматривается приостановка деятельности до 90 суток; нарушение порядка уведомления о трудоустройстве бывшего госслужащего: от 100 000 руб. до 500 000 руб.;

от 100 000 руб. до 500 000 руб.; нарушение требований пожарной безопасности: средний «чек» — 100 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 400 000 руб., также предусматривается приостановка деятельности от 30 до 90 суток;

средний «чек» — 100 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 400 000 руб., также предусматривается приостановка деятельности от 30 до 90 суток; нарушение требований о размещении рекламы: средний «чек» — 100 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 500 000 руб. (для кредитных организаций до 800 000 руб.);

средний «чек» — 100 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 500 000 руб. (для кредитных организаций до 800 000 руб.); нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта: средний «чек» 100 000 руб., максимальный размер штрафа может достичь 400 000 руб.

Срок на обжалование

По общему правилу отведено всего 10 дней со дня вручения или получения копии постановления, чтобы подать жалобу.

Безусловно, при наличии уважительных причин пропущенный срок можно восстановить, но, если не сформулировать свою просьбу корректно, суд откажет в восстановлении срока.

Кроме того, при оспаривании размера штрафа или самого факта правонарушения ключевым является правильное изложение доводов, указывающих на обоснованность такого обжалования.

Также необходимо знать, куда обращаться с жалобой для оспаривания административного штрафа. В ряде случаев требуется незамедлительно войти в судебный процесс по рассмотрению дела об административной ответственности компании.

Что делать

Алгоритм по работе со штрафами прост:

важно получать всю корреспонденцию, приходящую по адресу компании, чтобы не упустить важные документы, такие как протоколы, постановления или акты, указывающие на выявление административных правонарушений. Повестки и определения суда также приходят по юридическому адресу; периодически отслеживать информацию о себе в онлайн-картотеках судов по месту нахождения компании; незамедлительно предпринять меры по отработке полученного штрафа. Как минимум можно снизить размер штрафа, в ряде случаев штраф удается оспорить в полном объеме, либо получить меру ниже минимальной, предусмотренной по КоАП; обратиться к юристу, который специализируется на такого рода делах .

Хотите узнать, в каких случаях штраф не означает приговор, что можно и нужно сделать, чтобы нивелировать риски? Регистрируйтесь на вебинар: «Как компании оспаривать административный штраф: когда можно не платить». Ждем вас 20 июля в 10.00 по Мск.

Расскажем, как без потерь выйти из безвыходных ситуаций.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.