Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

«Парламентская газета» публикует интервью с депутатом Сергеем Вострецовым, который в настоящее время разрабатывает законопроект, запрещающий работу на нескольких должностях одновременно.

Депутат ГД Сергей Вострецов

Автор инициативы считает, что такой запрет направлен исключительно на благо граждан, ведь, будучи занятыми на двух-трех работах, россияне не успевают отдохнуть, из-за чего снижаются работоспособность и производительность. Кроме того, гражданам, по мнению законотворца, в этот период невыгодно болеть. Помимо всего прочего, запрет совместительства освободит рабочие места для тех, кому устроиться на работу не удается.

В настоящий момент законопроект официально не обнародован.

Ну вот как? Ну вот как такое может прийти в голову? При всех кажущихся благородных мотивах этой инициативы, неужели уважаемые депутаты не понимают, что они лишают миллионы людей иметь легальный доход? Или в этом и цель?