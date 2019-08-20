Форма новая, а проблемы всё прежние...

Обновлены форма и формат уведомления об участии в иностранных организациях (приказ № ММВ-7-13/338@)

Приказом ФНС РФ от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@ утверждены форма и формат представления уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в электронной форме, а также порядок заполнения формы и порядок представления уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в электронной форме.

Необходимость утверждения новой формы (формата) уведомления связана с изменениями, внесенными в ст. 25.14 НК РФ, которой установлена соответствующая обязанность налогоплательщиков, а также сроки и порядок направления таких уведомлений.

В новой форме, в частности, уточнен состав сведений, представляемых в отношении иностранной структуры без образования юридического лица.

С изданием нового приказа утрачивает силу форма уведомления, утвержденная приказом ФНС РФ от 24.04.2015 № ММВ-7-14/177@.

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