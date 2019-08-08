Росстату будет легче штрафовать налогоплательщиков на 150 тыс. рублей

На федеральном портале размещен проект, подготовленный Министерством экономического развития, который вносить поправки в КоАП в части штрафов за статотчетность.

Срок привлечения к ответственности повысят до 2 лет.

Согласно статьям 4.5 и 23.53 КоАП рассмотрение дел, предусмотренных статьёй 13.19 КоАП, осуществляется Росстатом в срок до 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения, отмечается в пояснительной записке.

Однако за это время Росстат по независящим от него объективным причинам не успевает оперативно реагировать на нарушения, что позволяет респондентам избегать привлечения в ответственности. Особенно это касается штрафов за повторные нарушения.

Это препятствует соблюдению законодательно установленного принципа равенства перед законом, а также ставит под угрозу обеспечение общества и государства достоверной и полной официальной статистической информацией, говорится в пояснении к проекту.

В этой связи законопроектом предлагается увеличить до 2 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.19 КоАП.

Таким образом, скоро у Росстата откроется широкое поле деятельности в части наложения штрафов, ведь реагировать на нарушение можно будет в течение 2 лет. Никто не уйдет от возмездия!

Опоздав со сдачей статотчетности, бухгалтеры будут 2 года находиться в напряжении, ожидая штрафа и надеясь его избежать.

Отметим, согласно данной статье непредоставление респондентами субъектам официального статучета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статданных влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

на юрлиц — от 20 до 70 тысяч рублей.

Повторное совершение такого административного правонарушения влечет наложение административного штрафа