Когда уклоняться от налогов необходимо, чтобы выжить: мнение ВС

Пример крайней необходимости при совершении налогового преступления от ВС РФ.

В «Обзоре практики применения судами положения главы 8 УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния» Верховного Суда РФ привел любопытный налоговый казус.

Директор завода из Нижнего Тагила был осужден по ст. 199.2 УК РФ за сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и (или) сборов в крупном размере.

До возбуждения уголовного дела директор предпринимал безуспешные попытки добиться от инспекции рассрочки по уплате налогов и направлял письма в региональное и федеральное правительства с просьбами учесть убыточность и социально-экономическую значимость предприятия.

Понимая, что работу предприятия нельзя остановить, директор просил аффилированные компании погашать дебиторскую задолженность сразу в адрес коммунальщиков и трудящихся. По указанию директора денежные средства направлялись на приобретение сырья, товаров, продукции, расходных материалов и комплектующих, оплату коммунальных платежей за поставки электроэнергии, газа, воды, договорных обязательств, оказания услуг, связанных с производственным процессом.

Свердловский областной суд согласился с доводами директора предприятия и отменил приговор районного суда, указав, что в сложившейся обстановке директор действовал в состоянии крайней необходимости с целью устранения опасности, которая не могла быть устранена иными средствами, при этом им не допущено превышения пределов крайней необходимости, что исключает преступность деяния.