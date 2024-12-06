Главные показатели эффективности вашего бизнеса: виды и как рассчитать

Чистая прибыль
Начнем с самого понятного и важного — с чистой прибыли. Это показатель, который демонстрирует насколько доходы компании превысили операционные расходы (расходы на основную деятельность), учитывая налог на прибыль, проценты по кредитам и амортизацию.
Как рассчитать чистую прибыль:
Чистая прибыль = Выручка — (Операционные расходы + Налог на прибыль + % по кредитам + Амортизация)
Чистую прибыль считают для того, чтобы определить, сколько денег бизнес может потратить на свое развитие и направить на выплату дивидендов.
Наличие чистой прибыли говорит о том, что компания выбрала правильную стратегию развития, может рассчитывать на расширение бизнеса и прирост доходов. Благодаря наличию чистой прибыли компания может приобретать оборудование и осваивать новые технологии, выходить на другие рынки сбыта и пробовать свои силы в разных направлениях деятельности.
EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — это показатель, который отражает значение прибыли компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации, то есть всех тех расходов, которые не связаны с операционной деятельностью.
Как рассчитать EBITDA:
EBITDA = Чистая прибыль + Начисленный налог на прибыль + Начисленные проценты по кредитам + Амортизация ОС и НМА
Показатель EBITDA считают для того, чтобы определить финансовое положение компании. Если показатель положительный и растет — значит компания развивается. При снижении показателя можно говорить о том, что дела в компании ухудшаются. Это сигнал для руководителей, что нужно провести анализ и найти проблемные места в бизнесе, выявить причину неэффективного расходования средств. Отрицательный показатель говорит об убытках, которые наступили уже до уплаты налога и процентов по кредиту. Это требует глобальной перестройки бизнес-процессов.
Также этот показатель активно используют банки для анализа закредитованности компании и принятия решения о выдаче нового кредита. А инвесторы с помощью EBITDA оценивают критерий возврата своих средств.
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Рентабельность
Рентабельность отражает эффективность деятельности компании. Этот показатель бывает разных видов и рассчитывается по различным ресурсам. Например, рентабельность продаж, рентабельность инвестиций, рентабельность собственного капитала. Можно рассчитать общую рентабельность по бизнесу, а можно оценить эффективность какого-то одного продукта.
Как рассчитать рентабельность:
Рентабельность = Чистая прибыль/ Показатель (рентабельность которого нужно определить) *100%
Например, ваша компания получила 1 млн руб. чистой прибыли, выручка составила 4 млн руб. Рентабельность чистой прибыли будет 1/4 *100% = 25%.
Рентабельность считают для того, чтобы оценить в динамике эффективность использования каких-либо ресурсов бизнеса. Чем выше этот показатель, тем меньше денег и ресурсов нужно компании, чтобы достичь результата. Обычно самые высокие показатели рентабельности у инновационных компаний, которые являются лидерами отрасли.
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Финансовая устойчивость
Показатель финансовой устойчивости показывает насколько сбалансированы активы компании, есть ли зависимость от кредитов и заемных средств, определяет запас финансовой прочности.
Как рассчитать коэффициент финансовой устойчивости:
КФУ = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Общие активы
Считается, что компания финансово устойчива, если значение коэффициента находится в пределах от 0,5 до 0,7.
Например, у компании собственный капитал составляет 1,5 млн руб., долгосрочные обязательства 500 тыс. руб., а общие активы — 3 млн руб.
КФУ = (1,5 +0,5)/3 = 67%.
Компания будет считаться финансово устойчивой, так как 67% ее активов профинансированы из надежных источников, включая собственные средства. Если потребуется быстро вернуть заемные средства, то компания с такой задачей справится и сохранит свое положение на рынке.
Коэффициент финансовой устойчивости компании считают, чтобы определить надежность источников финансирования бизнеса.
Ликвидность
Ликвидность — это возможность быстро превратить актив компании в деньги и рассчитаться по своим обязательствам. Чем выше уровень ликвидности, тем меньше финансовая устойчивость компании подвержена колебаниям. Есть несколько видов ликвидности — например, текущая, абсолютная, быстрая.
Как рассчитать коэффициент текущей ликвидности:
Текущая ликвидность = Оборотные активы / Текущие обязательства
Норма для показателя текущей ликвидности — 1,5–2. Если это значение превышает верхнюю границу, можно говорить о том, что у компании есть возможность быстро рассчитаться по обязательствам.
Например, у компании есть оборотные активы на сумму 200 000 руб. — это запасы, денежные средства, дебиторская задолженность и т.п. А также есть 50 000 руб. в виде обязательств перед кредиторами. Значит текущая ликвидность компании составит: 200 000 / 50 000 = 4, что говорит о высоком уровне финансовой устойчивости бизнеса.
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