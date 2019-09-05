Счетная палата выступила против включения неналоговых платежей в НК РФ

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк
Счетная палата всегда была активна в плане налоговых инициатив, но в последнее время эта активность дополняется еще радикализмом и конфронтацией с Минфином.
Кстати, по поводу включения неналоговых платежей в НК РФ, возникает масса как негативных, так и положительных моментов, и это надо учитывать.
И в настоящее время я больше на стороне Минфина, с его идеей начать включать неналоговые платежи в НК РФ, т.к. затягивание решения проблемы, создание каких-то непонятных "реестров", как предлагает СП, это шаг назад.
На неналоговые платежи приходится 2/3 источников доходов федерального бюджета, в 2018 г. эти поступления превысили 1,5 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты, а их понятие до сих пор не определено. Минфин в подготовленном им законопроекте предлагал включить в НК РФ шесть платежей – экологический, утилизационный и курортный сборы, плату за проезд большегрузов по автодорогам, за негативное воздействие на окружающую среду и обязательные отчисления операторов связи. В 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб.
Но это непоследовательное решение, считает Счетная палата: сначала нужно определить критерии обязательных неналоговых платежей, провести их инвентаризацию и оптимизацию. В результате должен появиться реестр обязательных платежей. Вносить платежи в НК РФ можно, только если они действительно нужны и несут фискальную функцию, приводятся в сообщении Счетной палаты слова ее аудитора Сергея Шторгина. Такая работа займет минимум 2–3 года, считает он.
Против включения отдельных платежей в НК выступал и бизнес – в частности, РСПП предлагал, прежде чем включать в кодекс экологический сбор, создать прозрачную систему экологического регулирования. Минфин, напротив, утверждал, что бизнес выиграет от включения сборов в НК. Например, снизится административная нагрузка за счет объединения утилизационного и экологического сборов в один платеж, появится возможность возвращать излишне уплаченные деньги, перечисляло министерство в проекте Основных направлений на 2020–2022 гг.
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