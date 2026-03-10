Как получить банковскую гарантию если есть налоговые долги, просрочки или арбитражи

Почему банки отказывают — логика, а не произвол

Банковская гарантия для банка — это полноценное финансовое обязательство: если контракт не исполнен, платит банк. Поэтому каждая заявка оценивается как кредитный риск — даже если деньги не выдаются на руки.

Когда банк видит налоговый долг, он думает не о самом факте, а о цепочке последствий: долг — исполнительное производство — арест счетов — угроза обслуживанию гарантии. Просрочки говорят о том, что компания уже не справлялась с обязательствами. Арбитраж как ответчик — непредсказуемые обязательства, которые банк не может оцифровать.

Банк не наказывает. Он приводит сделку в допустимые рамки. Если риск выходит за них — отказывает.