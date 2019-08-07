Президент РФ подписал ряд законов, вносящих новые поправки в НК РФ

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26 июля Президент РФ В.В. Путин подписал четыре федеральных закона, вносящих изменения как в первую, так и во вторую части НК РФ:

1. …об уточнении порядка применения налоговых льгот резидентам ТОР, безналоговой продаже квартир и др.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ «Овнесении изменений в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Федеральным законом из расчёта доходов, полученных от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности налогоплательщиками – резидентами ТОР либо СП Владивосток, а также из расчёта их первой прибыли исключаются доходы в виде положительных курсовых разниц.

Уточняется перечень документов, необходимых для подтверждения права на освобождение от НДС безвозмездных операций в рамках благотворительной деятельности.

В перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, включаются доходы в виде суммы задолженности перед кредитором, от исполнения требований по уплате которой налогоплательщик освобождается при прекращении соответствующего обязательства в связи с признанием такой задолженности безнадёжной к взысканию.

Устанавливается 3-летний предельный срок владения единственным жильем,

по истечении которого доход, полученный налогоплательщиком от его продажи, освобождается от НДФЛ.

Уточняется порядок применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в отношении расходов, связанных с созданием объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В отношении доходов, получаемых музеями, театрами и библиотеками, учредителями которых являются субъекты РФ и муниципальные образования, устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль организаций 0 %.

2. …уточняющий перечень осуществляемых банками и ВЭБ РФ операций, освобождаемых от НДС

Федеральный закон от 26.07.2019 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью 149 части второй НК РФ и признании утратившей силу части 3 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»

Уточняется перечень осуществляемых банками и государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ» операций, освобождаемых от обложения НДС.

3. …об освобождении от налога на прибыль и НДС региональных операторов по ТКО

Федеральный закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй НК РФ (об отдельных вопросах налогообложения)».

Федеральным законом освобождаются от НДС операции по реализации услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с такими отходами.

Для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО, законами субъектов РФ может устанавливаться налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, в размере 0 %.

4. … об демпфирующем механизме при исчислении НДПИ

Федеральный закон от 30.07.2019 №255-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ»

Предусматривается корректировка действующего механизма, обеспечивающего стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, а также устанавливаются меры, направленные на выравнивание цен на авиационный керосин, приобретаемый эксплуатантами воздушных судов.

Уточняется перечень подакцизных товаров, относящихся к средним дистиллятам.

Кроме того, в перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, включаются доходы агента, полученные при осуществлении им функций в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».