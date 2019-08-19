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Аркадий Брызгалин

Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

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«Парламентская газета» публикует интервью с депутатом Сергеем Вострецовым, который в настоящее время разрабатывает законопроект, запрещающий работу на нескольких должностях одновременно.

Депутат ГД Сергей Вострецов

Автор инициативы считает, что такой запрет направлен исключительно на благо граждан, ведь, будучи занятыми на двух-трех работах, россияне не успевают отдохнуть, из-за чего снижаются работоспособность и производительность. Кроме того, гражданам, по мнению законотворца, в этот период невыгодно болеть. Помимо всего прочего, запрет совместительства освободит рабочие места для тех, кому устроиться на работу не удается.

В настоящий момент законопроект официально не обнародован.

Ну вот как? Ну вот как такое может прийти в голову? При всех кажущихся благородных мотивах этой инициативы, неужели уважаемые депутаты не понимают, что они лишают миллионы людей иметь легальный доход? Или в этом и цель?

Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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