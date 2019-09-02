ФНС использовала данные эстонских налоговиков для взыскания недоимки. Суд пока на стороне налоговых органов

И вновь действие закона во времени вызывает вопрос. Похоже, что тема "сроки в налоговом праве" тема неисчерпаемая.

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Налоговая инспекция установила, что компания через кипрского владельца перечисляла доход в аффилированные эстонские компании. То есть создавались лишь формальные условия для получения льготной налоговой ставки в 5%, которую гарантирует соглашение между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения. Для установления этих фактов ФНС запросила данные Налогового и таможенного совета Эстонии. ФНС приняла решение о взыскании с налогоплательщика почти 75 млн руб. налогов, включая пени и штрафы

В ответ на это налогоплательщик обратился в Арбитражный суд Ивановской области с требованием отменить решение ФНС о доначислении налогов (дело № А17-11142/2018).

Истец счел недопустимым использование налоговой службой выписки в качестве доказательства. Он утверждал, что такие действия нарушают положения Страсбургской конвенции, согласно которой налоговые органы России могли запрашивать информацию у эстонских коллег лишь за период с 1 января 2016 г., тогда как предоставленные Эстонией данные касались 2014–2015 гг. и на тот момент представляли собой налоговую тайну.

Налоговая инспекция заявила, что страны-участники конвенции могут договариваться о ее толковании и по вопросам обмена информацией, которая относится к периодам до вступления конвенции в силу для этих государств. Таким образом, Россия и Эстония обмениваются этими сведениями по взаимному согласию. В результате суд поддержал доводы ФНС.

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