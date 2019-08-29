Налоговые риски «переквалификации» самые опасные для бизнеса после «однодневок» и «дробления»

Очередное налоговое дело по переквалификации дошло до Верховного Суда РФ. Вообще, налоговые риски "переквалификации" сейчас для бизнеса самые распространенные после "однодневок" и "дробления".

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21 августа Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о порядке расчета налога на прибыль организацией, которая помимо дохода от основной деятельности получает пассивный доход в виде дивидендов. Дело направлено на новое рассмотрение (дело № А47-9881/2017).

Фабула дела Налогоплательщик учел в составе расходов затраты по договору с Управляющей компанией, которая, помимо прочего, оказывала услуги, непосредственно связанные с производственно-хозяйственной деятельностью дочерних организаций. Также на расходах были учтены затраты по филиалу, который осуществлял деятельность, связанную с выполнением управленческих функций в отношении налогоплательщика и его дочерних организаций. В проверяемом периоде налогоплательщик получал доходы от доверительного управления, облагаемые по ставке 20 %, а также дивиденды от своих дочерних организаций (ставка 0 %). Доля доходов, облагаемых по ставке 0 %, составила 12,2 % в общей сумме полученных доходов, в связи с чем налоговый орган счел, что на основании п. 2 ст. 274 НК РФ налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и расходов. По результатам налоговой проверки налоговый орган исключил часть расходов по причине отсутствия ведения налогоплательщиком раздельного учета. Применив для определения налоговых обязательств расчетный метод, налоговый орган определил размер расходов пропорционально доле дохода, полученного от конкретного вида деятельности в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Арбитражные суды пришли к выводу о правомерном применении налоговым органом расчетного метода. При этом суды исходили из того, что налогоплательщик необоснованно включил в состав расходов, уменьшающих доходы от деятельности ? облагаемой по ставке 20 %, затраты на приобретение услуг Управляющей компании, а также расходы по содержанию филиала, что привело к занижению налога на прибыль организаций. По мнению судов, данные расходы не участвовали в формировании прибыли и были направлены исключительно на повышение эффективности и доходности дочерних компаний.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов в части и направила дело на новое рассмотрение