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Как оформить лизинг с плохой кредитной историей

Нестабильная экономическая ситуация и отсутствие прибыли нередко вынуждают заемщиков допускать просрочки по кредитам. И даже если удается избежать ответственности, урегулировать конфликт вовремя, такие задержки негативно отражаются на кредитной истории. В следующий раз банк просто не одобрит заявку. Есть ли легальная альтернатива банковским кредитам.
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Как оформить лизинг с плохой кредитной историей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Лизинг вместо кредита — это реально

Лизинг актуален, если предпринимателю необходимо приобрести какое-то имущество для развития бизнеса, а оформление кредита затруднительно — занимает много времени, требует большой пакет документов, поручительство, хорошую кредитную историю и т.д.

Фактически лизинг — это такая долгосрочная аренда, но с возможностью последующего выкупа.

Организация получает желаемую вещь в пользование и постепенно расплачивается с лизингодателем. 

Таким образом можно приобрести:

  • транспортные средства, в том числе спецтехнику;

  • оборудование — станки, оргтехнику, компьютеры, холодильники, кондиционеры, системы вентиляции и т.п.;

  • недвижимость — складские, производственные, офисные помещения.

Запрещено оформлять в финансовую аренду:

  • потребляемые вещи (сырье, материалы, расходники);

  • природные объекты (леса, водоемы);

  • земельные участки;

  • памятники культуры;

  • военную технику.

Лизинговая организация перед подписанием договора, безусловно, проверяет потенциального клиента: оценивает возможные риски, изучает финансовые показатели. Однако плохая кредитная история не является решающим фактором для отказа

Большинство компаний относится к заемщикам достаточно лояльно и готовы сотрудничать даже с бывшими должниками. Причиной тому — условия заключения сделки и, в целом, правовая природа финансовой аренды. 

А именно:

  • имущество остается собственностью лизингодателя до полного выкупа;

  • клиент обладает только правом владения и пользования, как при аренде;

  • при возникновении проблем с оплатой вещь просто изымается в пользу лизинговой организации.

Банковские гарантии, лизинг и кредит

Для малого и среднего бизнеса

Обратный лизинг вместо кредита

Возвратный лизинг — это особый вид финансовой аренды, при котором продавец и получатель лизинга является одним и тем же лицом, а покупателем является лизингодатель.

Если сравнивать лизинг с кредитом, когда компании нужны деньги на покупку активов, то выгоднее вместо кредита воспользоваться возвратным лизингом.

Обратный лизинг позволяет быстро получить средства, которые требуются компании для развития бизнеса. 

Происходит это так. Если у юрлица в собственности есть какое-то оборудование или техника, то можно его продать лизинговой компании и взять его же в лизинг. Таким образом бизнес получит финансирование сразу.

Преимущества обратного лизинга:

  • Малому и среднему бизнесу зачастую сложно получить от банка одобрение кредита. Стать клиентом лизинговой компании проще. К тому же плата за финансовую аренду ниже кредитных ставок.

  • Возвратный лизинг позволяет снять актив с баланса и не нести расходы на его обслуживание. Например, не придется платить транспортный налог на автомобиль, который зарегистрирован на имя лизингодателя.

  • Если компания работает в рамках ОСНО, то ежемесячные лизинговые платежи можно включить в расходы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. А НДС в лизинговых платежах подлежит зачету. Таким образом возвратный лизинг позволяет сэкономить на налогах.

Обратный лизинг часто становится более выгодной альтернативой кредиту не только для финансирования покупки активов, но и для покрытия кассового разрыва компании. 

Самое главное преимущество возвратного лизинга — возможность получить финансирование заемщику с плохой кредитной историей, когда стандартные инструменты, например, банковский кредит, не работают. 

БРВ-Консалтинг профессионально занимается банковскими гарантиями, финансовой арендой и тендерным сопровождением бизнеса. Специалисты помогают оформить лизинг даже в самых безнадежных ситуациях!

Ограничения по лизингу для компаний с плохой кредитной историей

Еще один важный момент. Предприниматели, которые в прошлом нарушали график платежей, должны быть готовы к определенным условиям сотрудничества при заключении договора лизинга.

В частности, лизингодатель может:

  • потребовать внесения максимального авансового платежа перед совершением сделки — 40-49% от стоимости вещи;

  • ограничить срок договора (выкупа имущества) — до 3 лет;

  • попросить дополнительное обеспечение — залог, поручительство;

  • ограничить выбор или строго определить финансируемое имущество.

Дополнительные преимущества лизинга перед кредитом

Помимо высокой лояльности к клиенту и отсутствия жестких требований к «чистой» кредитной истории, у лизинга есть ряд дополнительных преимуществ для юрлиц и ИП:

  1. Возможность применять механизм ускоренной амортизации (с коэффициентом до 3). Актуально, если нужно максимально быстро списать стоимость имущества.

  2. Транспортный налог и налог на имущество уплачиваются лизингодателем, поскольку имущество остается у него на балансе до момента полного выкупа.

  3. Возможность относить лизинговые платежи на затраты (в отличие от кредитных выплат). Соответственно, уменьшать налог на прибыль за счет снижения налогооблагаемой базы.

  4. Распределение владельцем и лизинговой компанией расходов на страховку, обслуживание объекта, юридическое сопровождение и т.д.

  5. Возможность получить вычет по НДС, включенному в каждый платеж.

  6. Уменьшение уровня задолженности по займам и кредитам в финансовой отчетности компании, что влияет на инвестиционную привлекательность бизнеса.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
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