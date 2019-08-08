Росстату будет легче штрафовать налогоплательщиков на 150 тыс. рублей

На федеральном портале размещен проект, подготовленный Министерством экономического развития, который вносить поправки в КоАП в части штрафов за статотчетность.
Срок привлечения к ответственности повысят до 2 лет.Согласно статьям 4.5 и 23.53 КоАП рассмотрение дел, предусмотренных статьёй 13.19 КоАП, осуществляется Росстатом в срок до 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения, отмечается в пояснительной записке.
Однако за это время Росстат по независящим от него объективным причинам не успевает оперативно реагировать на нарушения, что позволяет респондентам избегать привлечения в ответственности. Особенно это касается штрафов за повторные нарушения.
Это препятствует соблюдению законодательно установленного принципа равенства перед законом, а также ставит под угрозу обеспечение общества и государства достоверной и полной официальной статистической информацией, говорится в пояснении к проекту.В этой связи законопроектом предлагается увеличить до 2 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.19 КоАП.
Таким образом, скоро у Росстата откроется широкое поле деятельности в части наложения штрафов, ведь реагировать на нарушение можно будет в течение 2 лет. Никто не уйдет от возмездия!
Опоздав со сдачей статотчетности, бухгалтеры будут 2 года находиться в напряжении, ожидая штрафа и надеясь его избежать.
Напомним, на «Клерке» работает инструмент по мониторингу изменений в кодах статистики и перечня статотчётности на портале Росстата.Отметим, согласно данной статье непредоставление респондентами субъектам официального статучета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статданных влечет наложение административного штрафа
О том, как он работает, можно почитать в материале «Мониторинг статотчетности» - первый опыт и первые итоги».
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