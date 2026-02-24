Нематериальные активы в отчётности: усиление капитала или формальный приём?
Что происходит в отчётности
Когда на баланс ставится нематериальный актив — товарный знак, программный продукт, лицензия или результаты разработок — увеличиваются активы и улучшаются чистые активы. В ряде случаев снимаются формальные ограничения по капиталу, коэффициенты финансовой устойчивости становятся приемлемыми для первичного фильтра.
С точки зрения бухгалтерии капитал усиливается.
Как это видит риск-блок
Для банка ключевой вопрос — не внешний вид баланса, а способность компании выдержать стресс-сценарий и обслужить обязательства.
Нематериальный актив увеличивает капитал, но не увеличивает ликвидность. Он не превращается в денежный поток автоматически и не может быть быстро реализован при проблемах.
Поэтому банк анализирует:
встроен ли актив в бизнес-модель;
генерирует ли он выручку;
соразмерна ли его стоимость масштабу бизнеса;
когда именно он появился в отчётности.
Если актив логично связан с операционной деятельностью, его влияние учитывается. Если он возникает непосредственно перед подачей заявки и не меняет финансовую модель — эффект корректируется.
Где инструмент действительно работает
В кредитовании влияние НМА заметнее. Они могут снять формальные стоп-факторы по капиталу и позволить компании пройти первичный скоринг. Однако даже в этом случае банк оценивает такие активы с дисконтом, учитывая их ограниченную ликвидность и риск обесценения.
В гарантийных продуктах значение НМА ниже: основной фокус смещён на денежные потоки, структуру обязательств и вероятность выплаты.
Итог
Постановка нематериальных активов — не нарушение сама по себе. Это легальный инструмент структурирования капитала.
Но для банка НМА — это элемент баланса, а не источник покрытия убытков. Они могут изменить внешний вид отчётности и помочь пройти формальный фильтр, однако решение принимается исходя из реальной устойчивости бизнеса.
Подробные разборы того, как банки оценивают финансовую отчётность и принимают решения по кредитам и гарантиям, публикуются в Telegram-канале основателя Финансовой компании Б–К Бахтияра Шахриярзаде.
Реклама: ИП Шахриярзаде Бахтияр Низамиевич, ИНН: 54203799370, erid: 2W5zFJgNghX
Просто работает и не мешает жить. Лучше, чем у большинства банковских эквайрингов. Сижу на пейберст не первый месяц, ни разу в тех поддержку даже не писал, все как по маслу , думаю подключить его как основную платформу