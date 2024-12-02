Управление денежными потоками в условиях экономической нестабильности

Экономическая нестабильность требует внимательности и гибкости. Использование таких инструментов, как Brizo CRM, помогает бизнесу не только справляться с текущими вызовами, но и развиваться в долгосрочной перспективе.

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