Нематериальные активы в отчётности: усиление капитала или формальный приём?

Всё чаще компании усиливают отчётность перед банком через постановку нематериальных активов на баланс. Формально это корректная операция по РСБУ. Но для банка важен не сам факт записи, а то, меняется ли реальный риск.
Что происходит в отчётности

Когда на баланс ставится нематериальный актив — товарный знак, программный продукт, лицензия или результаты разработок — увеличиваются активы и улучшаются чистые активы. В ряде случаев снимаются формальные ограничения по капиталу, коэффициенты финансовой устойчивости становятся приемлемыми для первичного фильтра.

С точки зрения бухгалтерии капитал усиливается.

Как это видит риск-блок

Для банка ключевой вопрос — не внешний вид баланса, а способность компании выдержать стресс-сценарий и обслужить обязательства.

Нематериальный актив увеличивает капитал, но не увеличивает ликвидность. Он не превращается в денежный поток автоматически и не может быть быстро реализован при проблемах.

Поэтому банк анализирует:

  • встроен ли актив в бизнес-модель;

  • генерирует ли он выручку;

  • соразмерна ли его стоимость масштабу бизнеса;

  • когда именно он появился в отчётности.

Если актив логично связан с операционной деятельностью, его влияние учитывается. Если он возникает непосредственно перед подачей заявки и не меняет финансовую модель — эффект корректируется.

Где инструмент действительно работает

В кредитовании влияние НМА заметнее. Они могут снять формальные стоп-факторы по капиталу и позволить компании пройти первичный скоринг. Однако даже в этом случае банк оценивает такие активы с дисконтом, учитывая их ограниченную ликвидность и риск обесценения.

В гарантийных продуктах значение НМА ниже: основной фокус смещён на денежные потоки, структуру обязательств и вероятность выплаты.

Итог

Постановка нематериальных активов — не нарушение сама по себе. Это легальный инструмент структурирования капитала.

Но для банка НМА — это элемент баланса, а не источник покрытия убытков. Они могут изменить внешний вид отчётности и помочь пройти формальный фильтр, однако решение принимается исходя из реальной устойчивости бизнеса.

