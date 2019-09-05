Счетная палата выступила против включения неналоговых платежей в НК РФ

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Счетная палата всегда была активна в плане налоговых инициатив, но в последнее время эта активность дополняется еще радикализмом и конфронтацией с Минфином.

Кстати, по поводу включения неналоговых платежей в НК РФ, возникает масса как негативных, так и положительных моментов, и это надо учитывать.

И в настоящее время я больше на стороне Минфина, с его идеей начать включать неналоговые платежи в НК РФ, т.к. затягивание решения проблемы, создание каких-то непонятных "реестров", как предлагает СП, это шаг назад.