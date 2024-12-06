Главные показатели эффективности вашего бизнеса: виды и как рассчитать

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — это показатель, который отражает значение прибыли компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации, то есть всех тех расходов, которые не связаны с операционной деятельностью.

Как рассчитать EBITDA:

EBITDA = Чистая прибыль + Начисленный налог на прибыль + Начисленные проценты по кредитам + Амортизация ОС и НМА

Показатель EBITDA считают для того, чтобы определить финансовое положение компании. Если показатель положительный и растет — значит компания развивается. При снижении показателя можно говорить о том, что дела в компании ухудшаются. Это сигнал для руководителей, что нужно провести анализ и найти проблемные места в бизнесе, выявить причину неэффективного расходования средств. Отрицательный показатель говорит об убытках, которые наступили уже до уплаты налога и процентов по кредиту. Это требует глобальной перестройки бизнес-процессов.

Также этот показатель активно используют банки для анализа закредитованности компании и принятия решения о выдаче нового кредита. А инвесторы с помощью EBITDA оценивают критерий возврата своих средств.