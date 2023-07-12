Как оформить лизинг с плохой кредитной историей

Лизинг вместо кредита — это реально
Лизинг актуален, если предпринимателю необходимо приобрести какое-то имущество для развития бизнеса, а оформление кредита затруднительно — занимает много времени, требует большой пакет документов, поручительство, хорошую кредитную историю и т.д.
Фактически лизинг — это такая долгосрочная аренда, но с возможностью последующего выкупа.
Организация получает желаемую вещь в пользование и постепенно расплачивается с лизингодателем.
Таким образом можно приобрести:
транспортные средства, в том числе спецтехнику;
оборудование — станки, оргтехнику, компьютеры, холодильники, кондиционеры, системы вентиляции и т.п.;
недвижимость — складские, производственные, офисные помещения.
Запрещено оформлять в финансовую аренду:
потребляемые вещи (сырье, материалы, расходники);
природные объекты (леса, водоемы);
земельные участки;
памятники культуры;
военную технику.
Лизинговая организация перед подписанием договора, безусловно, проверяет потенциального клиента: оценивает возможные риски, изучает финансовые показатели. Однако плохая кредитная история не является решающим фактором для отказа.
Большинство компаний относится к заемщикам достаточно лояльно и готовы сотрудничать даже с бывшими должниками. Причиной тому — условия заключения сделки и, в целом, правовая природа финансовой аренды.
А именно:
имущество остается собственностью лизингодателя до полного выкупа;
клиент обладает только правом владения и пользования, как при аренде;
при возникновении проблем с оплатой вещь просто изымается в пользу лизинговой организации.
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Для малого и среднего бизнеса
Обратный лизинг вместо кредита
Возвратный лизинг — это особый вид финансовой аренды, при котором продавец и получатель лизинга является одним и тем же лицом, а покупателем является лизингодатель.
Если сравнивать лизинг с кредитом, когда компании нужны деньги на покупку активов, то выгоднее вместо кредита воспользоваться возвратным лизингом.
Обратный лизинг позволяет быстро получить средства, которые требуются компании для развития бизнеса.
Происходит это так. Если у юрлица в собственности есть какое-то оборудование или техника, то можно его продать лизинговой компании и взять его же в лизинг. Таким образом бизнес получит финансирование сразу.
Преимущества обратного лизинга:
Малому и среднему бизнесу зачастую сложно получить от банка одобрение кредита. Стать клиентом лизинговой компании проще. К тому же плата за финансовую аренду ниже кредитных ставок.
Возвратный лизинг позволяет снять актив с баланса и не нести расходы на его обслуживание. Например, не придется платить транспортный налог на автомобиль, который зарегистрирован на имя лизингодателя.
Если компания работает в рамках ОСНО, то ежемесячные лизинговые платежи можно включить в расходы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. А НДС в лизинговых платежах подлежит зачету. Таким образом возвратный лизинг позволяет сэкономить на налогах.
Обратный лизинг часто становится более выгодной альтернативой кредиту не только для финансирования покупки активов, но и для покрытия кассового разрыва компании.
Самое главное преимущество возвратного лизинга — возможность получить финансирование заемщику с плохой кредитной историей, когда стандартные инструменты, например, банковский кредит, не работают.
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Ограничения по лизингу для компаний с плохой кредитной историей
Еще один важный момент. Предприниматели, которые в прошлом нарушали график платежей, должны быть готовы к определенным условиям сотрудничества при заключении договора лизинга.
В частности, лизингодатель может:
потребовать внесения максимального авансового платежа перед совершением сделки — 40-49% от стоимости вещи;
ограничить срок договора (выкупа имущества) — до 3 лет;
попросить дополнительное обеспечение — залог, поручительство;
ограничить выбор или строго определить финансируемое имущество.
Дополнительные преимущества лизинга перед кредитом
Помимо высокой лояльности к клиенту и отсутствия жестких требований к «чистой» кредитной истории, у лизинга есть ряд дополнительных преимуществ для юрлиц и ИП:
Возможность применять механизм ускоренной амортизации (с коэффициентом до 3). Актуально, если нужно максимально быстро списать стоимость имущества.
Транспортный налог и налог на имущество уплачиваются лизингодателем, поскольку имущество остается у него на балансе до момента полного выкупа.
Возможность относить лизинговые платежи на затраты (в отличие от кредитных выплат). Соответственно, уменьшать налог на прибыль за счет снижения налогооблагаемой базы.
Распределение владельцем и лизинговой компанией расходов на страховку, обслуживание объекта, юридическое сопровождение и т.д.
Возможность получить вычет по НДС, включенному в каждый платеж.
Уменьшение уровня задолженности по займам и кредитам в финансовой отчетности компании, что влияет на инвестиционную привлекательность бизнеса.
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