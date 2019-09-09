ИФНС пыталась взыскать транспортный налог с музейных экспонатов. Танки времен ВОВ

Только вчера все танкисты России отметили свой профессиональный праздник - День танкиста, а я вновь о налогах... и о танках.

(дело № А41-9108/19)

Так вот, странная ситуация случилась в прошлом году в музее "Боевое братство", что под Москвой.

ИФНС провела камеральную проверку по транспортному налогу и установила, что 22 самоходные установки музея (танк Т-34, артиллерийская установка САУ ИСУ 152, танк ИС-2 и т.д.), зарегистрированные в ГБДД и имеющие мощность, тем не менее транспортным налогом... не облагаются.

По результатам проверки музею была доначислена недоимка, да еще и вынесено решение о штрафе по ст.122 НК РФ на 12.570 руб. 20 коп.

Ничего не оставалось хранителям воинской памяти как обратиться за защитой в Арбитражный Суд Московской области (дело № А41-9108/19).

И вот, что по этому поводу написал Суд.

... Сам по себе факт наличия регистрационной записи о самоходном средстве не может влечь за собой обязанность по уплате транспортного налога в отсутствие у налогоплательщика самоходного средства. Ведь в определении Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 № 451-О указано, что с учетом особенностей транспортного налога его налоговая база определяется в соответствии с критериями, позволяющими, в частности, оценить уровень воздействия транспортного средства на состояние дорог общего пользования... ... Музей является некоммерческой организацией, учреждением, главной задачей которого является сохранение гражданской и военной техники, в том числе особо ценных и уникальных экспонатов. Спорная техника является музейными экспонатами и не эксплуатируется как самоходная техника, а представлены как экспонаты в составе экспозиции Государственного военно-технического музея, с которыми Музей сотрудничает многие годы для осуществления просветительской деятельности. В паспортах самоходных машин отмечено, что это музейные экспонаты без права эксплуатации в качестве машин, двигатели отсутствуют, регистрационные номерные знаки не выдавались. Таким образом, если транспортное средство не участвует в дорожном движении, следовательно, не воздействует на состояние дорого общего пользования, то экономических оснований для обложения такого транспортного средства транспортным налогом не имеется.

Требования музея - удовлетворены, решение ИФНС признано недействительным.