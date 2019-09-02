Счетная палата выступила против включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Поступления от неналоговых платежей в 2018 г. в федеральный бюджет превысили 1,5 трлн руб., сообщила Счетная палата и предупредила, что такие платежи нужно оптимизировать.

Минфин оценивал поступления от неналоговых платежей ниже – в пределах 1 трлн руб., в 2018 г. – 740 млрд руб. Показатель Счетной палаты включает доходы от государственной собственности, безвозмездные поступления, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов, объяснил ее представитель.

Власти уже не первый год хотят навести порядок в неналоговых платежах. Сначала был разработан отдельный законопроект, но позже Минфин решил включить ключевые платежи в Налоговый кодекс. В перечень важнейших платежей, подлежащих внесению в кодекс в первую очередь, должны были войти экологический, утилизационный и курортный сборы, плата за проезд большегрузов по автодорогам, за негативное воздействие на окружающую среду и обязательные отчисления операторов связи.

Это непоследовательное решение, предупреждает Счетная палата, сначала нужно определить критерии обязательных неналоговых платежей, провести их инвентаризацию и оптимизацию. Должен появиться реестр обязательных платежей. Вносить платежи в Налоговый кодекс можно, только если они действительно нужны и несут фискальную функцию, указывается в сообщении Счетной палаты. Такая работа займет минимум 2–3 года.

Как показал анализ Счетной палаты, всего в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей. Если исключить такие позиции, как штрафы, субсидии и субвенции, арендную плату и ряд других, то остается порядка 60 видов платежей или 262 обязательных платежа на федеральном уровне, что тоже не мало. При этом само понятие неналоговых платежей законодательно никак не закреплено.

Несмотря на большое количество платежей, они никак не систематизированы. Качество нормативно-правовой базы, которая регулирует эту сферу очень низкое. Многие платежи не имеют экономического обоснования, а размеры ставок по некоторым сборам давно потеряли свою актуальность. Кроме того, нормативно не предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату неналоговых платежей.

Однако Минфин уже сам отказался от идеи законопроекта с шестью платежами и предлагает включать платежи в Налоговый кодекс поэтапно, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В первую очередь, перечислил он, это должны быть утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов связи, курортный сбор и такие неналоговые платежи, как госпошлины.

Включение платы за проезд большегрузов по автодорогам предлагается рассмотреть после того, как завершит действие соглашение между Росавтодором и оператором системы «Платон» (в 2027 г.), а плату за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор – после завершения реформы Минприроды в сферах экологического нормирования, обращения с отходами, нацпроектов, объяснил представитель министерства.

Инвентаризация неналоговых платежей и формирование реестра необходимы, уверены эксперты. Нужно оценить обоснованность размера обязательных платежей, эффективность, прозрачность их установления и взимания. Ревизия должна затронуть в первую очередь платежи федерального, а затем регионального и муниципального уровня.