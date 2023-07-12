Как оформить лизинг с плохой кредитной историей

Нестабильная экономическая ситуация и отсутствие прибыли нередко вынуждают заемщиков допускать просрочки по кредитам. И даже если удается избежать ответственности, урегулировать конфликт вовремя, такие задержки негативно отражаются на кредитной истории. В следующий раз банк просто не одобрит заявку. Есть ли легальная альтернатива банковским кредитам.

Лизинг вместо кредита — это реально

Лизинг актуален, если предпринимателю необходимо приобрести какое-то имущество для развития бизнеса, а оформление кредита затруднительно — занимает много времени, требует большой пакет документов, поручительство, хорошую кредитную историю и т.д.

Фактически лизинг — это такая долгосрочная аренда, но с возможностью последующего выкупа.

Организация получает желаемую вещь в пользование и постепенно расплачивается с лизингодателем.

Таким образом можно приобрести:

транспортные средства, в том числе спецтехнику;

оборудование — станки, оргтехнику, компьютеры, холодильники, кондиционеры, системы вентиляции и т.п.;

недвижимость — складские, производственные, офисные помещения.

Запрещено оформлять в финансовую аренду:

потребляемые вещи (сырье, материалы, расходники);

природные объекты (леса, водоемы);

земельные участки;

памятники культуры;

военную технику.

Лизинговая организация перед подписанием договора, безусловно, проверяет потенциального клиента: оценивает возможные риски, изучает финансовые показатели. Однако плохая кредитная история не является решающим фактором для отказа.

Большинство компаний относится к заемщикам достаточно лояльно и готовы сотрудничать даже с бывшими должниками. Причиной тому — условия заключения сделки и, в целом, правовая природа финансовой аренды.

А именно:

имущество остается собственностью лизингодателя до полного выкупа;

клиент обладает только правом владения и пользования, как при аренде;

при возникновении проблем с оплатой вещь просто изымается в пользу лизинговой организации.

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Обратный лизинг вместо кредита

Возвратный лизинг — это особый вид финансовой аренды, при котором продавец и получатель лизинга является одним и тем же лицом, а покупателем является лизингодатель.

Если сравнивать лизинг с кредитом, когда компании нужны деньги на покупку активов, то выгоднее вместо кредита воспользоваться возвратным лизингом.

Обратный лизинг позволяет быстро получить средства, которые требуются компании для развития бизнеса.

Происходит это так. Если у юрлица в собственности есть какое-то оборудование или техника, то можно его продать лизинговой компании и взять его же в лизинг. Таким образом бизнес получит финансирование сразу.

Преимущества обратного лизинга:

Малому и среднему бизнесу зачастую сложно получить от банка одобрение кредита. Стать клиентом лизинговой компании проще. К тому же плата за финансовую аренду ниже кредитных ставок.

Возвратный лизинг позволяет снять актив с баланса и не нести расходы на его обслуживание. Например, не придется платить транспортный налог на автомобиль, который зарегистрирован на имя лизингодателя.

Если компания работает в рамках ОСНО, то ежемесячные лизинговые платежи можно включить в расходы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. А НДС в лизинговых платежах подлежит зачету. Таким образом возвратный лизинг позволяет сэкономить на налогах.

Обратный лизинг часто становится более выгодной альтернативой кредиту не только для финансирования покупки активов, но и для покрытия кассового разрыва компании.

Самое главное преимущество возвратного лизинга — возможность получить финансирование заемщику с плохой кредитной историей, когда стандартные инструменты, например, банковский кредит, не работают.

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Ограничения по лизингу для компаний с плохой кредитной историей

Еще один важный момент. Предприниматели, которые в прошлом нарушали график платежей, должны быть готовы к определенным условиям сотрудничества при заключении договора лизинга.

В частности, лизингодатель может:

потребовать внесения максимального авансового платежа перед совершением сделки — 40-49% от стоимости вещи ;

ограничить срок договора (выкупа имущества) — до 3 лет ;

попросить дополнительное обеспечение — залог , поручительство ;

ограничить выбор или строго определить финансируемое имущество.

Дополнительные преимущества лизинга перед кредитом

Помимо высокой лояльности к клиенту и отсутствия жестких требований к «чистой» кредитной истории, у лизинга есть ряд дополнительных преимуществ для юрлиц и ИП:

Возможность применять механизм ускоренной амортизации (с коэффициентом до 3). Актуально, если нужно максимально быстро списать стоимость имущества. Транспортный налог и налог на имущество уплачиваются лизингодателем, поскольку имущество остается у него на балансе до момента полного выкупа. Возможность относить лизинговые платежи на затраты (в отличие от кредитных выплат). Соответственно, уменьшать налог на прибыль за счет снижения налогооблагаемой базы. Распределение владельцем и лизинговой компанией расходов на страховку, обслуживание объекта, юридическое сопровождение и т.д. Возможность получить вычет по НДС, включенному в каждый платеж. Уменьшение уровня задолженности по займам и кредитам в финансовой отчетности компании, что влияет на инвестиционную привлекательность бизнеса.

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