В ГосДуму внесен законопроект об освобождении от НДФЛ доходов от продажи электроэнергии

Так и видится мне революционный лозунг "Все на добычу электроэнергии в каждом огороде, в каждой квартире!"... Во всяком случае Правительство уже заготовило налоговый льготы для добытчиков!

23 августа Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 782128-7 «О внесении изменения в ст. 217 НК РФ».

Законопроект освобождает от обложения НДФЛ доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих налогоплательщикам объектах микрогенерации.

Согласно проекту федерального закона № 581324-7, внесенному в ГосДуму Правительством РФ, под объектом микрогенерации понимается принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электроэнергии объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании использования возобновляемых источников энергии, установленная генерирующая мощность которого не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно и который используется указанным потребителем для производства электроэнергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

Указанная норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электроэнергии, применяется до 1 января 2029 г.