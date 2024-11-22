Продажи падают? Срочно проверьте эти 5 ошибок в бизнесе

Если вы заметили снижение продаж, не теряйте время. Разберитесь в причинах и верните рост с помощью современных CRM-систем, таких, как Brizo CRM.

1. Неэффективный анализ продаж и прибыли

Анализ только выручки и количества сделок редко показывает полную картину. Brizo CRM позволяет анализировать не только объемы, но и прибыль и рентабельность по сделкам. Это помогает выявить, какие менеджеры приносят наибольшую прибыль, а не только выполняют больше продаж​​.

Совет: если ваша CRM показывает только выручку, подумайте об обновлении на систему, которая анализирует прибыль и учитывает расходы по каждой сделке.

2. Недостаточный контроль задач и сроков выполнения

Потерянные задачи, забытые сроки и путаница в процессах продаж могут привести к падению продаж. Brizo предлагает удобные инструменты для управления задачами, такие как канбан-доска, диаграмма Ганта и календарь, которые помогают навести порядок и улучшить контроль над проектами​.

Совет: настройте контроль задач в CRM под специфику бизнеса, чтобы все задачи были под контролем и клиенты получали своевременное внимание.

3. Раздельное управление продажами и финансами снижает рентабельность

Когда продажи и финансы работают отдельно, руководители теряют полную картину эффективности. Brizo CRM объединяет эти направления, позволяя видеть не только доходы, но и рентабельность по каждой сделке​.

Совет: отслеживайте не только объем продаж, но и рентабельность, чтобы оперативно выявлять убыточные направления и оптимизировать стратегию.

CRM с финансово-управленческим учетом Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль Попробовать

4. Сложный интерфейс CRM тормозит работу

Неудобная CRM заставляет сотрудников тратить больше времени на рутинные задачи. Brizo имеет интуитивный интерфейс и навигацию, ускоряющую рабочие процессы и снижая количество ошибок​.

Совет: если CRM замедляет работу команды, стоит рассмотреть систему с более удобным интерфейсом.

5. Недостаточный мобильный доступ к CRM

Продажи могут страдать, если CRM недоступна вне офиса. Brizo CRM имеет мобильные приложения для Android и iOS, а также PWA-приложение для компьютеров, позволяя работать с клиентами и данными из любого места​.

Совет: проверьте, может ли ваша команда работать с CRM в пути. Мобильный доступ помогает повысить гибкость и эффективность продаж.

Заключение: как восстановить продажи с помощью Brizo CRM

Падение продаж — сигнал к действию. Используйте инструменты CRM для анализа рентабельности сделок, улучшения контроля задач и интеграции финансового учета. Попробуйте Brizo бесплатно — это поможет не только вернуть рост продаж, но и оптимизировать работу компании в целом.

CRM с финансово-управленческим учетом Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль Попробовать

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