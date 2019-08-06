Утверждена новая форма уведомления об участии в иностранных организациях

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@, который утверждает новую форму, формат, порядок заполнения и представления в электронной форме уведомлений об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица).

В новой форме уточнен состав сведений, представляемых в отношении иностранной структуры без образования юридического лица. Также в ней исключена необходимость заполнения наименования иностранной организации и иностранной структуры в русской транскрипции. Кроме того, новый порядок закрепляет, что уточненные уведомления заполняются только в части тех иностранных организаций (иностранных структур), в отношении которых обнаружены факты неполноты отражения сведений, неточности, ошибки.

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о своем участии в иностранных организациях в случае, если доля такого участия превышает 10%, а также об учреждении иностранных структур. При этом уведомление представляется не позднее трех месяцев с даты возникновения участия в иностранной организации (учреждения иностранной структуры).

Новая форма вступит в силу с 12 августа, при этом если уведомления представлены до 12 августа, корректировка отраженных в них сведений будет осуществляться по старой форме.