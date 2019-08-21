Конституционный Суд РФ разъяснил условия освобождения энергоэффективных объектов от налогов. Очень жаль, что судебная практика пошла по формальному пути

Объекты недвижимости высокого класса энергоэффективности освобождаются от налогообложения. Конституционный Суд РФ подтвердил, что данная льгота не распространяется на нежилые здания, строения и сооружения (Определение КС РФ от 2 июля 2019 г. № 1832-О). Ранее Верховный Суд РФ указал, что энергетический паспорт торгового центра не является основанием для применения льготы по налогу на имущество. Класс энергоэффективности определяется только в отношении многоквартирных домов и товаров (оборудования или иного движимого имущества). Налоговая льгота не предназначена для объектов коммерческого назначения. Кроме того, она применяется только к тем объектам, для которых класс энергоэффективности может быть определен в соответствии с действующими нормативными актами (Информация ФНС РФ от 31.07.2019). Более подробно см. здесь.

Ну, не знаю.... Я почему то не вижу великого смысла так ограничивать льготу, поэтому всегда считал (и сейчас убежден), что эту льготу можно было распространять и на нежилые здания.

Еще когда в прошлом году появилось Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 03.08.2018 № 309-КГ18-5076 (по делу № А60-7484/2017) я с этим не соглашался.

Вот давайте еще раз всё посмотрим, п. 21 ст. 381 НК РФ освобождает от налогообложения на первые три года вновь вводимые объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности, если в их отношении законодательством РФ предусмотрено определение классов энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее - Закон об энергоэффективности) к полномочиям органов государственной власти РФ в области энергосбережения относятся, в частности, установление правил определения классов энергетической эффективности товаров, многоквартирных домов, а также определение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

Согласно ст. 2 Закона об энергоэффективности класс энергетической эффективности – это характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность. В соответствии с разделом 4.5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» класс энергетической эффективности «А» (А+, А++) является очень высоким, а класс «В» - высоким.

Во исполнение Закона об энергоэффективности Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 (далее по тексту – Постановление Правительства № 18) утверждены Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, согласно п. 3 которых:

класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов,

а также может быть установлен по решению застройщика или собственника в отношении иных зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию.

Сами правила определения класса энергетической эффективности утверждены во исполнение Постановления Правительства № 18 Приказом Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр. При этом, поскольку Постановление Правительства № 18 предусматривает обязательное установление класса энергоэффективности только для жилых домов, то вполне объяснимо, что указанный Приказ Минстроя регламентирует определение класса энергетической эффективности именно и только для многоквартирных домов.

Однако данное обстоятельство – отсутствие утвержденных правил определения класса энергоэффективности для нежилых зданий – не отменяет вышеупомянутую норму Постановления Правительства № 18 о возможности установления такого класса для иных зданий по решению собственника. Соответственно, вывод о том, что «законом не предусмотрено установление класса энергетической эффективности зданий, не являющихся многоквартирными домами», является необоснованным. Иначе говоря, хотя правила установления класса энергоэффективности по нежилым зданиям и не формализованы Минстроем, однако сама возможность установления по ним такого класса законодательством предусмотрена.

В силу ст. 15 Закона об энергоэффективности энергетический паспорт как документ, свидетельствующий об объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, об определении показателей энергетической эффективности, определении потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и др., составляется по результатам энергетического обследования и передается заказчику. Кроме того, энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.

При этом законодательство о налогах и сборах не устанавливает критериев по признаку норм - оснований для выдачи энергетического паспорта (Закон об энергоэффективности, СНиП и т.п.).

Согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 23.05.2013 № 11-П законы о налогах и сборах должны содержать четкие и понятные нормы, а акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить. Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение. Необходимость для участников налоговых правоотношений исходить прежде всего именно из буквального толкования налогового закона обусловлена тем, что налоговые правоотношения основаны на властном методе правового регулирования, требующем строгого следования тексту налогового закона.

Поэтому, по нашему мнению, норма п. 21 ст. 381 НК РФ подлежит применению именно в том понимании и толковании, как она сформулирована: льгота по налогу на имущество применяется при одновременном выполнении следующих условий:

здание является вновь вводимым (подтверждается первичным документом о вводе объекта в эксплуатацию), законодательством предусмотрено установление класса энергетической эффективности здания (в отношении зданий, не являющихся многоквартирными домами, такое установление по решению собственника предусмотрено в п. 3 Требований, утвержденных Постановлением Правительства № 18), здание имеет высокий класс энергетической эффективности (подтверждается энергетическим паспортом во исполнение ст. 15 Закона об энергоэффективности).

Вот я и полагал, что из прямого прочтения положений п. 21 ст. 381 НК РФ следует правомерность освобождения от налогообложения налогом на имущество вновь вводимых зданий, в том числе не являющихся многоквартирными домами, при наличии на них энергетического паспорта, в котором будет указано на высокий класс энергетической эффективности.

Очень жаль, что судебная практика пошла по другому, по формальному пути.