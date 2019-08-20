Статистическая отчетность: Политика на «ужесточение/усиление» продолжается





Срок давности привлечения к административной ответственности за неподачу статистической отчетности предлагается увеличить до 2 лет

Минэкономразвития РФ предложил внести изменения в КоАП к части увеличения срока давности для административных нарушений законодательства об официальном статистическом учете.

В настоящее время рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности за непредоставление в установленном порядке или предоставление позже срока статотчетности осуществляется Росстатом и его территориальными органами в срок до двух месяцев со дня совершения административного правонарушения (ст. 4.5, ст. 23.53 КоАП РФ).

В течении этого времени должен быть проведен весь комплекс процессуальных действий, связанных с осуществлением административного производства. Поскольку правонарушения могут быть выявлены не только Росстатом, но и другими субъектами официального статучета, то, как поясняет законодатель, этого времени часто не хватает для получения всех недостающих материалов и информации, необходимых для возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении. К тому же некоторые формы федерального статнаблюдения предоставляются только раз в год, то при их повторной несдаче или нарушении срока их предоставления у Росстата нет возможности привлечь к административной ответственности за повторное правонарушение, предусмотренной ч. 2 ст. 13.19 КоАП РФ.

В связи с этим срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства об официальном статистическом учёте предложено увеличить до двух лет.

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