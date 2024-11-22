Продажи падают? Срочно проверьте эти 5 ошибок в бизнесе

1. Неэффективный анализ продаж и прибыли
Анализ только выручки и количества сделок редко показывает полную картину. Brizo CRM позволяет анализировать не только объемы, но и прибыль и рентабельность по сделкам. Это помогает выявить, какие менеджеры приносят наибольшую прибыль, а не только выполняют больше продаж.
Совет: если ваша CRM показывает только выручку, подумайте об обновлении на систему, которая анализирует прибыль и учитывает расходы по каждой сделке.
2. Недостаточный контроль задач и сроков выполнения
Потерянные задачи, забытые сроки и путаница в процессах продаж могут привести к падению продаж. Brizo предлагает удобные инструменты для управления задачами, такие как канбан-доска, диаграмма Ганта и календарь, которые помогают навести порядок и улучшить контроль над проектами.
Совет: настройте контроль задач в CRM под специфику бизнеса, чтобы все задачи были под контролем и клиенты получали своевременное внимание.
3. Раздельное управление продажами и финансами снижает рентабельность
Когда продажи и финансы работают отдельно, руководители теряют полную картину эффективности. Brizo CRM объединяет эти направления, позволяя видеть не только доходы, но и рентабельность по каждой сделке.
Совет: отслеживайте не только объем продаж, но и рентабельность, чтобы оперативно выявлять убыточные направления и оптимизировать стратегию.
CRM с финансово-управленческим учетом
Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль
4. Сложный интерфейс CRM тормозит работу
Неудобная CRM заставляет сотрудников тратить больше времени на рутинные задачи. Brizo имеет интуитивный интерфейс и навигацию, ускоряющую рабочие процессы и снижая количество ошибок.
Совет: если CRM замедляет работу команды, стоит рассмотреть систему с более удобным интерфейсом.
5. Недостаточный мобильный доступ к CRM
Продажи могут страдать, если CRM недоступна вне офиса. Brizo CRM имеет мобильные приложения для Android и iOS, а также PWA-приложение для компьютеров, позволяя работать с клиентами и данными из любого места.
Совет: проверьте, может ли ваша команда работать с CRM в пути. Мобильный доступ помогает повысить гибкость и эффективность продаж.
Заключение: как восстановить продажи с помощью Brizo CRM
Падение продаж — сигнал к действию. Используйте инструменты CRM для анализа рентабельности сделок, улучшения контроля задач и интеграции финансового учета. Попробуйте Brizo бесплатно — это поможет не только вернуть рост продаж, но и оптимизировать работу компании в целом.
CRM с финансово-управленческим учетом
Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль
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