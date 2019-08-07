Тема, наверное, самая неожиданная в этом году по налогам. Для чего потребовалось отменять ЕНВД именно сейчас - не понимаю... Придется к этой теме еще вернуться.

Эксперты и представители общественных организаций и бизнес-объединений по всей России обсуждают вопрос необходимости сохранения применения системы ЕНВД после 1 января 2021 г.

Данный вопрос активно обсуждается экспертами, в том числе на «круглых столах» региональных бизнес-омбудсменов, имея целью обратиться к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову с просьбой выступить с законодательной инициативой, представив на рассмотрение проект федерального закона «О признании утратившей силу части 8 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую НК РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», что позволит продлить применение положений главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ.

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