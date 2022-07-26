Агентирование

Какую схему взаимодействия с посредником выбрать: комиссия, поручение или агентирование

Сегодня зачастую взаимодействие в бизнесе построено на посредничестве. Причин несколько: нехватка материальных ресурсов, опыта, квалификации или времени. Посредником, как правило, выступает коммерческая организация, специализирующаяся в конкретной отрасли.

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Какую схему взаимодействия с посредником выбрать: комиссия, поручение или агентирование

Правоотношения с таким посредником оформляются одним из трех вариантов договоров:

  1. договор комиссии;
  2. агентский договор;
  3. договор поручения.

Проведя правовую экспертизу каждого из указанных договоров, можно выделить критерии, по которым легко определить подходящий вариант для своей компании:

  • какой функционал вы намерены передать посреднику;
  • у кого будут возникать права и обязанности по сделке, совершенной посредником с третьим лицом;
  • какая ответственность предусматривается в отношении посредника за нарушение условий сотрудничества;
  • при каких обстоятельствах посредник может отказаться от сотрудничества;
  • при каких обстоятельствах непосредственно ваша компания может отказаться от сотрудничества с посредником.

Важно также определить перечень обязательств, исполнение которых вам необходимо:

  • требуется ли заключение в ваших интересах договоров с третьими лицами;
  • требуется ли выполнение каких-либо юридически значимых действий (кроме заключения договоров);
  • требуется ли осуществление юридически значимых и фактических действий одновременно с заключением договоров

Примеры из практики

Если компании необходим посредник для заключения сделок — применяются отношения, чаще регламентированные договором комиссии либо агентским договором.

В случае, если требуется обеспечить представление интересов компании в суде, либо произвести взыскание задолженности — оформляется договор поручения.

Если от посредника требуется совершение комплекса действий (к примеру, мониторинг сведений, продвижение товаров/услуг, заключение и исполнение сделок) необходимо оформить агентский договор.

Посредник может действовать:

  • непосредственно от своего имени — по агентскому договору или договору комиссии;
  • исключительно от имени вашей компании — по агентскому договору или договору поручения.

Нюансы, о которых важно знать

Агент при исполнении договора должен предоставлять вашей компании отчеты в порядке, сроки, согласно заключенному с ним договору. Если они не определены в договоре, отчеты агентом предоставляются по исполнении договора/окончании срока его действия.

Комиссионер не ответственен перед вашей компанией за неисполнение третьим лицом сделки, которая заключена с ним за счет вашей компании, кроме, когда им:

  • не проявлена требующаяся осмотрительность при выборе этого лица;
  • принято на себя ручательство касательно исполнения сделки (делькредере).

Поверенный принимает на себя обязанность лично выполнить поручение, которое ему дано, предоставить данные о выполнении поручения, без задержки передать все, что получено по сделкам, осуществленным с целью исполнения поручения.

После того, как поручение выполнено или договор поручения расторгнут/прекратил свое действие, поверенный обязан без задержки вернуть вашей компании доверенность, предоставить отчет с приложением соответствующих оправдательных документов, при необходимости, согласно условиям договора/характеру поручения.

Таким образом, прежде чем выбрать схему взаимодействия с посредником необходимо заручиться поддержкой опытного юриста для определения наиболее выгодного и безопасного варианта сотрудничества.

Юрист оценит все индивидуальные критерии, которые важны вашей компании и предложит оптимальное решение, а также разработает соответствующий договор.

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